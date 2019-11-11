 Из повестки дня Рады на вторник исчезли земельные законопроекты, - Ирина Геращенко

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще час назад в повестке дня вторника первым вопросом стояли законы о земле. ... Сейчас на сайте ВР - новая повестка дня на вторник, законов по земле нет", - написала она.
В повестке, которая сейчас опубликована на сайте Верховной Рады, действительно нет законопроектов о земельной реформе.
"Еще на согласительном (совете. – Ред.) предложение перенести вопрос внедрения рынка земли со вторника не поддержали Слуги и Голос. Но все-таки откладывается. Это означает одно - голосов у слуг за эти несовершенные законы нет", - предположила Геращенко.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум, - Зеленский. ВИДЕО
11 ноября премьер-министр Алексей Гончарук призвал парламентариев "как можно скорее" принять пакет земельных законопроектов.
Позднее в этот же день противники земельной реформы в 17 локациях перекрыли главные автомагистрали страны.
Согласно проведенному Центром Разумкова опросу, более 68% украинцев поддержали бы мораторий на продажу земли.
Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Гончаренко призвал выйти на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей. ВИДЕО
Міжнародний суд ООН виніс проміжне, але дуже важливе рішення за скаргою України проти Росії щодо подій у Криму та на Донбасі. Його вагу складно переоцінити: тепер з'явилася гарантія принаймні часткової перемоги української сторони та першого доведення міжнародним судом відповідальності Росії за злочини, що сталися внаслідок її агресії проти України. Друзі України аплодують...
Але чому перемога України лишила геть байдужим керівництво держави?
Адже для команди Зеленського подій у Гаазі немов не було.
Відтоді минули дні - а Банкова досі зберігає мовчанку. Чи не єдиним відомством, яке публічно зраділо успіху України, стало МЗС - бо воно вело процес і ніяк не могло мовчати.
Складається враження, що чинна влада свідомо уникає згадки про цей суд, який має на меті покарати державу-агресора, державу-терориста. Ми, европейські друзі України, маємо підстави стверджувати: це враження вірне.
Чи багато ми чули заяв президента Зеленського із засудженням Росії? Чи часто він вживає термін "агресор" щодо РФ? Чи доводилося чути категоричність у засудженні російських злочинів?
Міжнародні процеси проти Росії є для нової команди на Банковій забороненою темою.
В червні, коли трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити українських моряків, президент та його підлеглі теж тримали мовчанку. Мовчить він і стосовно інших неприємних для Кремля тем. Багато хто звертав увагу на те, що у публічних заявах про Донбас Зеленський уникає термінів "російська агресія" чи "окупаційні війська", віддаючи перевагу більш розмитим формулюванням - тим, які не викличуть напруження у переговорах з Москвою. Але це - не єдина заборонена тема.Майже немає публічних заяв про "Північний потік-2". Нещодавніх подій у Бундестазі для Банкової немов і не було- хоча ми точно знаємо, що їм пропонували вийти із публічною заявою, щоби переконати німецьких депутатів не підтримувати проросійське рішення. Та сама історія - з німецькою дискусією про визнання Голодомору Геноцидом тощо.
Варто зазначити: прямі звинувачення на адресу Росії від Зеленського все ж лунали, але за майже пів року на посаді президента це були лічені рази. І після кожної такої заяви росіяни влаштовували "рознос" на неофіційних консультаціях із Києвом, попереджаючи, що, мовляв, наступна гостра заява поставить хрест на процесі повернення українських полонених. Причому рівень заяв, які долають "больовий поріг" росіян, із часом знижувався.
Саме тому Банкова почала зважувати публічні дії та рішення на предмет того, чи не образять вони Кремль і самого Путіна.
Адже реальні успіхи України у протистоянні агресії зникають з інфопростору, якщо немає заяв керівництва країни, які підтверджують, що це не випадковість. Це добре відомий піар-принцип: перемоги, про яку ніхто не знає, просто не існує.
Історія довела: показавши один единий раз слабину перед шантажем Кремля, українська влада буде вимушена йти на все нові та нові поступки агресору. І саме це ми спостерігаємо на Донбасі, коли Україна воліє закривати очі на проблеми під час розведення, відмовляючись від своїх вимог, які ще вчора лунали як категоричні і необговорювані.
Це надзвичайно небезпечний шлях. Створивши традицію поступок перед вимогами Кремля, Україна сама посуває власні червоні лінії.
Цей процес ще не пізно розвернути... Та чи є кому це зробити?
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ээээээ.
Игнат
@Mrignats
Но коррупция только в Украине,не забываем!
Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с бывшим министром энергетики США Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря личным связям Перри с президентом Украины Зеленским.
Associated Press
Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..
...началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.
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