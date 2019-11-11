 "Народный фронт" требует от СБУ предоставить объяснения обществу по поводу вызовов на допросы защитников Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.
В сообщении отмечается: "В частности, сегодня СБУ вызвала на допрос "Золу", командира второй штурмовой роты "Запад" батальона "Айдар" в составе Вооруженных силах Украины Игоря Лапина.
Под командованием "Золы в 2014 году его подразделение освободило 8 населенных пунктов Луганской области, участвовало в прорыве блокады Луганского аэропорта.
Вернувшись с передовой, Игорь Лапин в составе парламентской фракции "Народного фронта" работал в парламенте 8-го созыва.
По информации, которая публикуется, кроме Игоря Лапина СБУ вызывает на допросы и других ветеранов войны.
Без фундаментальных объяснений, без юридически-правовой позиции, без четкого понимания причин таких действий СБУ - в обществе возникает беспокойство и вопрос о том, не являются ли эти допросы элементом дискредитации защитников Украины, добровольцев и боевых заслуг в войне против российской агрессии. Однако, еще хуже, создается впечатление, что допросы - это начало политических преследований в неукраинских интересах.
Этот вопрос выглядит особенно уместным, учитывая, мягко говоря, недружественные заявления некоторых представителей власти о необходимости сокращения льгот бойцам ВСУ, и большое напряжение ситуации вокруг разведения войск с передовых позиций и тому подобное.
"Народный фронт", который в 2014 году вобрал в себя большое количество добровольцев и кадровых военных, считает одной из главных задач государства - поддержание на высоком уровне обороноспособности страны, морально-психологического духа, важным элементом которых является признание и уважение к подвигу украинских защитников.
"Народный фронт" выражает поддержку коллеге и собрату Игорю Лапину, другим ветеранам и кадровым военным, защитивших страну от врага в упорных боях".
Напомним, 11 ноября экс-нардепа от НФ, экс-командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.
После допроса, Лапин заявил о том, что Служба безопасности Украины, расследует дело об убийстве российских наемников, и вызывает для допроса его бывших подчиненных. Речь идет о том, что во время боев за луганский аэропорт в 2014 году воины подразделения Лапина захватили в плен раненых российских наемников, один из которых позже умер от полученных в бою ранений.
а що там в себе увібрала мегабільшість "СН" всі вже побачили....
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
Готуючись до війни за виживання, пише Кревельд, варто переглянути й інші так звані правила війни. Наприклад, що стосується милосердя до полонених. Насправді, пише він, у жодній міжнародній конвенції не сказано, як має вчинити воїн, коли його ворог кинув зброю і підняв руки вгору. Все віддається на відкуп солдату: він може вистрелити, а може зберегти життя. Але полонений має знати, що, піднімаючи руки, він віддає себе в рабство. А раба можна продати, обміняти чи примусити працювати безплатно.
Єдине раціональне пояснення гуманного поводження з полоненими - це сигнал іншій стороні. Щоб і з твоїми побратимами в полоні поводилися так само. Але, коли йдеться про війну за існування, навіть ця мотивація відсувається на другий план.
Жодна конвенція не прописує, що власність військовополоненого не може стати власністю переможця. Жодні правила війни не забороняють експропріацію майна населення для забезпечення потреб армії. Наполеонівський принцип: «армія має годувати себе сама» - діяв і діє. Грабунок мирного населення завжди вважався частиною військової справи, «воєнною удачею». Будь-яка армія, що понесе нам «світло руского міра», діятиме саме так, і ми, як країна, що бореться «за існування», маємо повне право чинити адекватно.
Рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект. Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід Путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з Росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв Путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
владу в Державе захватили прокремлевские адепты ху№ла.