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 Церемония прощания с погибшим украинским воином Геннадием Моториным состоится 12 ноября в Краматорске. ФОТО

12 ноября, в городе Краматорск, в 12.00 начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Геннадием Анатольевичем Моториным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Геннадий Моторин, 1982 года рождения, уроженец Краматорска, солдат, сапер 92-й отдельной механизированной бригады, который 7 ноября, около 12:20, в районе города Авдеевка Донецкой области получил многочисленные ранения в результате обстрела с противотанкового ракетного комплекса сводного инженерного отделения, во время разгрузки с "Урала" древесины для инженерного оборудования позиций взводного опорного пункта. От тяжелых ранений скончался на следующий день, 8 ноября, в больнице Авдеевки.

Геннадий Моторин родился 08.01.1982 года. С февраля этого года находился по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины.

Похоронят Героя на кладбище села Ивановка, рядом с могилами родителей. У него остались две сестры и брат.

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Церемония прощания с погибшим украинским воином Геннадием Моториным состоится 12 ноября в Краматорске 01

Также смотрите: Воин 92-й ОМБр Геннадий Моторин умер в больнице от ранений, полученных вчера в зоне ООС. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3159063
 
 
 Топ комментарии
 
шо там СБУ не хочет вызвать сепаров на следствие .которые его убили ????
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Церемония прощания с погибшим украинским воином Геннадием Моториным состоится 12 ноября в Краматорске - Цензор.НЕТ 1455

Вічна памя"ть...
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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Загинув Бієць за Україну, СЛАВА ГЕРОЮ!
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шо там СБУ не хочет вызвать сепаров на следствие .которые его убили ????
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Слава Герою!
.. но скоро живые АТОвцы позавидуют мёртвым..

Зеленский русскому миру даёт добро на уничтожение патриотов..
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