 Церемония прощания с погибшим украинским воином Геннадием Моториным состоится 12 ноября в Краматорске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,
Геннадий Моторин, 1982 года рождения, уроженец Краматорска, солдат, сапер 92-й отдельной механизированной бригады, который 7 ноября, около 12:20, в районе города Авдеевка Донецкой области получил многочисленные ранения в результате обстрела с противотанкового ракетного комплекса сводного инженерного отделения, во время разгрузки с "Урала" древесины для инженерного оборудования позиций взводного опорного пункта. От тяжелых ранений скончался на следующий день, 8 ноября, в больнице Авдеевки.
Геннадий Моторин родился 08.01.1982 года. С февраля этого года находился по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины.
Похоронят Героя на кладбище села Ивановка, рядом с могилами родителей. У него остались две сестры и брат.
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
Не хочет.
.. но скоро живые АТОвцы позавидуют мёртвым..
Зеленский русскому миру даёт добро на уничтожение патриотов..