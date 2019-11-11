 Решение суда о допуске следователей ГБР к секретным документам Генштаба угрожает нацбезопасности страны, - Забродский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности", об этом в комментарии заявил депутат фракции "ЕС" Михаил Забродский.
"Хотелось бы обратить внимание, как недавно было сообщено, Печерский районный суд предоставил доступ своим решением к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, в частности следователю Государственного бюро расследований. Сразу хочу пояснить: речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десяток, быть два десятка человек, включая Верховного главнокомандующего ВСУ", - подчеркнул депутат.
"Это делается именно в то время, когда по заявлениям руководства ГБР, они не могут обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве", - подчеркнул он.
"Это делается в то время, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе", - заявил Михаил Забродский.
"Наша политическая сила видит в этом прямую угрозу национальной безопасности. Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора ", - подчеркнул парламентарий.
Панове Генералы, вы кому присягали, Шмаркле ?
ну что, зебени, кто будет обеспечивать безопасность людей в серой зоне ?
Перефразуємо класику:
- Сию секунду, мессир, - сказал Коровьев, заметив вопросительный взгляд Воланда, - он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его брендовые кеды и как звенит рюмка, которую он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив русской водки. Да вот и он.
Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин, кроме одного: гостя АШ ТРИСЛО от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, с губ срывалась отрывистая матерщина, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно: его поразило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда.
Однако встречен был гость отменно ласково.
- А, милейший Андрей Портнов, - приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб, - я счастлив рекомендовать вам, - обратился Воланд к гостям, - почтеннейшего экс-главу администрации Януковича адвоката Портнова, недавно вернувшегося в столицу для установления так называемого "монобольшинства и тотального контроля".
Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Портнова. Да, не узнать этого оголтелого украинофоба было сложно. "Перепрошую... - подумала Маргарита, - тобто цей шмат смердючої бавовни нарешті задвохсотився?" Но дело тут же разъяснилось.
- Милый юрист, - продолжал Воланд, радостно улыбаясь, - был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Киев, тотчас написал мне в вайбер, предлагая свои услуги по своей специальности, то есть по борьбе с "порохоботами, активистами и патриотами". Само собою разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе.
В это время Маргарита видела, как Азазелло передал блюдо с черепом Коровьеву.
- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей ярко выраженной пророссийской позицией, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - сепар и агент *****. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к встрече с Бузиной не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед экс-главой АП и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила свитшот и пиджак. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело Портнова в это время уже было на полу.
- Натурально, - ответил Азазелло, - как же такую ватку не застрелить? Портянку обязательно надо было застрелить.
- Я так взволновалась! - воскликнула Маргарита, - это случилось так неожиданно.
- Ничего в этом нет неожиданного, типичный конец скрепоносца. Гиви с Моторолой и Захарченко подтвердили бы, - возразил Азазелло, а Коровьев завыл и заныл:
- Как же не взволноваться? Меня самого аш затрисло! Шмаки-бум! І москаля нема!..
- Лилася кровіща, дзюрчала, - добавил кот, облизывая ложку с икрой.
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ОДНИ СЛЕЗЫ !
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СЛЕЗЫ !.
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https://www.youtube.com/watch?v=6xEGYzGVKOk
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11.11.2019 г.Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...
Одразу видно, що ти СБУшник мохнорилий. Такий витончений понятійний апарат !
Ти, турку дай мені відповідь на питання: Зеленский сам передава в Росію відомості, чи йому допомагав богда? Звідкілля тобі відомо наявність або відстуність у Єрмака допуску до ДТ ? Тебе треба встановити в брати в перевірку.
До того ж пишеш по російськи... Є підозра, що ти з Кацапника...
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Ещё один "банальный патриот"
Або застава у розмірі 76 млн. Грн.
Якщо ти бойовий офіцер захищав свою країну не заліючи здоровья, а потім пішов робити забезпечення своєї армії краще, тебе заарештують!
Мало того якщо Герої України разом з наподними депутатами та побратими візьмуть тебе на поруки, тебе все одно заарештують.
Тому що така дана вказівка.
Тому що слідчий ДБР Алєксенко посміхається від початку засідання дивлячись на тебе та називає всіх хто прийшов тебе підтримати «УШЛЕПКАМИ»
Вони вже дали нам визначення і почали судити за всі добрі справи для країну, яку ми захищали!
Вони почали з найповажніших людей, напевно щоб інщі злякались, але ви знову нічого не зрозуміли.....
Ніхто здаватись не збирається!!!!
В тому числі 3 ГЕРОЯ УКРАЇНИ!
Захисники, волонтери, небайдужі громадяни «УШЛЕПКІ».
Слідчий ДБР Алексєнко Дмитро Григорович
это ОНО называет ...
В тому числі 3 ГЕРОЯ УКРАЇНИ!
Захисники, волонтери, небайдужі громадяни «УШЛЕПКІ».
Ну какой ещё план стратегического применения ВООРУЖЕННЫХ сил Украины? Мышь, ты о чём ?! Если только секретный план разведения войск в Киев?
Ты шо последний, кто ещё не понял, что ЗЕ и так всё сделает, как кремлю надо?
Напомните пожалуйста,Арзамас, это между Цюрюпинском и Николаевом
Если ГБР начнет решать какие потери на войне большие а какие не большие в Украине настанет окончательный дурдом .
России нужен стратегический план, другие секретные документы и она их получит.
Смешно, как украинская власть у себя в стране не может обеспечить элементарную безопасность, до чего же жалкое зрелище.
ЗРОБИМО ВІДОМИМ
Саме цей тип називає патріотів-захисників Героїв України "ушльопкамі".
Слідчий ДБР Алексєнко Дмитро Григорович.
ви - чорти і країна, на яку ви працюєте,
точно називається не Україною.
дождались окончания суда, встретили Алексєнко ...
https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/3210563562347967/