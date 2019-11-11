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Все про:сигареты (669) Херсонщина (835) ГФС (3471)

 Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г.Севастополе совместно с оперативниками Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области ликвидировали схему незаконной продажи табачных изделий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины была установлена группа лиц, которые в течение 2019 года осуществляли на территории Украины и региона в частности массовый незаконный сбыт табачных изделий отечественного и иностранного производства. Часть товаров фигуранты получали из незаконных производств, а часть - ввозили в Украину вне таможенного контроля. При этом отдельные партии товаров были маркированы поддельными акцизными марками, а другие реализовывались без марок акцизного налога Украины.

Для доставки продукции конечным потребителям фигуранты пользовались услугами логистических компаний.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров, изъято и передано на ответственное хранение почти 20 тыс. пачек сигарет, незаконно изготовленных и незаконно ввезенных в Украину, часть из которых была оклеена поддельными акцизными марками, а часть - не была маркирована марками акцизного налога Украины. Общая ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет почти 900 тыс. грн.

Продолжается следствие".

Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС 01
Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС 02
Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС 03
Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС 04
Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС 05
Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС 06
Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС 07
Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС 08

Источник: https://censor.net.ua/n3159054
 
 
 Топ комментарии
 
Ударим контрабандой по табачным магнатам!!!
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А Порошенко яким боком до цих економічних "проривів"?
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Зєлєпіііідрааасси, конробаанда в два рази дешеевше......
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То о чем говорили адекватные люди. Убьете украинскую табачку, попрет контрабанда.Украина из экспортера превращается в импортера. Слава реформаторам от Пе до Зе Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС - Цензор.НЕТ 7612!
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А Порошенко яким боком до цих економічних "проривів"?
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с чем потужных свинореформистов и поздравляю. Одну точку прикрыли две появится. А все потому что жадность свиновальцманата не имела границ. Поэтому и запредельные цены на табак и поэтому народ будет покупать и искать более дешевые сигареты.
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Але, застрявший во времени,
У тебя винил заклинило
Свиновальцманат уже как полгода не рулит 😂
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оно то так. только безудержный рост на сигареты устроила именноэта мыролюбная свиномразь, с его подельником - гнойным осей.
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да. это имитация классической пачки кэмэла.
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контра непобедима, в июле блок белорусских сигарет из сумок стоил 160грн , после очередного наведения "порядка" на таможне стали 250грн но как торговали так и торгуют.
Единственный раз в 2016году они исчезли с рынков и переходов т.к. в киосках наши Прилуки -филлип морис снизилась цена до 8грн за пачку и им стало не выгодно.
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А еще наши комбинаты работали на полную мощь и перли украинские сигареты в ЕС фурами. А теперь прут к нам из Молдовы, Беларуси, Расеи и дырляндии. Что это как не экономическая диверсия?
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это не диверсия, это хуже. это свиновальцманизм и винницкое мыролюбство.
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