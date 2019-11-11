 В музее истории Украины проводится проверка - гендиректора отстранили от должности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице музея в фейсбуке.
"Согласно приказу Министерства культуры Украины № 852, подписанному государственным секретарем, председателем комиссии по проведению ликвидации Министерства культуры Украины Ростислава Карандеева, в Национальном музее истории Украины начата проверка комиссией министерства. Проверка инициирована жалобой небольшой группы сотрудников НМИУ, которым не нравится движение музея", - говорится в сообщении.
Этим же приказом на время проверки отстранена от исполнения обязанностей гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская.
"Коллектив музея надеется, что решение комиссии будет объективным и беспристрастным. Пока что вызывает удивление тот факт, что исполняющим обязанности генерального директора НМИУ на период проверки назначено лицо из числа жалобщиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для посетителей музей работает в обычном режиме.
он же ...
он же ...
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Inna Turenko
@i_turenko1 ч
Сьогодні вночі сепаратисти розбили пам'ятну дошку герою Ігору Іванову в самому центрі Одеси і одесити почали збір коштів за і'мя вандала!!! Винагорода за встановлення осіб тих, хто розбив дошку Героя, пройшла відмітку в 50 000 грн.
Так шо там у них двіжется? Фундамент, чи криша?
...
Цікаво, зебіли схавають?
"-- Але, это прачечная?
-- Х...чечная! Это Министерство Культуры!"
Писать нужно - Київ! Київ!
Запомнил?
Київ, але у Києві.
Tierre
Часто буваю у Києві!
Київ, але у Києві.
11.11.2019 20:55
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??
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Щоб вже конкретно промивати голови людям.
Збираються викреслити це з історії України?
А сколько визга...
Там, наоборот, исторических экспонатов практически не осталось, одни снаряды и палатки из АТО на трех этажах.
С патриотизмом полный порядок.
А куда девались ценные исторические реликвии - большой вопрос.
Когда, говоришь, реликвии пропали?
Палатками, значит, решили прикрыться?
Первая стадия - ты ни о чем не подозреваешь и веришь в светлую идею. Ты не задумываешься, что твоя роль - всего лишь нажимать зеленую кнопку.
Вторая стадия - ты начинаешь о чем-то подозревать. Ты замечаешь, что законопроекты, принимаемые в "турбо-режиме", кривые-косые или лоббистские.
Но ты не можешь поверить. Ведь тебе эти законы дали люди, с которыми ты ел пиццу и делал селфи на сборах партии. Они обнимали тебя и говорили, что вы - одна семьи. Тебе улыбался главный слуга народа. Он призывал не верить провокаторам и сохранять единство партии.
Третья стадия. Ты уже уверен, что через тебя проталкивают какую-то хню. Ты даже видишь, в чем их интерес. Но отвечать за принятые решения будут не они. Отвечать будешь ты.
Вокруг тебя такие же "слуги", как ты. Вы говорите об "этом" между собой, но не решаетесь говорить публично. Ведь тебя постоянно призывают не быть куском говна и не разваливать партию изнутри.
Четвертая стадия. Во вторник 12 ноября ты голосуешь за рынок земли, а в четверг 14 ноября - за бюджет…
Как думаете, какой следующий этап? И на каком этапе у тебя появляется свой собственный интерес?
Сергей Лямец
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340409-sergej_ljamets_kollektivnoe_nikto
...
Там не только директора, весь персонал надо к едрени фени гнать.
А Пирогово, вообще скоро останется без экспонатов.
Это при том, что поддерживать их в приличном состоянии мог бы один толковый столяр.
Однако, посетителей тьма, охраны тьма, а экспонаты гниют и рушатся.
А разные там сельхозинструменты вообще свалены в кучи, телеги все поломаны...
Зрелище жалкое, сплошной мрак.
Помнится был под Ригой, кажись в Майори, в подобном музее.
Там все ухожено, все хатки целые, каждая телега в таком состоянии, что можно запрягать и пользоваться хоть сегодня, возле каждых граблей табличка.