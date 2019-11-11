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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (447) ОТГ (57) Министерство развития громад и территорий (9)

 В Украине создали 1002 ОТГ, в 78 районах нет еще ни одной, - Министерство развития общин и территорий. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 ноября в Украине сформированы 1002 объединенные территориальные громады (ОТГ). В них проживает более 11 миллионов человек.

Такие данные содержит ежемесячный мониторинг процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления, обнародованный Министерством развития общин и территорий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 24 района в Украине полностью покрыты ОТГ. Из них по 4 района в Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Еще 165 районов покрыты ОТГ на 50% и более. Менее 50% имеют покрытие ОТГ 198 районов.

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Кроме того, сообщается, что в 78 районах не создано ни одной объединенной общины. Больше всего таких районов в Харьковской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Херсонской, Донецкой, Закарпатской, Львовской областях.

Рейтинг областей по формированию способных общин возглавили Житомирская, Днепропетровская, Хмельницкая, Черниговская и Запорожская области. Последние места в рейтинге занимают Кировоградская, Закарпатская, Винницкая, Киевская, Львовская области.

В Украине создали 1002 ОТГ, в 78 районах нет еще ни одной, - Министерство развития общин и территорий 01

Также читайте: Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3159051
 
 
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ОТГ -от лукавого.Более населённые пункты высосут кровь из менее населённых пунктов конкретной ОТГ.На деле -так.Отобрали всё!
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Федеративное устройство по украински
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Зебилы , вот это поворот ! Глава Минэнерго США навязал Украине контракт со своими соратниками - СМИ : https://korrespondent.net/ukraine/4159198-hlava-mynenerho-ssha-naviazal-ukrayne-kontrakt-so-svoymy-soratnykamy-smy
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Та 95 процентов граждан вообще не понимают что такое это отг, типа как земли в Германии
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Створення ОТГ - це зачистка землі від українців. Ті села, які не стали центрами ОТГ приречені на вимирання. Там закривають школи, лікувальні заклади, занепадає інфраструктура. Фактично ліквідоване місцеве самоврядування. Щоб отримати елементарну довідку треба їхати за 50 кілометрів. ОТГ - антиконституційні утворення. Вони повинні бути негайно ліквідовані.
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Первые ОТГ в Украине - так называемые днр и лнр...
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