 Прокурор зачитал обвинительный акт на суде по делу экс-следователя ГПУ Суса, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на заседании прокурор объявил обвинительный акт. Кроме того и прокурор, и адвокат выступили с вступительными речами.
Также на заседании выступили со вступительными речами прокурор и адвокат.
Судьи определили порядок и объем исследования доказательств по делу. После чего был объявлен перерыв до 10:00 13 декабря.
Напомним, 25 июля 2017 года на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего следователя Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса.
По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года.