 "Нафтогаз" поднял цены на газ на 14,7%

Об Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".
"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре", - сказано в сообщении.
В компании добавили, что регулируемая цена на газ оказалась в этом месяце выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров). Поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется такому потребителю на его счет в полном объеме.
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Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 485 от 5 июня 2019 года, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена НАК для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.
В ноябре наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.
Также на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20%
Ruslan @77__ruslan6 ч
Иии, только что кулл стори рассказали)) Знакомая топила "за кого угодно, лишь бы не Порошенко". Поменяла котел на экономичный, но с переделкой тех.плана. Причем она его не покупала, а ей его отдал сын. Это стало основанием,чтобы забрать субсидию. При Порохе такой х.. не было.
Хорошую евроценность ввели в Украине с 2014 года, с такими ценностями теперь Донбас прямо рванет интегрироваться в Украину.
Перемога барыг над народом Украины.
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
По мне так просто небольшая развальцовка очка лехтората перед более серьёзными реформами!
Реально буде з 6 до 7 грн. за куб. Побачимо платіжки
В сентябре-октябре 2018 украинцы платили 6,96 грн за кубометр, а с 1 ноября цена резко выросла на 22,8% - до 8,55 грн за кубометр. То самое повышение, которое тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман называл необходимым: «У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения».
Такая цена сохранялась до мая этого года. В мае средняя цена по Украине снизилась на 3,6% - до 8,24 грн за кубометр, киевлянам повезло больше - до 7,81 грн (на 8,7%). С тех пор стоимость газ постепенно снижается, причем в Киеве платят меньше.
В июне по Украине за кубометр газа в среднем платили 7,7 грн, в июле - 6,9 грн, в августе - 6,59 грн, в сентябре - 6,4 грн.
Повторяю: Петрусь с розенблатами и фирташами довели цену на газ почти до 9000 грн за 1000 кубов, смотрите счас на цену и думай-ТЕ
Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше. Украинские эксперты, заявляющие о том, что "значительная часть" завезенного картофеля из Беларуси имеет российское происхождение, никак не подтверждают эти слова. При этом признают, что прямые поставки картофеля из России также осуществляются, поскольку они не запрещены.
Оооооочень обрадовалась , мы опередили Польшу ❗️
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Ну как, ЗЕбобики, нравятся вам новые тарифы на газ?
А ведь еще не зима, еще не 2020 год.
"Низкие тарифы ЖКХ" - то шутка была, ЗЕбобики, вы же клоуна выбрали, вот он и шутковал.
Согласно мировым СМИ в мире имеет место быть "глобальное потепление" (даже если локально имеет место быть похолодание, например, у меня за окном 15 градусов тепла, а "в раньшее время" в ноябре месяце я давно на пляжике грелась ).
Так что отапливаться газом вам нет нужды, ЗЕбобики, благодаря "глобальному потеплению".
Правда, непонятно, зачем тогда ЕС "Северный Поток - 2"? Глобально тепло же!
С 1 июля цена закупки была 4905,68.
С 1 августа цена закупки была 4640,00.
С 1 ноября стала 4899,00.
Т.е. с прежней цены в 4640,0 повышение 5,5%.
Какие 14,7%?