 В Украине создали 1002 ОТГ, в 78 районах нет еще ни одной, - Министерство развития общин и территорий. ИНФОГРАФИКА

Такие данные содержит ежемесячный мониторинг процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления, обнародованный Министерством развития общин и территорий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 24 района в Украине полностью покрыты ОТГ. Из них по 4 района в Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Еще 165 районов покрыты ОТГ на 50% и более. Менее 50% имеют покрытие ОТГ 198 районов.

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Кроме того, сообщается, что в 78 районах не создано ни одной объединенной общины. Больше всего таких районов в Харьковской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Херсонской, Донецкой, Закарпатской, Львовской областях.

Рейтинг областей по формированию способных общин возглавили Житомирская, Днепропетровская, Хмельницкая, Черниговская и Запорожская области. Последние места в рейтинге занимают Кировоградская, Закарпатская, Винницкая, Киевская, Львовская области.

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