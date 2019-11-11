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 Прокурор зачитал обвинительный акт на суде по делу экс-следователя ГПУ Суса, - САП

В Высшем антикоррупционном суде прошло заседание по делу об обвинении бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на заседании прокурор объявил обвинительный акт. Кроме того и прокурор, и адвокат выступили с вступительными речами.

Также на заседании выступили со вступительными речами прокурор и адвокат.

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Судьи определили порядок и объем исследования доказательств по делу. После чего был объявлен перерыв до 10:00 13 декабря.

Прокурор зачитал обвинительный акт на суде по делу экс-следователя ГПУ Суса, - САП 01

Напомним, 25 июля 2017 года на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего следователя Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

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По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3159061
 
 
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а скільки ще таких прокурворів на волі гуляє......
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