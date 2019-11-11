«США ищут сферы сотрудничества с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и Сирии, - Помпео»

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нашей администрации есть основная миссия - противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии. - Ред.) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России", - заявил Помпео, выступая в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

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При этом он отметил, что необходимо "найти сферы, где мы можем сотрудничать с Россией".