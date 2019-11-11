 Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%, - "Нафтогаз"

Об Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".
"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и транспортных расходов). Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре", - сказано в сообщении.
В компании добавили, что регулируемая цена на газ оказалась в этом месяце выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров). Поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется таком потребителю на его счет в полном объеме.
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Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 485 от 5 июня 2019 года, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена НАК для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.
В ноябре наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.
Также на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20%
А перед "барыгой"? Как было? А слова Яценюка про себестоимость 50(или 40?) у Шустера? Че, Яцек врал(лгал) шоле?
Че, он не был потом премьером и где цена 40-50? Моментально все забыли.
равно ахахахаха)))
11.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%. Единственная причина роста цены - новые цены на транспортировку газа введенные Кабмином на заседании с кворумом в 7 человек. (см. 09.11.2019)
Как мы и предупреждали, началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.
Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...
В верхах тихая паника. Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..
СБУ накрыло в Харькове огромную сеть занимающуюся незаконным начислением соцвыплат по липовым справкам жителям ОРДЛО. Масштабы просто дикие.
Нацполиция доложила о начале акции протеста проводимых аграриями по всей Украине на основных автомагистралях. Состоянием на 10-00 13 регионов- 24 точки.
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.
У нас ночью был переворот? Что происходит? Оржель (это министр энергетики) орет на главу парламентского комитета Геруса слов не добирая.....
Герус что, звонил на счет " ...какого х...на, включили два атомных блока?"
С раннего утра какой то непонятный скандал между Разумковым и Корниенко с взаимным разъяснениями кому куда идти... Г-н Разумков, ну ладно Корниенко, но вы то... Из хорошей интеллигентной семьи... Неделя начинается интересно...
Вчера Гончарук встречался с Зеленским вне официальных мест. О чем говорили неизвестно.
сайт то
Эт цена только на ноябрь? Или можно типо оплатить 1000 кубов и себе топить до апреля? А то выше вопят о зраде и бобах Или каждый месяц - своя цена?
Аборигены заявили мне, что будут голосовать за Зеленского, бо газ очень дорогой.
Ну, теперь согреются.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672137-tarifnyy-ekzamen-dlya-novogo-pravitelstva-snizit-kommunalku-ili-uyti.html
Їжте зебні, мажте на хліб шаром потовше і їжте.
вы это Зделали, Зебилы, За раЗ
)))))))))))))))
Соросята и поросята продолжают воровать наш газ и впаривать нам в 11 раз дороже под видом люксембургского или швейцарского, где недавно открыли огромные месторождения газа. Зато "коррупции" нет