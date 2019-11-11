 Укрпатент обращается к президенту из-за угрозы разрушения государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении коллектива ведомства к президенту Украины.

В обращении отмечается: "Коллектив ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" (далее - Укрпатент), который относится к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (далее - Минэкономики), обращается к Вам как к Гаранту Конституции Украины с просьбой осуществить действия для прекращения разрушения государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине (далее - Государственная система ИС) и не допустить ликвидацию Укрпатента.

Государственная система ИС была создана в 1992 году. Базовой институциональной составляющей этой системы было и есть заведение экспертизы, полномочия которого осуществляет Укрпатент.

Укрпатент является единственным в Украине государственным учреждением экспертизы, которое в соответствии с действующим законодательством в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности и своего устава: осуществляет рассмотрение и проведение экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности (далее - ОИС) обеспечивает (а де-факто осуществляет) государственную регистрацию и выдачу охранных документов на ОИС осуществляет публикацию официальных изданий в сфере интеллектуальной собственности; осуществляет информационную, просветительскую, международную и инновационную деятельность, необходимую для проведения экспертизы заявок и дальнейшего развития Государственной системы ИС; является центром международного обмена изданиями; осуществляет полномочия (функции) Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы.

Почти 27 лет со дня образования Государственной системы ИС Укрпатент эффективно функционирует, совершенствует процессы, связанные с обеспечением приобретения и охраны прав на ОИС в Украине и сегодня является одним из передовых учреждений экспертизы в мире. Следует отметить, что Укрпатент является самоокупаемым предприятием и на свою деятельность ни одной гривны не требует из государственного бюджета. За средства, заработанные специалистами Укрпатента, в свое время было построено его новое здание, обновлена и расширена материально-техническая база, и сегодня строится новый административный корпус Укрпатента за средства, накопленные его коллективом в течение 10 лет. Созданы все условия для успешного выполнения коллективом Укрпатента возложенных на него задач.

"Известно, что в Комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины и в других комитетах находятся на рассмотрении три законопроекта (2255, 2255-1 и 2259), разработка которых была инициирована чиновниками Минэкономразвития. Этими законопроектами хотят закрепить на законодательном уровне создание новой институциональной составляющей Государственной системы ИС - Национального органа интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Существование в Украине двух институтов в сфере интеллектуальной собственности - Укрпатент и его клона - Национального офиса интелектуальной собственности (НОИС), которые имеют тождественные предметы деятельности, является экономически нецелесообразным и приводит к дублированию множества взаимосвязанных функций, лишних расходов государственных средств и вызывает разрушение Укрпатента как учреждения экспертизы, который предусмотренный законодательством Украины в сфере интеллектуальной собственности.

Говоря о возможных последствиях в Укрпатенте отмечают: "На неопределенный срок остановятся процессы осуществления экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности в Украине, государственной регистрации и выдачи охранных документов на эти объекты.

Остановится на длительное время регистрация договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине и лицензионных договоров.

Администрирование государственных реестров охранных документов на объекты интеллектуальной собственности будет остановлено на неопределенный срок.

Издание официальных бюллетеней по вопросам интеллектуальной собственности и других изданий в сфере интеллектуальной собственности остановится на неопределенный срок.

Существенно увеличатся случаи нарушения прав в отношении объектов интеллектуальной собственности, который станет причиной увеличения судебных разбирательств.

Повысится уровень угрозы получения статуса Priority Foreign Country в Специальном отчете 301.

Не будут исполняться международные и двусторонние договоры Украины в сфере интеллектуальной собственности.

Станет невозможным выполнение Укрпатентом до конца 2027 г. функций Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы, будет негативный прецедент в мировой практике. Украина потеряет статус Международного поискового органа, которого добивалась более 10 лет!

Приведет к общему коллапсу Государственной системы ИС и негативно повлияет на имидж Украины в мировом сообществе, в частности станет одной из причин оттока инвестиций из экономики Украины".

"Учитывая вышеизложенное, коллектив Укрпатента просит Вас, Владимир Александрович, как Гаранта Конституции Украины: