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Все про:Нафтогаз (2774) Тарифы на газ (159)

 "Нафтогаз" поднял цены на газ на 14,7%

В ноябре цена на газ для населения составит 4899 грн за 1000 кубометров. Это самая низкая стоимость в ноябре с 2016 года.

Об Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что регулируемая цена на газ оказалась в этом месяце выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров). Поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется такому потребителю на его счет в полном объеме.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 485 от 5 июня 2019 года, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена НАК для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

В ноябре наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Также на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20%

Источник: https://censor.net.ua/n3159055
 
 
 Топ комментарии
 
Это в фонд роста экономики на 40%, премьер обещал!
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А Нелох об этом знает ? 😵
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Наоборот, все по плану. У Бени еще 4,5 года успешного бизнеса.
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ЗЕбилы а помните как вы на гавно исходили орали про баригу который повышал тарифы? А почему я сейчас не вижу ваших визгов негодования и возмущения?? Что такое ЗЕБилы где вопли про тарифный геноцид???
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так і зараз підвищення йде по соєвій формулі
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Ruslan @77__ruslan6 ч

Иии, только что кулл стори рассказали)) Знакомая топила "за кого угодно, лишь бы не Порошенко". Поменяла котел на экономичный, но с переделкой тех.плана. Причем она его не покупала, а ей его отдал сын. Это стало основанием,чтобы забрать субсидию. При Порохе такой х.. не было.
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- Не может быть! В сереале про голобородько такого небыло...
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Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%, - "Нафтогаз"

Хорошую евроценность ввели в Украине с 2014 года, с такими ценностями теперь Донбас прямо рванет интегрироваться в Украину.
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нам что, социализм ввести чтоб Донбасс рванул к нам?
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Надо в пять раз цену поднять, вот тогда может прочувствуют великоинтеллектуальную команду Зеклоунов
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Зебуины не нервничайте Вам еще Донбасс востанавливать
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я так понял Цензор веселится когда такие заголовки пишет )))))))))) и выбирает среди порохоботов самый тупой комент ... ))) .... гегемоны ж шоколадника статьи не читают ... только заголовки ))))))))))))
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Ылиту просто разрывает, ведь во времена царствования главного Ылитного газ стоил копейки...а теперь такой дорогой стал
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За детство счастливое наше-спасибо родная страна !
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Це перемога!
Перемога барыг над народом Украины.
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какой-то бредовый материал в статье. Так вырастет цена на газ, или будет самой низкой?? редактор, у вас все в порядке, или понедельник -вечер-устал?
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"Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%. Единственная причина роста цены - новые цены на транспортировку газа введенные Кабмином на заседании с кворумом в 7 человек. (см. 09.11.2019)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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Оце так новина і головне перед виборами ніхто не попередив😁
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До "виборів" соєві погрожували "або постійне підвищення або дефолт", а після "виборів" (презика) вони ж вирішили таки прив'язку до цін закордонних ринків впаяти. А цих компрадорів, які після "виборів" (у ВР) влізли в кабінеті схема "газ як податок для гоїв" влаштовує, як і діч, що ставка цього "податку" змінна, і що ціни на газ заднім числом встановлюються.
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Да это разве повышение цен?
По мне так просто небольшая развальцовка очка лехтората перед более серьёзными реформами! Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7329
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Читайте все та уважно - "составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и транспортных расходов)Источник: https://censor.net.ua/n3159055

Реально буде з 6 до 7 грн. за куб. Побачимо платіжки
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Прі пєтє - такого не було ... . А де зараз гройсман ?? .
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А тепер, після цієї «приємної» новини, наскільки є достовірною інформація про результати соціологічного опитування, згідно з яким довіра до ПреЗедента зростає
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Ну и твари тут журнашлюхи на сайте заголовками манипулируют
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Надо было написать- при Порошенко в 2015 цена на газ была гораздо ниже!
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Ну теперь пора зелебобикам повышать своё благосостояние в 82 раза,они же кричали на пороха,что он разбогател в 82 раза торговлей на крови,показывая всем конфеты рошен с Крыма...
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Кое-что напомню соевім йовбакам:

В сентябре-октябре 2018 украинцы платили 6,96 грн за кубометр, а с 1 ноября цена резко выросла на 22,8% - до 8,55 грн за кубометр. То самое повышение, которое тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман называл необходимым: «У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения».
Такая цена сохранялась до мая этого года. В мае средняя цена по Украине снизилась на 3,6% - до 8,24 грн за кубометр, киевлянам повезло больше - до 7,81 грн (на 8,7%). С тех пор стоимость газ постепенно снижается, причем в Киеве платят меньше.

Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 975
В июне по Украине за кубометр газа в среднем платили 7,7 грн, в июле - 6,9 грн, в августе - 6,59 грн, в сентябре - 6,4 грн.

Повторяю: Петрусь с розенблатами и фирташами довели цену на газ почти до 9000 грн за 1000 кубов, смотрите счас на цену и думай-ТЕ
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ну так по всей Европе цена упала почти в два раза .а у нас на 3.6% . посмотрим в январе
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проснись , крокодил , цена на газ за последние две недели выросла на 20 -25% на биржах в Европе , зима на носу.
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А какая цена будет в феврале, зебильненькое?
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Ты такой-же даун как и все остальные в зако Манде? Или еще дебильнее?
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цена на газ в Украине сегодня привязана к мировым ценам на газ , поэтому зекоманда здест вообще не при делах , все решения в газовой сфере приняты в течеине последних пяти лет, то есть Кабмином Яценюка и Гройсмана , вот по этим решениям и действует украинский газовый рынок.
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І лише інтереси української нації побоку в "процесах" зістригання з гоїв бабла.
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Одной бородатой бабушке очень деньги нужны, а МВФ не дал.
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Сегодня прочла на сайте « Хартия 97»
Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше. Украинские эксперты, заявляющие о том, что "значительная часть" завезенного картофеля из Беларуси имеет российское происхождение, никак не подтверждают эти слова. При этом признают, что прямые поставки картофеля из России также осуществляются, поскольку они не запрещены.
Оооооочень обрадовалась , мы опередили Польшу ❗️
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При Порошенко цена была 4,50. Ну а сейчас 13,50. Конец эпохи бедности!!! Спасибо! Вы сделали это вместе!!!
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В Україні своєї картоплі нема куди дівати. А ви колись бачили ту білоруську картоплю? З погляду українця, у них картопля якась дрібненька, такою в нас свиней годують.
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Ну, шо, зебилы, как вам эта хохмочка?
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Украина сама добывает 15 млрд кубов газа .Населению на потребности необходимо-13 млрд газа .На мировой бирже газ сейчас стоит 230 долларов за 1000 м куб (5750грн).А это значит населению втюхивают свой же газ по мировым ценам.Это делается нагло и безжалостно .За это обворовывание уже должны сидеть гройсманы и порошенки .Банда шимпанзе держит тот же курс ,тока теперь тех с потоков скинули, и своими ртами присосались . Заявление экспрокурора Голомши-себестоимость украинского газа-650 грн за тысячу кубов .Теперь остаётся выяснить ,в чей именно карман будут капать огромные деньги .Эти деньги, эти подонки будут выбивать из населения ,ведь суды и прокуратура -это орудия уничтожения народа ,бандой шимпанзе.
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прокурор - юрист , а не экономист , поэтому себестоимость добычи украинского газа могут назвать либо в Нафтогазе , либо аудиторы , которые посмотрят отчётность и посчитают реальную себестоимость добычи . На мацковии сечин трындел про себестоимость добычи нефти в 3 доллара за баррель , а сауды назвали другую цифру - 40 ( сорок ) !!! долларов за баррель . https://ru.investing.com/news/commodities-news/article-1928268
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"Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%. Единственная причина роста цены - новые цены на транспортировку газа введенные Кабмином на заседании с кворумом в 7 человек. (см. 09.11.2019)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Ну как, ЗЕбобики, нравятся вам новые тарифы на газ?
А ведь еще не зима, еще не 2020 год.
"Низкие тарифы ЖКХ" - то шутка была, ЗЕбобики, вы же клоуна выбрали, вот он и шутковал. "Нафтогаз" підвищив ціни на газ на 14% - Цензор.НЕТ 1845
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Не печалуйтесь, ЗЕбобики.
Согласно мировым СМИ в мире имеет место быть "глобальное потепление" (даже если локально имеет место быть похолодание, например, у меня за окном 15 градусов тепла, а "в раньшее время" в ноябре месяце я давно на пляжике грелась "Нафтогаз" підвищив ціни на газ на 14% - Цензор.НЕТ 50 ).
Так что отапливаться газом вам нет нужды, ЗЕбобики, благодаря "глобальному потеплению".
Правда, непонятно, зачем тогда ЕС "Северный Поток - 2"? Глобально тепло же!
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"Эх,такой СССР профукали-на жвачу и джинсы променяли!!!"-не правда шо-ли ,сахароватаны?"Вверните Педро в зад!!!"
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господин Президент Зеленский, когда коболев будет посажен в тюрьму?
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Клятий барига шо ти робиш, коли вже цього пороха позбавлять президенства😭
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...нахрена я зашел ЦН! Испортил настроение с самого РАННЯ!
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Не понял!
С 1 июля цена закупки была 4905,68.
С 1 августа цена закупки была 4640,00.
С 1 ноября стала 4899,00.
Т.е. с прежней цены в 4640,0 повышение 5,5%.
Какие 14,7%?
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было падение цены на газ в сентябре - октябре до уровня в 4200 с копейками
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А в это время пришла интересная инфа . Себестоимость добычи нефти на мацковии 40 долларов США за баррель. Дешёвой нефти нет , через семь лет и такой не будет для экспорта . Высосали всё из земли кагэбэшники , остались песок и камни.https://ru.investing.com/news/commodities-news/article-1928268
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