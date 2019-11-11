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 ВАКС заочно арестовал подозреваемого по делу "Роттердам+" бывшего замначальника управления НКРЭКУ Бутовского, - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала фигуранта дела "Роттердам +", экс-замначальника отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Бутовского.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и выбрала для бывшего заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Таким образом, Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которым было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайства о заочном аресте указанного фигуранта производства.

ВАКС заочно арестовал подозреваемого по делу Роттердам+ бывшего замначальника управления НКРЭКУ Бутовского, - САП 01

Напомним, 18 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам+", экс-замначальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского. 14 августа он был объявлен в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

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8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Источник: https://censor.net.ua/n3159057
 
 
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И не только Герус. Самое смешное, что папа Беня продает в Центрэнерго абсолютно тот-же уголек через свою "прокладку", только в в 1.5 раза дороже, чем было при Роттердам(+). И мазут туда-же тоже через свою прокладку. А энергию получает дешевле всех в Украине, дешевле себестоимости. Выдаивает госкампанию по полной, по тройной схеме. И все "слуги" молчат, словно языки в заднице застряли и черные непрозрачные очки на глазах.
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Сейчас покупают дороже и ни кого не арестовывают... мрази зеленые....
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Дело "Роттердам+" признано надуманным а они кого-то сажают.
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Шоу должно продолжаться. "Сваты" уже не справляются.
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заочно... значит уже давно сдрыснул, сменил фамилию и паспорт (с гражданством вместе)
ищите-свищите ветра в поле
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Его начальник, тоже фигурант этого дела Вовк, давно во Франции скрывается...Но что самое прикольное, депортацию никто не требует!
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Кому потрібне це шоу, вже декілька разів дійшли висновку і оприлюднювали його, що Ротердам + не корупційна формула і краща за теперішню Герус+. Знову за "рибу гроші"?
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Ахметова надо сажать за Роттердам, а не каких то цапов вiдбувайл.
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Заочно? Це ж не має жодного значення, бо з Ізраїлю - НЕ ВИДАЮТЬ. Дайте трихи часу, і так само "заочно" втечуть і Порошенко, і Зеленський, і Бєня з Суркісами - і туди ж. І усі з НАШИМИ грошима, поцупленими.
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А почему зама, а не главу. И почему нет дел против бенефициаров этой мутной сделки. Как всегда виноват стрелочник

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