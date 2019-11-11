 Церемония прощания с погибшим украинским воином Геннадием Моториным состоится 12 ноября в Краматорске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Геннадий Моторин, 1982 года рождения, уроженец Краматорска, солдат, сапер 92-й отдельной механизированной бригады, который 7 ноября, около 12:20, в районе города Авдеевка Донецкой области получил многочисленные ранения в результате обстрела с противотанкового ракетного комплекса сводного инженерного отделения, во время разгрузки с "Урала" древесины для инженерного оборудования позиций взводного опорного пункта. От тяжелых ранений скончался на следующий день, 8 ноября, в больнице Авдеевки.

Геннадий Моторин родился 08.01.1982 года. С февраля этого года находился по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины.

Похоронят Героя на кладбище села Ивановка, рядом с могилами родителей. У него остались две сестры и брат.

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