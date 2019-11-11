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 Политика Украины
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 Война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, - Кулеба

Фактическое состояние войны между Украиной и Российской Федерацией завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня не подсчитано, сколько должна компенсировать российская сторона за разрушение Донбасса.

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"Это нужно считать. Там распилили и вывезли заводы, там шахты затоплены, если есть экологическая катастрофа - все эти цифры нужно считать. Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны - это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что оккупированный Крым зашел в так называемую "балтийскую модель" по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках.

"Это та модель, в которую все зашло. Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это "зрада" Украины, что забыли про Крым. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма - война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать - я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем", - добавил Кулеба.

Кроме того, он выразил уверенность, что Крым вернется в Украину. По его мнению, это будет моментом максимального ослабления России, когда Крым "просто выскользнет из ее ослабевших рук".

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Источник: https://censor.net.ua/n3159044
 
   
 Топ комментарии
 
Кулеба собрался "воевать" политико-экономическим путем? Это как - закупать в РФ электроэнергию, уголь, ТВЭЛы и многое другое, ежегодно увеличивая взаимный товарооборот?... Еще раз - очень забавно! Война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2590
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Логічно. Поки всі землі не повернемо, війна не припиниться.
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Сказано правильно. Но пусть Зеленая плесень это объяснит своим Слугам и жирной Сивохе.
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В Земоніки на рахунок цього інші плани.
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Ну в планах п'ятого президента Порошенка я вкурсі, а от *********** пів шостого ні.
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Логічно. Поки всі землі не повернемо, війна не припиниться.
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чему кулебякин молчит о том что соевая свинобанда сделала все чтобы русня на крыме чувствовала себя нормально? или он думает что народ забыл этих мыролюбных свинореформистов?
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да конечно. штейн такое же мыролюбное гавно как и свиновальц.
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Нут так между РФ и Японией тоже как бы война, ведь мирный договор так и не подписан из-за Курильских островов. Но разве кто-то скажет, что они воюют?
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Кулеба собрался "воевать" политико-экономическим путем? Это как - закупать в РФ электроэнергию, уголь, ТВЭЛы и многое другое, ежегодно увеличивая взаимный товарооборот?... Еще раз - очень забавно! Война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2590
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...разведение сил , восстановление мостов и переходов для "кормильцев" ватных за счет Украины (их разрушил ху@ло) , думаем , как бы этим слабоумным предоставить возможность принять участие в выборах Украины ... Война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2942
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херня это всё, президент Украины Зеленский сказал что нет войны с росией, есть война с той стороной... а те кто воюет на стороне Украины - это воюющие меньшинство..
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Ось Моніка скаже ***** в Нормандському форматі шо воно *****, той злякається і віддасть Крим. І всьо, війні кінець. Напольйон ІІ пабідітіль!
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Ну это логично, никто врагу не будет Крым дарить.
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Тогда нужно подружиться и тогда подарить уже другу!
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Крым россия не отдаст и противостояние с ней будет долгим, но необходимо прекратить хотя бы горячую фазу.
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Кулеба готов "сражаться", а гидрант сдаваться.Так кому верить?
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«При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках. Источник: https://censor.net.ua/n3159044

"Trooskawet's Academia ?
Ja! Ja !"
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Кулебе легко такое говорить - он же воевать сам не пойдет.. а простых украинцев ради победы (чисто теоретической) ему не жаль.
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Почему все кому не лень лезут не в свои дела? Почему люди, которые не отвечают за внешнюю политику делают такие заявления? Каждый должен отвечать за ту работу, которую ему поручили, а все остальное не его ума дело и почему эти комментарии выносят на обсуждение? Есть два официальный лица - президент и глава мид, а все остальные могут только ссылаться на них.
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Отребье тупое. Конфликт с Россией тянется на протяжении нескольких столетий как минимум. И она не отвяжется от Украины ни с Крымом ни без Крыма. Это надолго, по крайней мере до истощения запасов газа в какой-нибудь Якутии. Тупые привели к власти конченых тупаков.
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а как Крым вернётся? объективно, там 2 млн населения, из которых 90% хотят жить в рф.
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во первых не 90%
во вторых кто хочет жить в рф пусть туда едут и живут, у нас не крепостное право где холопы к участку земли привязаны. Вся территория Украины принадлежит Всему Украинскому народу!
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Багато було прикладів в історії коли певна кількість населення підтримувала окупантів, нічого доброго це їм не дало.
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А че твоего Свынопорохо так смачно мокнули рожей в говно два раза к ряду???
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Скоро бОгдан и с Кулебой разберется...
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