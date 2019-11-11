 Меркель и Путин поговорили по телефону: обсудили Донбасс, транзит газа и подготовку к нормандскому саммиту

Сообщение о звонке размещены на сайтах немецкого правительства и российского президента, информирует Цензор.НЕТ. Согласно официальной информации, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.
Пресс-служба Меркель сообщает, что в центре беседы была подготовка к саммиту в нормандском формате. Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и транзит газа через Украину.
В Кремле утверждают, что речь шла и о закреплении особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.
"Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в нормандской четверке, в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате", - подчеркивает пресс-служба Кремля.
Также на Цензор.НЕТ: Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель
Также сообщается, что Путин и Меркель говорили о ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины. Однако, к какому итогу по этому вопросу пришли стороны, не сообщается.
.
а те кто воюет на стороне Украины - это воюющие меньшинство....
на злых укропов - к уходящей на пенсию немецкой бабке...
в Україні..Сирії, Лівії.. ТОЩО.
.
..
Источник: https://censor.net.ua/n3159056
Вот это проблема, но наш организм грачует, ему эта внешняя политика до лампады...
Що ж... Весь світ побачив що українцям потрібна не армія, мова та віра, а мир та дружба з кацапами, Свати по тєліку і ковбаса по 2-20.
http://vlasti.net/ext/thumbnails/news112019/310126/full.jpg
.