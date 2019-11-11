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Все про:обстрел (8410) Донбасс (19882) разведение сил (79)

 С начала суток 11 ноября враг 7 раз нарушил перемирие, ранен один наш воин, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "4 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

трижды возле Луганского - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс разведения сил в Петровском завершен, - ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил:

У Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Богдановка (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток зафиксирован один вражеский обстрел на Донбассе: оккупанты 20 минут обстреливали опорные пункты ВСУ, - Минобороны

Также в информации ООС отмечается: "На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершена работа по покрытию лаком верхней поверхности основного пролета.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Завершено разминирование и проходят мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается третьи сутки практический этап зеркального процесса разведения сил и средств. В общем, в течение трех дней, с 09 по 11 ноября, тактическое положение изменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3159038
 
 
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Расскажите семьям погибших и бойцам, которых пытали, что мы один народ, - Фединаhttps://www.youtube.com/watch?v=6xEGYzGVKOk
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Все заметили что с приходом этих зе наши потери,исключительно наши, стали увеличиваться,уже нет ни дня что бы мы не теряли наших воинов и каждый раз всё больше,например уже с неделю у нас ежедневные потери не менее 4х человек в сутки. А вот о потерях оккупантов мы слышим всё реже. Это что же нашим запрещают отвечать огнём на огонь? То есть просто тупо их подставляют под уже и ракеты не давая возможности сопротивляться?.
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Это что же нашим запрещают отвечать огнём на огонь?

"... неподалеку Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия." Источник: https://censor.net.ua/n3159038

Насколько мне известно, назад прилетали ништяки куда более толстые, чем 12,7 и тем более 7,62
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