 Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире на hromadske TV заявила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.

Изменения в закон нужны, чтобы перевести следователей по управлению спецрасследований ГПУ в ГБР, а именно позволить отдельный порядок прохождения конкурса или перевести в ГБР без конкурса следователей ГПУ, которые занимались делами Майдана.

"Для чего это нужно: если передать эти дела сейчас - если ничего не сделать - то дела передадут просто в пустоту. В ГБР нет соответствующего подразделения, занимающегося этими делами, нет ни одного следователя, который что-то знает об этих делах ", - объяснила Закревская.

Она отметила, что сейчас в Бюро нет никого, кто мог бы продолжить расследование дел Майдана. Закревская уверена, если этих следователей ГПУ не переведут в ГБР, перерыв в расследовании может составить минимум полгода-год.

В свою очередь, это представляет угрозу для дел в целом, так в частности суд может не продлить сроки досудебного расследования.

"Обычный ход вещей приведет к тому, что дела пойдут в небытие", - резюмировала адвокат семей Героев Небесной сотни.

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Ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что расследование дел Майдана временно остановятся, потому что в ведомстве не хватает следователей.

Напомним, 21 октября 2019-му генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а за два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюк освободили из Генпрокуратуры.