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Все про:Нафтогаз (2774) Тарифы на газ (157)

 Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%, - "Нафтогаз"

В ноябре цена на газ для населения составит 4899 грн за 1000 кубометров. Это самая низкая стоимость в ноябре с 2016 года.

Об Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и транспортных расходов). Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что регулируемая цена на газ оказалась в этом месяце выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров). Поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется таком потребителю на его счет в полном объеме.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 485 от 5 июня 2019 года, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена НАК для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

В ноябре наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Также на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20%

Источник: https://censor.net.ua/n3159055
 
   
 Топ комментарии
 
Это в фонд роста экономики на 40%, премьер обещал!
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А Нелох об этом знает ? 😵
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Мне тоже смешно - не прочитав статью - ржешь как Лавров.
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Я прочитал. Ответь, почему не с 1913 годом сравниваем ? Выходит, при барыге в 2015 было дешевле ? Или это не барыга, а коньюктура мировых цен на энергоносители всему виной? Но тогда какого хрена вождь зеленокожих распинался на стадионе по поводу несправедливых тарифов, если он их не в состоянии снизить хотя бы до уровня, когда Украина вела активные боевые действия на фронте, а Порошенко активно воровал у каждого зебила из кармана ? Зелебобики такие зелебобики.
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Ну так бы и написал, а то как раз и манипуляция - че не так шоб у всех все было.
А перед "барыгой"? Как было? А слова Яценюка про себестоимость 50(или 40?) у Шустера? Че, Яцек врал(лгал) шоле?
Че, он не был потом премьером и где цена 40-50? Моментально все забыли.
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Так себестоимость и цена каг бэ разные вещи. И, кстати, Яценюк не кричал на стадионах про барыг, зарплаты в 4000$ и торговлю на крови. Ужас не в том, что зеленский солгал, а втом, что он сам верил в то, что все именно так. Даже янукович был умнее.
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Доверчивый. Ленивый. Но все
равно ахахахаха)))
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А что тут такого? Эпоха бедности закончилась, теперь все стали богатыми и в состоянии оплачивать коммуналку. Зе!билы обязаны платить, ведь они сделали это вместе!
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Хроника одного Президента ...

11.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%. Единственная причина роста цены - новые цены на транспортировку газа введенные Кабмином на заседании с кворумом в 7 человек. (см. 09.11.2019)

Как мы и предупреждали, началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.

Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...
В верхах тихая паника. Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..

СБУ накрыло в Харькове огромную сеть занимающуюся незаконным начислением соцвыплат по липовым справкам жителям ОРДЛО. Масштабы просто дикие.

Нацполиция доложила о начале акции протеста проводимых аграриями по всей Украине на основных автомагистралях. Состоянием на 10-00 13 регионов- 24 точки.

Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.

У нас ночью был переворот? Что происходит? Оржель (это министр энергетики) орет на главу парламентского комитета Геруса слов не добирая.....
Герус что, звонил на счет " ...какого х...на, включили два атомных блока?"

С раннего утра какой то непонятный скандал между Разумковым и Корниенко с взаимным разъяснениями кому куда идти... Г-н Разумков, ну ладно Корниенко, но вы то... Из хорошей интеллигентной семьи... Неделя начинается интересно...

Вчера Гончарук встречался с Зеленским вне официальных мест. О чем говорили неизвестно.
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крайне подозрительные эти "шпионы", хоть и обсерают всех со вкусом, качественная "зрада")
сайт то
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Та хєрня все це! "АБИНЕЮЛЬКА"! Разом, блін, і до кінця! Дебіли, ***! Тричі на одні і ті ж граблі... Це вже не лікується, капець!
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В компании добавили, что регулируемая цена на газ оказалась в этом месяце выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров). Поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется таком потребителю на его счет в полном объеме. Источник: https://censor.net.ua/n3159055\\\\\\\\\

Эт цена только на ноябрь? Или можно типо оплатить 1000 кубов и себе топить до апреля? А то выше вопят о зраде и бобах Цена на газ для населения в ноябре вырастер на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4752 Или каждый месяц - своя цена?
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Там була пропозиція заплатити до 25 вересня здається, по серпневій ціні, можна було заплатити скільки плануєш витратити.
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ну то в січні і в вересні одна ціна виходить якщо би закупити собі скільки треба до весни?? чи умовно заплатив по 5тис., а в січні воно буде по 10тис., і зекономив в два рази?
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Ну да, тільки це можна було зробити до 25 вересня.
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А чому тільки на 15%??? Я б "хохлам" підняв ціну на 150% все одно будуть мовчати!!!
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КОгда же прекратица этот тарифный генацид от бариги мародёра!! Тарифы незаконно завышены минимум в 5 раз. Ротердам + - ганьба!! Сколько же барига мародёр будет издеваца над бедным наритом! Вот выберем ЗЕбубачку, и ЗЕбубачка справедливый и честный сразу нам понизит тарифы жадного бариги мародёра!!
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Опять зебилов возят фейсом о тейбл)))
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"В ноябре цена на газ для населения составит 4899 грн за 1000 кубометров. Это самая низкая стоимость в ноябре с 2016 года." - учитесь плохие новости подавать красиво)
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Кстати чувствуеца школа гебнявых Раша тудей и Раисся 24..
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Перед выборами был в одном райцентре Тернопольской области.
Аборигены заявили мне, что будут голосовать за Зеленского, бо газ очень дорогой.
Ну, теперь согреются.
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Пропоную друкувати тільки заголовки, без змісту, бо соромно за форумчан.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача нового правительства - сократить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг. Если этого не произойдет, то с Кабмином «будем прощаться».

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672137-tarifnyy-ekzamen-dlya-novogo-pravitelstva-snizit-kommunalku-ili-uyti.html Цена на газ для населения в ноябре вырастер на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3944
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Чудесно. Новая власть- новые цены. Ето пэрэимога. Они пи***дят наши деньги?
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Оце рейтинг главзебіла та його обісцянців зашкалить 😁😂😂
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Ахахахахахаха.
Їжте зебні, мажте на хліб шаром потовше і їжте.
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"весь предоплаченный объем", - любые предоплаты крайне не выгодны плательщику, особенно на длительный срок, поскольку существует такое понятие, как коэффициент дисконтирования. Через время теряется цена денег, в отношении дня сегодняшнего. Поэтому в будущем будет платить выгоднее, так как это будут более дешевые деньги. Если кто-то хочет собрать деньги наперед, то пусть пойдет в банк и займет эти средства. Сразу станет ясна истинная цена украинских денег. Например, заем у Приватбанка наличных средств с помощью карты Универсальная, обойдется заемщику примерно в 55% годовых, точнее 7% сразу, а потом 4% дополнительно за каждый месяц. Вот реальная цена денег, и те, кто хочет получить что-то наперед БЕСПЛАТНО, хорошо это знают.
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Ето уже закономерность, когда на лето цена на газ снижается когда им не пользуются а на зиму в отопительный сезон растет. Почему только власть стесняется сказать что цены повышаются чтобы Ахметов рубил сверхприбыли и чтобы даунбаситам мосты, дороги и пенсии оплачивать.
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ураааа!!!!!!!!!!
вы это Зделали, Зебилы, За раЗ
)))))))))))))))
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Цена на газ для населения в ноябре вырастер на 14,7%, - Нафтогаз

Соросята и поросята продолжают воровать наш газ и впаривать нам в 11 раз дороже под видом люксембургского или швейцарского, где недавно открыли огромные месторождения газа. Зато "коррупции" нет
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Мені вже по цимбалам ціна на газ. З 2014 я скоротив споживання кацапського товару втричі за рахунок модернізації опалення та утеплення будинку. Зараз в будь який момент можу повністю відмовитись від газу. Мене прямо вивертає від думки про "абонентну плату за трубу"! Це ж породження жидівсько-гешефтного мозку! - заплатили за проект, купили труби, заплатили за укладку і введення в експлуатацію ... і тут ці падлюки все куплене і зароблене "приватизують" у власність собі і я маю платити їм за аренду у них того, що я давно купив незалежно від рівня споживання газу! Це ж клінічна жадібність і комуняцька тяга до халяви!!!
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Не, ну понятно все с популистами - космополитами. А вот у порохоскота почему такая дикая эйфория? Неужели есть кто то, кто верит, что при соевой хрячине тот же газ не подорожал бы в ноябре 2019 минимум, на треть?
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То ЗЕбилы голосовали за клоуна шоб было так же как при Порошенко??
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Только два слова - Чергова "перемога" Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4407
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Как же??? Как же теперь кобалев прожеветь на минималку? Я рыдаю
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