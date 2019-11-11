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Все про:Генштаб ВС (1003) учения (2208) разминирование (304) сапер (11)

 Украинские саперы поделились опытом с военнослужащими из Эстонии и Финляндии

В течение 5 дней на базе Центра разминирования в Каменце-Подольском украинцы обучали зарубежных коллег обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Эстонские и финские военнослужащие совершенствовали свои знания и навыки по минированию местности, знакомились с особенностями применения процедур обезвреживания самодельных взрывных устройств, преодоления минно-взрывных заграждений, применение минно-розыскных собак в работе групп по обезвреживанию ВНП", - сказано в сообщении.

Особое внимание при обучении уделили применению штатных инженерных боеприпасов армии Российской Федерации при Антитеррористической операции и в операции Объединенных сил.

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"В конце мероприятия представители Сил обороны Эстонской Республики и Вооруженных сил Финляндии поблагодарили руководство и личный состав Центра разминирования за теплый прием, возможность усовершенствовать уровень своих профессиональных знаний, особенно за возможность изучить боевой опыт украинских военных саперов", - добавили в пресс-службе Генштаба.

Украинские саперы поделились опытом с военнослужащими из Эстонии и Финляндии 01
Украинские саперы поделились опытом с военнослужащими из Эстонии и Финляндии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3159033
 
   
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Афган. Танковая колонна на марше. Скорость движения колонны определяется ни
мощностью моторов,ни классом мехводов,а темпом продвижения шелудивой дворняжки,
идущей впереди всех со своим поводырём --солдатом сапёром.
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