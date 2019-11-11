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Все про:кино (1280) мораль (33) христиане (48)

 На фестивале кино в Армении фильм "Только Чудо" получил приз "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей"

По приглашению Международного кинофестиваля для детей и юношества "Ролан" (Rolan International Film Festival for Children and Young People) кинокомпания Сказка Продакшн приняла участие в фестивале и его мероприятиях. Во время фестиваля, который проходил с 5 по 9 ноября 2019 в столице Армении Ереване, творческая группа Сказки Продакшн презентовала фильм "Только Чудо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте фильма.

После просмотра киноленты режиссер и продюсеры фильма получили положительные отзывы от детской и взрослой аудитории.

Юные зрители, которые увидели "Только Чудо" на фестивале, назвали его не совсем детским, охарактеризовав ленту как "кино о любви".

Показ состоялся на украинском языке с армянскими субтитрами. Также организаторы фестиваля определили возраст аудитории - от 13 до 16 лет.

На кинофестивале "Ролан" фильм "Только Чудо" получил специальный приз жюри "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей".

"Первый пошел. Только Чудо / Only a Miracle начинает свой звездный путь. Поклон творческой группе и команде. Двигаемся дальше ", - написала в своем ФБ режиссер и продюсер ленты Елена Каретник.

В украинском прокате фильм появится с 19 декабря 2019 года.

Фильм "Только Чудо" создан при поддержке Госкино Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Партнеры - Буковель Bukovel и Украинская федерация фигурного катания на коньках. В украинском прокате фильм появится с 19 декабря 2019 года.

На фестивале кино в Армении фильм Только Чудо получил приз за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей 01
На фестивале кино в Армении фильм Только Чудо получил приз за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей 02
На фестивале кино в Армении фильм Только Чудо получил приз за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей 03
На фестивале кино в Армении фильм Только Чудо получил приз за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей 04

Источник: https://censor.net.ua/n3159062
 
 
 Топ комментарии
 
Респект!
Але чому відразу не в Україні?
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Козлов, ты где читал про девочек которых приносили в жертву? ))
Далее, как ты думаешь, что значит: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой"?
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Отвечу за Борю....Ты выложил противоречие))) а раз противоречие значит Абсурд))) твоя иудейская вера основана на абсурде)))
Не делай себе кумира ибо Я Господь, Бог твой"? На фестивалі кіно у Вірменії фільм "Тільки Диво" отримав приз "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей" - Цензор.НЕТ 1403
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В Украине пока правит бал секта ЛГБТ.
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Атеисты как раз понимают опасность тупиковой ветви развития общества при правлении ЛГБТ и без возможности размножения.
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Исторические рассадники говномесия самые консервативные христианские страны...Первое место христианская Греция...Второе католическая Италия ...3-е организатор фестиваля Армения..И лишь на 4-м турецкие ******-мусульмане до ататюрка На фестивалі кіно у Вірменії фільм "Тільки Диво" отримав приз "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей" - Цензор.НЕТ 4497
В современное время самый масштабный ***** парад проходит у консервативных христиан-католиков в Сан-Пауло...И атеистические франция и британия по сравнению с ними это детский сад
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"за утверждение христианских идеалов Источник: https://censor.net.ua/n3159062\\\\\\\\\\

"идеалы" эти приблизительно как в той байке о Моисее - обосрал своих бандитов: че вы не всех пленных убили.

А также принес в жертву Яхве - 30 девочек(вроде традиционно зарезали как свиней) На фестивале кино в Армении фильм "Только Чудо" получил приз "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей" - Цензор.НЕТ 7127
вот это и "ценности и идеалы" христоедства. даже Путин бегает, слюнявит раскрашенные доски и размахивает руками, бубня какой-то бред типо - "помяни мя Владек, когда прилетишь в царствие твоЕ".
противен сам высер - "ценности и идеалы", применимо к этой заразе, к этому вирусу.
кстати - еще прикольно испанцы "несли ценности" - чет там около миллиона дикарей от благодарности аж отдали сотоне своих духов )
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Почитал о фильме - нормальная детская сказочка, святой Николай там фигурирует как воплощение чуда - вполне себе как дед мороз. Для детей то что надо. Название премии просто мракобесное, но фильм, как мне показалось, в этом не виноват. Армяне очень повёрнуты на религии.
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З усіх живих істот, тільки Homo Sapiens вірить в Творця.
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Homo много глупостей наделал в своей истории. Религия - важная, может быть даже необходимая ступень в его развитии. Как рабовладение, войны, национальные государства и языковая разобщённость. Да мало ли что. Но на то он и сапиенс, чтоб смотреть вперёд, и выбирать для себя оптимальный путь развития, а не сидеть в болоте средневековья.
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Козлов, ты где читал про девочек которых приносили в жертву? ))
Далее, как ты думаешь, что значит: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой"?
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Отвечу за Борю....Ты выложил противоречие))) а раз противоречие значит Абсурд))) твоя иудейская вера основана на абсурде)))
Не делай себе кумира ибо Я Господь, Бог твой"?
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Вот ты о моей вере "знаешь" и пытаешься оскорблять и умничать, при том, что иудеи не занимаются миссионерством и вот тебя никогда и не один иудей не будет уговаривать или тем более заставлять принять иудаизм.

Скажи честно, тебя же вот это бесит, правда? ))
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Украл у тебя тору и прочитал) разве тора это не тот же "ветхий завет"?

Что за цитатка? Из общ. туалета Хайфы?
Ты читал описание "скинии"? Ты читал о "законах" и жертвоприношениях для Яхве?

"не делай себе кумира" бла-бла-бла....

На фестивалі кіно у Вірменії фільм "Тільки Диво" отримав приз "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей" - Цензор.НЕТ 5057
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дааа, такое "добро" красть это как украсть Сталина да еще и заплатить за то шо украл.
Позавчера смотрел док. ф-м - негр спрашивает знатока Торы - ученые исследовали шо ветхих заветов 4 - источника то от разных авторов.
А еврейчик так хитренько еле уловимо улыбнулся и грит: неее, это все дано Бобом просто "верить надо".
Ну и что это как не сумашествие? Странно что про "небесную твердь" как-то не рыпаются, ибо реально обосрались, как и со всем прочим то
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Эх, Козлов, Козлов, сказал я, тоном учителя из Ералаша ))
Давай для начала ты немного почитаешь нашу земную историю, потом немного римскую, греческую и скандинавскую мифологию. Немного подумаешь. Потом снова прочтешь Тору, пусть и в переводе. И вот потом мы обсудим "небесную твердь" и что вообще заложило нравственные, социальные и т.д основы современного общества, в котором мы с тобой живем
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Релігію не обирають,її нав'язують по місцю проживання.
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Вітаю!!! Це дуже гарна казка із чарівною музикою, прекрасним сюжетом, дуже гарними, молодими, новими артистами. Це чудовий подарунок на Різдво усім нам. Спецєфекти робили американці. Раджу подивитись. Сподобається.
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Вiтаю! Казки - це чудово.
Але украiнська биль "Атлантида" на тому тижнi узяла Гран-при на "Листопадi" у Мiнську i чомусь нiде анi словечка. А фiльм такий що must see.
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