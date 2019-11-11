 Украинские саперы поделились опытом с военнослужащими из Эстонии и Финляндии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Эстонские и финские военнослужащие совершенствовали свои знания и навыки по минированию местности, знакомились с особенностями применения процедур обезвреживания самодельных взрывных устройств, преодоления минно-взрывных заграждений, применение минно-розыскных собак в работе групп по обезвреживанию ВНП", - сказано в сообщении.

Особое внимание при обучении уделили применению штатных инженерных боеприпасов армии Российской Федерации при Антитеррористической операции и в операции Объединенных сил.

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"В конце мероприятия представители Сил обороны Эстонской Республики и Вооруженных сил Финляндии поблагодарили руководство и личный состав Центра разминирования за теплый прием, возможность усовершенствовать уровень своих профессиональных знаний, особенно за возможность изучить боевой опыт украинских военных саперов", - добавили в пресс-службе Генштаба.



