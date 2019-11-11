 На фестивале кино в Армении фильм "Только Чудо" получил приз "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте фильма.
После просмотра киноленты режиссер и продюсеры фильма получили положительные отзывы от детской и взрослой аудитории.
Юные зрители, которые увидели "Только Чудо" на фестивале, назвали его не совсем детским, охарактеризовав ленту как "кино о любви".
Показ состоялся на украинском языке с армянскими субтитрами. Также организаторы фестиваля определили возраст аудитории - от 13 до 16 лет.
На кинофестивале "Ролан" фильм "Только Чудо" получил специальный приз жюри "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей".
"Первый пошел. Только Чудо / Only a Miracle начинает свой звездный путь. Поклон творческой группе и команде. Двигаемся дальше ", - написала в своем ФБ режиссер и продюсер ленты Елена Каретник.
В украинском прокате фильм появится с 19 декабря 2019 года.
Фильм "Только Чудо" создан при поддержке Госкино Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Партнеры - Буковель Bukovel и Украинская федерация фигурного катания на коньках. В украинском прокате фильм появится с 19 декабря 2019 года.
Але чому відразу не в Україні?
В современное время самый масштабный ***** парад проходит у консервативных христиан-католиков в Сан-Пауло...И атеистические франция и британия по сравнению с ними это детский сад
"идеалы" эти приблизительно как в той байке о Моисее - обосрал своих бандитов: че вы не всех пленных убили.
А также принес в жертву Яхве - 30 девочек(вроде традиционно зарезали как свиней)
вот это и "ценности и идеалы" христоедства. даже Путин бегает, слюнявит раскрашенные доски и размахивает руками, бубня какой-то бред типо - "помяни мя Владек, когда прилетишь в царствие твоЕ".
противен сам высер - "ценности и идеалы", применимо к этой заразе, к этому вирусу.
кстати - еще прикольно испанцы "несли ценности" - чет там около миллиона дикарей от благодарности аж отдали сотоне своих духов )
Далее, как ты думаешь, что значит: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой"?
Не делай себе кумира ибо Я Господь, Бог твой"?
Скажи честно, тебя же вот это бесит, правда? ))
Что за цитатка? Из общ. туалета Хайфы?
Ты читал описание "скинии"? Ты читал о "законах" и жертвоприношениях для Яхве?
"не делай себе кумира" бла-бла-бла....
Позавчера смотрел док. ф-м - негр спрашивает знатока Торы - ученые исследовали шо ветхих заветов 4 - источника то от разных авторов.
А еврейчик так хитренько еле уловимо улыбнулся и грит: неее, это все дано Бобом просто "верить надо".
Ну и что это как не сумашествие? Странно что про "небесную твердь" как-то не рыпаются, ибо реально обосрались, как и со всем прочим то
Давай для начала ты немного почитаешь нашу земную историю, потом немного римскую, греческую и скандинавскую мифологию. Немного подумаешь. Потом снова прочтешь Тору, пусть и в переводе. И вот потом мы обсудим "небесную твердь" и что вообще заложило нравственные, социальные и т.д основы современного общества, в котором мы с тобой живем
Але украiнська биль "Атлантида" на тому тижнi узяла Гран-при на "Листопадi" у Мiнську i чомусь нiде анi словечка. А фiльм такий що must see.