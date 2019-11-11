 На фестивале кино в Армении фильм "Только Чудо" получил приз "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте фильма.

После просмотра киноленты режиссер и продюсеры фильма получили положительные отзывы от детской и взрослой аудитории.

Юные зрители, которые увидели "Только Чудо" на фестивале, назвали его не совсем детским, охарактеризовав ленту как "кино о любви".



Показ состоялся на украинском языке с армянскими субтитрами. Также организаторы фестиваля определили возраст аудитории - от 13 до 16 лет.

На кинофестивале "Ролан" фильм "Только Чудо" получил специальный приз жюри "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей".

"Первый пошел. Только Чудо / Only a Miracle начинает свой звездный путь. Поклон творческой группе и команде. Двигаемся дальше ", - написала в своем ФБ режиссер и продюсер ленты Елена Каретник.

В украинском прокате фильм появится с 19 декабря 2019 года.



Фильм "Только Чудо" создан при поддержке Госкино Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Партнеры - Буковель Bukovel и Украинская федерация фигурного катания на коньках. В украинском прокате фильм появится с 19 декабря 2019 года.







