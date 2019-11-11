 Подстерегли на лестнице, били битой и молотком, - задержанным за избиение ветерана Панова и его супруги предъявлено подозрение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.
"Между одним из подозреваемых и его матерью длился давний конфликт. Имея умысел на совершение умышленного убийства, злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее вступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам. Участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме", - сказано в сообщении.
По данным следствия, после того, как потерпевшие потеряли сознание, злоумышленники бросили их на лестнице.
"Теперь им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ветерана 90-го батальона Панова с женой жестоко избили в подъезде их дома в Киеве, - волонтер Грубенюк
Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненно.
Напомним, первой о жестоком избиении ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным Хан и его жены вечером 10 ноября сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька).
Через несколько часов в полиции заявили, что в избиении ветерана АТО Панова и его жены подозреваются пасынок женщины с другом, 1989 и 1990 рождения, оба они задержаны.
Ворога зупинили ДО президентських виборів і зупинив його не Порошок. І коаліцію не він сколотив, а США.
С,,,КА ТЫ ПО ФРЕЙДУ ПРО ,,зупинив ворога".
ДО ЧЕГО ЖЕ ВЫ РЕАЛЬНО ДЕБИЛЬНЫЕ ПОРНО ХОБОТЫ.
При Овочі , майже вся військова техніка була просто знищена , не кажучи вже про армійців та їх доходи...
Не бачу теми для продовження вашої суперечки.
Гірше, якщо фабрикація...
Ветеранам слід круглодобовий нагляд за лікарнею встановити... і лікарів своїх підключити... дай Бог вийдуть з коми... і підтвердять або спростують версію слідства... Всяке буває...
он пытался заступиться за женщину, жену, друга (в одном лице) получил битой и молотком...куда достали
Сармата убили участники АТО, Гандзюк - тоже участники АТО.
Харе спекулировать, падаль наемная!
11.11.2019 19:53