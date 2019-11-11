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Все про:суд (22701) Евросоюз (12659) Северный поток (518)

 Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС

Компания попытается доказать, что Евросоюз нарушил отдельные статьи Договора к Энергетической хартии.

Оператор проекта "Северный поток-2" - компания Nord Stream 2 AG - инициировал арбитражное разбирательство против ЕС из-за поправок к Газовой директиве. Об этом российскому государственному информагентству ТАСС сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер, информирует Цензор.НЕТ.

Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии.

"В частности, директива о внесении изменений дискриминирует инвестиции Nord Stream 2 AG, что является нарушением обязательства ЕС по статье 10 (1), которая обязует не предпринимать таких дискриминационных действий, а также является нарушением обязательства ЕС по созданию справедливых и равных условий", - заявил Мюллер.

По его словам, сообщение об арбитраже было вручено Еврокомиссии 26 сентября.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2" на этой неделе, у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене, - Разумков

В апреле ЕС одобрил поправки к Газовой директивы, по которым на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространяются правила, которые уже действуют на наземные трубы. Речь идет о том, что добывающая компания не должна обладать трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Эта норма бьет по "Газпрому" и его "Северному потоку-2".

Правила ЕС предусматривают доступ третьих сторон к газопроводу, недискриминационное тарифообразование и прозрачность.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Бундестага по "Северному потоку" может создать опасный прецедент, - МИД Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3159043
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть ЕС за долги газпрома перед Украиной конфискует у кремля эту трубу.
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Даремно європейці пустили кацапів ..ой, даремно..
Потраплять в таку саму залежність від рашки як і ми через газову трубу..
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Молодці рашковани. Ще не побудували свою трубу, а вже починають чмирити ЄС Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС - Цензор.НЕТ 5526
Наглість - друге щастя.

Це ж не СБУ, що у Лапіна випитує, нащо той вбив рашен-ЗАГАРБНИКА на українській території.
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Даремно європейці пустили кацапів ..ой, даремно..
Потраплять в таку саму залежність від рашки як і ми через газову трубу..
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Ну взагалі то саме рашка мала бути в залежності від газової української труби. Газ - товар. Труба - транспорт.
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А нічого не виходить. Ніхто й не намагається.
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Голубой поток, Ямал Европа, ГТС Белоруссии, Северный Поток 1- это УЖЕ действующие. Плюс Турецкий поток, на завершающей стадии. Вряд ли еще один газопровод способен что то изменить...
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А что там "Сила сибири" как он поживает? есть инфа ? просто ради интереса интересно.
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Заполнили технологическим газом. 2 декабря запуск вроде...
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Пусть ЕС за долги газпрома перед Украиной конфискует у кремля эту трубу.
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Интересный подход... Вы состав инвесторов СП2 помните? Винтершелл, Энжи, Юнипер, ОМВ, не помню кто там еще... Это все европейские компании, не думаю, что они разделяют вашу точку зрения
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Значит газ, который в трубе на сумму долга арестовать. Так уж и быть мы процент отстегнем Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС - Цензор.НЕТ 5501
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Ну вообще, после прохождения Усть Луги и уплаты таможенных платежей, газ меняет собственника с Газпрома на North Stream 2 AG. Так что, тоже вряд ли получится
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Пусть платят Украине за транзит по конфискованной у газпрома трубы.
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Газпром не является собственником трубы. Собственник трубы- North Stream 2 AG. Соответственно, юридически, это невозможно
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ой, та шо вы говорите... Газпром является учредителем и акционером "Северного потока-2"
https://www.nord-stream2.com/ru/kompaniia/aktsioner-i-investory/
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Он УЧЕРЕДИТЕЛЬ компании собственника, именно так. Наряду со многими другими компаниями (ОМВ, Винтершелл и прочими). Вы же понимаете разницу между учередителем компании и собственностью этой самой компании?
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Конечно понимаю. Все те, кого вы тут пытаетесь представить, как зарубежных собственников трубы - это всего лишь иностранные инвесторы коммерческого российского проекта. И если кто-то из них вложил свои деньги в предприятие, на котором висит долг в 22 миллиарда, то это их проблемы.
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Нет, я не пытаюсь их представить как собственников, они именно АКЦИОНЕРЫ. Газпром же УЧЕРЕДИТЕЛЬ и акционер на 50 процентов. Но вы писали в своем комментарии, дословно «пусть ЕС за долги Газпрома перед Украиной конфискует эту трубу». А ведь труба принадлежит North Stream 2 AG, юрлицо другое и к долгам Газпрома отношения не имеющая, мало того, находящаяся в другой юрисдикции (Германия). Так как вы себе это представляете, я понять не могу?
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Ну ок, не всю, а 50% акцій (газпромівські) хай конфіскують.
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Конфисковать акции невозможно, их можно АРЕСТОВАТЬ ( в случае, если будет решение суда, под юрисдикцией которого находится North Stream 2 AG), то есть наложение обеспечительной меры для возврата долга. Но это такой путь, долгий и неочевидный, так скажем... Мне с трудом представляется, как это можно сделать
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А мы и не торопимся. Козлостан должен подыхать долго и мучительно.
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Для ЕС это не аргумент. Там, если решение суда принято, то не смотрят на фамилии.
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Посмотрите мой комментарий выше- Газпром не является собственником трубы! У кого трубу то забирать?
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Da eti vse kompaniji budet platyt Polse straf po povodu SP2.Ja kak ponimaju eto truba dolzna byt bez gazproma kak akcionera.Etu trubu mozet ispolzivat takze drugaja kompanija kak dopustim Novotek ili kakaja to drugaja jesly zaxocet,dolzna byt takaja vozmoznost takze.Cena toze byt konkurentnoj sravnenijem s drugimi ************
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Вы немного не разобрались в сути иска- Польша своим иском ограничила пропускную способность газопровода Опал (который продолжение Северного потока 1) до 30 млрд м3 в год. Это ОЧЕНЬ серьезная история, очень хреновый звонок, в целом. Штраф же, 42 млн евро вроде, на французскую Энжи, за отказ предоставлять документы по СП2. Это мелочь, на самом деле
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Влажные мечты.
Труба не принадлежит Кремлю. А 49% трубы принадлежит как раз европейцам.
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В двух предложениях сразу три логические ошибки.... Вопрос: если труба не принадлежит кремлю, а 49% принадлежит европейцам, то кому принадлежит 51% ?
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51% дочке Газпрома принадлежит, а сам Газпром Кремлю принадлежит только на 51%, а остальные 49% европейцам и американцам.
Дальше считай сам кому в итоге СП-2 принадлежит.
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вот эти 51% и надо конфисковать. Всё по закону.
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Всполошились... Пример Опала всем мозги на место вставил
Как всегда, запирают конюшню, когда лошадь украдена
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Дивно спостерігати, як представники держави, де поняття "правосуддя" Не існкє вимагають того самого правосуддя у інших.
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Молодці рашковани. Ще не побудували свою трубу, а вже починають чмирити ЄС Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС - Цензор.НЕТ 5526
Наглість - друге щастя.

Це ж не СБУ, що у Лапіна випитує, нащо той вбив рашен-ЗАГАРБНИКА на українській території.
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Хм...ЕС что-то должен компании Nord Stream 2 AG???
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Бундестаг провалил первое голосование по этому вопросу. Инвесторы, вложившиеся в СП2, соответственно, упреждающим способом стремятся защитить свои инвестиции. Ну я так это вижу
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Надо в счёт долга забрать эту трубу, хай качают в Европу, только деньги за транзит будут наши)
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Российские компании нужно сразу посылать в судах, пока не выплатят свои долги.
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