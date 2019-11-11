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 Подстерегли на лестнице, били битой и молотком, - задержанным за избиение ветерана Панова и его супруги предъявлено подозрение

Мужчин подозревают в покушении на умышленное убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

"Между одним из подозреваемых и его матерью длился давний конфликт. Имея умысел на совершение умышленного убийства, злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее вступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам. Участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме", - сказано в сообщении.

По данным следствия, после того, как потерпевшие потеряли сознание, злоумышленники бросили их на лестнице.

"Теперь им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветерана 90-го батальона Панова с женой жестоко избили в подъезде их дома в Киеве, - волонтер Грубенюк

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненно.

Напомним, первой о жестоком избиении ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным Хан и его жены вечером 10 ноября сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька).

Через несколько часов в полиции заявили, что в избиении ветерана АТО Панова и его жены подозреваются пасынок женщины с другом, 1989 и 1990 рождения, оба они задержаны.

Подстерегли на лестнице, били битой и молотком, - задержанным за избиение ветерана Панова и его супруги предъявлено подозрение 01
Подстерегли на лестнице, били битой и молотком, - задержанным за избиение ветерана Панова и его супруги предъявлено подозрение 02

Источник: https://censor.net.ua/n3159050
 
 
 Топ комментарии
 
За избиение ветеранов нужно вешать. Ветераны заслуживают уважение и любовь, а всякие сраные ублюдки заслуживают смерть. Нужно срочно менять законодательство, оно не соответствует военному времени абсолютно. Зеленые не спешат с этим, им бардак и убийства в стране на руку.
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Уроды какие-то моральные.
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Открылась охота на украинцев в Украине как в 1918-1933, предатель Портнов обещал. / "Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин".
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За избиение ветеранов нужно вешать. Ветераны заслуживают уважение и любовь, а всякие сраные ублюдки заслуживают смерть. Нужно срочно менять законодательство, оно не соответствует военному времени абсолютно. Зеленые не спешат с этим, им бардак и убийства в стране на руку.
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Точно - вот соевые - молодцы, за 4,5 года успели и законодательство поменять как вы желаете, а зеленые - не спешат - уже ж 3й месяц ведь пошел.
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за три місяця президенства Порошенка - він зумів зупинити ворога, домовитись про надання допомоги інших держав і сколотив коаліцію що ввела санкції проти рашки. А зелейоб за три місяця спромігся все розвалити і зняти кучу відосиків - тай втомився.
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Брехня.
Ворога зупинили ДО президентських виборів і зупинив його не Порошок. І коаліцію не він сколотив, а США.
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ворога зупинив Боінг, а не соєва свиня. В стебе соплі шоколадні по пиці течуть. Підітри.
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ЗА ,,три місяці" ПРЕЗИДЕТСТВА ПАРАШОНКИ СЛУЧИЛСЯ ИЛОВАЙСК.
С,,,КА ТЫ ПО ФРЕЙДУ ПРО ,,зупинив ворога".
ДО ЧЕГО ЖЕ ВЫ РЕАЛЬНО ДЕБИЛЬНЫЕ ПОРНО ХОБОТЫ.
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Хлопці , згадайте стан армії України на початок 14-го . року . І порівняймо на рівень кінця 19-го року...Все стає добре зрозумілим .
При Овочі , майже вся військова техніка була просто знищена , не кажучи вже про армійців та їх доходи...
Не бачу теми для продовження вашої суперечки.
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а не ветераны не заслуживают? страна уже делится на привилегированных ветеранов и всех остальных? вспоминается недавний взрыв в центре Киева, в результате которого погиб ветеран, еще один гражданский погиб,а второй ранен..у ветерана взрыватель от гранаты в кармане. в итоге о ветеране несколько хвалебных опусов на цензоре, а о пострадавших гражданских ни слова.
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ветеранів шкода, бо їм ми завдячуєм життям, а "гражданскі" втомлювались від війни по барах і пікніках і підсунули країні велику зелену свиню
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ты что-нибудь о правовом государстве слышал? или евроассоциация - это исключительно возможность собирать клубнику в Польше, а европейские ценности не для тебя?
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У тебе розуміння "правової держави" збочене: не можна вбивати так нікого -- згоден, але коли "прокурорські шавки" починають судити людей, а саме ветеранів, тільки отримавши "правильну інформацію" від нашої жополіції -- то твоє розуміння "права", давай гуляй в одні ворота "гражданский"!
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він - у край важкому стані...майже критичному (трепанація черепа, крововилив, велика втрата крові й інше)....вона - трохи легше...навіть прийшла до тями (стан важкий, стабільний)
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Я за то , что бешеных животных держать в клетке пожизненно.
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Добре якщо це правда...
Гірше, якщо фабрикація...
Ветеранам слід круглодобовий нагляд за лікарнею встановити... і лікарів своїх підключити... дай Бог вийдуть з коми... і підтвердять або спростують версію слідства... Всяке буває...
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Открылась охота на украинцев в Украине как в 1918-1933, предатель Портнов обещал. / "Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин".
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да, портнов подговорил сына забить молотком мать, совсем с башкой не дружишь?
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Портнов Прокладка между Путлером и исполнителем. Прокладок может быть хоть 100. Исполнитель Может быть кем угодно хот бомжом и не знать заказчика. Что непонятно? Зачем тебе голова, чтобы есть? Больше мне не пиши. Выучи Букварь сначала Подстерегли на лестнице, били битой и молотком, - задержанным за избиение ветерана Панова и его супруги предъявлено подозрение - Цензор.НЕТ 3777
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по твоей тупорылой логике если тебе заказать твою мать, ты исполнишь это не задумываясь, что вообщем-то и ожидаемо от такого как ты, буквариста
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Только у рузке так пердаки горят как у тебя. Ты случаем не рузке? За то что ты меня обозвал падалью можно и в бан.
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Харе спекулировать, падаль наемная! Это явная бытовуха была, а не охота.
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рузке За то что ты меня обозвал падалью можно и в бан
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Я тебя назвал тем, кто ты есть, лахтинец.
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рузке лахтинец на воре и шапка горит. Где ты тут вообще взялось чудо? Что то вас тут последнее время как клопов.
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Я тут с 2010го года, чучело, и откуда я четко видно по флажку рядом с моим ником. В отличие от тебя я - украинец. А вот откуда ты и кто ты - большой вопрос. А если проанализировать твои посты по лахтинским методичкам и твои попытки под любой новостью за уши притянуть негатив против украинской власти - становится понятно, что ты конкретно из Лахты-2 строчишь.
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просто два ****** нехристя , решили решать, фсё. 16 на двоих.
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Предъявлено подозрение...Это очень даже здорово!Вопрос:что и кому будет предьявлено,когда за яйца возьмут патриоты нечисть,возомнившую себя служителями урода?!
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Участникам АТО необходимо выдавать разрешение на ношение оружия ! ☑
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В полной мере согласен,но обязан дополнить:а остальным патриотам воспрещается?!
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Диванным патриотам выдать по рулону туалетной бумаги ! 😜
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Kivi Tv,киви,почти как гиви,тебе блок туалетной бумаги!!!
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разве Хан (с его то добротой душевной) смог бы выстрелить в сына жены (пасынка) ?
он пытался заступиться за женщину, жену, друга (в одном лице) получил битой и молотком...куда достали
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Участники АТО тоже иногда становятся бандитами и наемными убийцами.
Сармата убили участники АТО, Гандзюк - тоже участники АТО.
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Тим, що били 30 років, тобто це не підлітки. Найцікавіше це те, який був у цього сина мотив для такої ненависті🤔
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Ali Hasan,для перемоги над лютим ворогом потрібні знання його суті,сильних та слабких сторін.Ненависть до кацапів,то є добра риса,але не достатня для перемоги над нечістю.Кожен прожитий день,ми зобов'язані закінчувати аналізом того,що зроблено для смерті окупантів.
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Я впевнений, що росія не буде єдиною державою, бо це тюрма народів. Я бажаю смерті лише тим, хто вбивав. Інші народи росії повинні створити окремі самостійні держави.
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Не питания,Ali Hasan!Ми,українці,нажаль дуже миролюбна нація.Підкреслюю:нажаль!Ні я,не мої друзі,родичі та знайомі не бажали війни з жодним народом світу!Але як що кацапи дуже бажають,ми допоможемо чим зможемо:гарний кацапи то є дохлий кацап!
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Оба шляются в Россию на заработки а это как известно всякое быдло необразованное ненавидящее всё украинское. Оттуда как из тюрьмы уже никогда не возвращаются нормальными людьми.
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Кстати этот ублюдок сын с таким же отморозком-дружком хотел в первую очередь убить свою мать а мужик за неё заступился иначе они бы её убили.
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