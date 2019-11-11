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Все про:ГПУ (9465) майдан (3948) Закревская Евгения (32) ГБР (688)

 Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская

20 ноября Генпрокуратура теряет функции следствия, поэтому дела Майдана расследовать дальше имеет Держбюро расследований, но там нет соответствующего подразделения. Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана могут вообще никогда не довести до конца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире на hromadske TV заявила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.

Изменения в закон нужны, чтобы перевести следователей по управлению спецрасследований ГПУ в ГБР, а именно позволить отдельный порядок прохождения конкурса или перевести в ГБР без конкурса следователей ГПУ, которые занимались делами Майдана.

"Для чего это нужно: если передать эти дела сейчас - если ничего не сделать - то дела передадут просто в пустоту. В ГБР нет соответствующего подразделения, занимающегося этими делами, нет ни одного следователя, который что-то знает об этих делах ", - объяснила Закревская.

Она отметила, что сейчас в Бюро нет никого, кто мог бы продолжить расследование дел Майдана. Закревская уверена, если этих следователей ГПУ не переведут в ГБР, перерыв в расследовании может составить минимум полгода-год.

В свою очередь, это представляет угрозу для дел в целом, так в частности суд может не продлить сроки досудебного расследования.

"Обычный ход вещей приведет к тому, что дела пойдут в небытие", - резюмировала адвокат семей Героев Небесной сотни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справам Майдану - труба?": активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что расследование дел Майдана временно остановятся, потому что в ведомстве не хватает следователей.

Напомним, 21 октября 2019-му генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а за два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюк освободили из Генпрокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3159059
 
 
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У мами Дубінського є люксовий автопарк і 20 об'єктів нерухомості. Частиною з яких вона "заволоділа" незадовго до виборів (от же пощастило синочку, що й не треба декларувати). - Bihus.info

Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская - Цензор.НЕТ 4917
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Голвне, щоб банда Зєлі не пересадала всіх Майданівців.
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Василь друже мій Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская - Цензор.НЕТ 5434 та не перемайся за це. Ви все вже передбачили. Турчинов и компанія прийняла в парламенті Закон України про звільнення від відповідальності кримінальної цивільних осіб за участь у подіях 2013 і 2014 року. І саме з моменту прийняття цього закону у меня "неприязнь" на порохососов.
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что мешало за 5 лет все расследовать? Портнов? Зеленский? Путин?
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Maks Kolorto. П'ять років вони сиділи "ніже трави, тіше води". При Зе-команді дружно повилазили.
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Не огорчайся. Скоро будет новый Майдан, а эти выродки будут стрелять без сожаления. Так что без работы не останешься.
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так наверное так и надо? не-не?
главное чтоб эта ...пустота... не начала выдавать на гора новые дела , но уже в другом направлении...
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//переклад з Европейської преси. (вибачте що багато тексту...та й то це не всі тези)
Міжнародний суд ООН виніс проміжне, але дуже важливе рішення за скаргою України проти Росії щодо подій у Криму та на Донбасі. Його вагу складно переоцінити: тепер з'явилася гарантія принаймні часткової перемоги української сторони та першого доведення міжнародним судом відповідальності Росії за злочини, що сталися внаслідок її агресії проти України. Друзі України аплодують...
Але чому перемога України лишила геть байдужим керівництво держави?

Адже для команди Зеленського подій у Гаазі немов не було.
Відтоді минули дні - а Банкова досі зберігає мовчанку. Чи не єдиним відомством, яке публічно зраділо успіху України, стало МЗС - бо воно вело процес і ніяк не могло мовчати.
Складається враження, що чинна влада свідомо уникає згадки про цей суд, який має на меті покарати державу-агресора, державу-терориста. Ми, европейські друзі України, маємо підстави стверджувати: це враження вірне.
Чи багато ми чули заяв президента Зеленського із засудженням Росії? Чи часто він вживає термін "агресор" щодо РФ? Чи доводилося чути категоричність у засудженні російських злочинів?

Міжнародні процеси проти Росії є для нової команди на Банковій забороненою темою.
В червні, коли трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити українських моряків, президент та його підлеглі теж тримали мовчанку. Мовчить він і стосовно інших неприємних для Кремля тем. Багато хто звертав увагу на те, що у публічних заявах про Донбас Зеленський уникає термінів "російська агресія" чи "окупаційні війська", віддаючи перевагу більш розмитим формулюванням - тим, які не викличуть напруження у переговорах з Москвою. Але це - не єдина заборонена тема.Майже немає публічних заяв про "Північний потік-2". Нещодавніх подій у Бундестазі для Банкової немов і не було- хоча ми точно знаємо, що їм пропонували вийти із публічною заявою, щоби переконати німецьких депутатів не підтримувати проросійське рішення. Та сама історія - з німецькою дискусією про визнання Голодомору Геноцидом тощо.
Варто зазначити: прямі звинувачення на адресу Росії від Зеленського все ж лунали, але за майже пів року на посаді президента це були лічені рази. І після кожної такої заяви росіяни влаштовували "рознос" на неофіційних консультаціях із Києвом, попереджаючи, що, мовляв, наступна гостра заява поставить хрест на процесі повернення українських полонених. Причому рівень заяв, які долають "больовий поріг" росіян, із часом знижувався.

Саме тому Банкова почала зважувати публічні дії та рішення на предмет того, чи не образять вони Кремль і самого Путіна.
Адже реальні успіхи України у протистоянні агресії зникають з інфопростору, якщо немає заяв керівництва країни, які підтверджують, що це не випадковість. Це добре відомий піар-принцип: перемоги, про яку ніхто не знає, просто не існує.

Історія довела: показавши один единий раз слабину перед шантажем Кремля, українська влада буде вимушена йти на все нові та нові поступки агресору. І саме це ми спостерігаємо на Донбасі, коли Україна воліє закривати очі на проблеми під час розведення, відмовляючись від своїх вимог, які ще вчора лунали як категоричні і необговорювані.
Це надзвичайно небезпечний шлях. Створивши традицію поступок перед вимогами Кремля, Україна сама посуває власні червоні лінії.
Цей процес ще не пізно розвернути... Та чи є кому це зробити?

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Привередничаете, мало вам Теслы, железяки в руках и бритой груди.
Не судите Вову строго, это потолок клоуна.
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современность вообще, во многом напоминает мну "чапаев и пустота" (действующие персонажи - просто случайное совпадение с сегодняшними) ))
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Расстреляли среди бела дня сотни людей в Европейской столице и делают виновными самых жертв а убийц жертвами.
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Так і заплановано ) розслабтеся. Портнов- все поховає. І себе в
т.ч.
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