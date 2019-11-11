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Все про:правоохранительные органы (534) шантаж (55) Укрэнерго (163) Шарий Анатолий (31)

 "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа

Руководителя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука шантажировали, после этого информацию от шантажистов использовал в своих материалах российский пропагандист Шарий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Зеркало недели".

"22 июня впервые получил сообщение от шантажистов по телефону и в телеграмм-каналах. Присылали файлы из документов, где есть мои личные данные, информацию, которая, по мнению тех, кто обращался, является якобы компроматом против меня. Мне предложили "решить вопрос", иначе грозились сделать достоянием гласности материалы через СМИ", - рассказал Ковальчук.

По словам руководителя "Укрэнерго", он обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

"Потом... на телеканале блогера Анатолия Шария вышло два видеоролика, в которых демонстрировались те же материалы, которыми меня шантажировали", - добавил Ковальчук.

Также на Цензор.НЕТ: Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3159039
 
 
 Топ комментарии
 
Просто для початку пора голову Шарію поправити)).. "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 9721
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шарий не может быть с кем то связан,он "честныйжурналист 112" "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 5792
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Что-то этот Ковальчук скромно умолчал, что компромат - это обыкновенный аудит, который провели в Укрэнерго, где он ворочал миллиардами и набивал карманы не по детски!

Также не плохо бы узнать, когда Ковальчук обратился по этому поводу в правоохранительные органы в июне или на днях, когда документы аудита опубликовали в открытом доступе?
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вам не кажется что вопрос о государственной охране пора поднимать ? .. И не по желанию... а в обязательном порядке ..
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Просто для початку пора голову Шарію поправити))..
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Ты смотри, и на Цензоре тролли притихли.
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шарий не может быть с кем то связан,он "честныйжурналист 112"
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горят ,что жена шария, Ольга Шарий-внук самой королевы Англии..Повадки царские заметны..
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таки да!Жена Шария угрожала Леменову за две недели до нападения на него: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей

Соответствующий скришот переписки с угрозами опубликовал Леменов 26 октября, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3158551

"Пропонували вирішити питання", - глава "Укренерго" Ковальчук звернувся у правоохоронні органи через шантаж - Цензор.НЕТ 9477
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Шария смотрел поначалу, было весело и по делу. Как в политику пошел, весь контент- унылое г...но. Отписался, чего и всем советую
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Так він своє унилоє вкидує в поштові скриньки в вигляді газетки партії Шарія.
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Очередная партия «за все хорошее против всего плохого»
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З тим Шарайом як з порнухою в радянські часи - всі "осуждають",і всі запоєм переглядають і цікавляться...
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заради Бога, які запої і які інтереси до нікчемного непотрібу?????
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Ты сорвался с крючка. Иногда так бывает. Но стратегия, в целом, сработала...
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Ну, я не специалист, но если так будет и дальше, Шарий потеряет добрую половину подписчиков, имхо
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Магнитофон импортный, пиджак замшевый, портсигар, золотой, отечественный... "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 5495 Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три куртки .... "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 5495
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Може шантажували,може - ні,але "матеріали,якими шантажували" - ось вони,опубліковані і відомі всім...І якщо ці матеріали правда - десять років з конфіскацією...
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Что-то этот Ковальчук скромно умолчал, что компромат - это обыкновенный аудит, который провели в Укрэнерго, где он ворочал миллиардами и набивал карманы не по детски!

Также не плохо бы узнать, когда Ковальчук обратился по этому поводу в правоохранительные органы в июне или на днях, когда документы аудита опубликовали в открытом доступе?
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