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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина дистанционно подпишет протокол с РФ о вылове рыбы в Азове

Заседание Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в отношении распределения квот на 2020 год на вылов рыбы в Азовском море состоится онлайн 13 ноября этого года, в ходе которого будет подписан протокол.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые за годы независимости заседание Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море пройдет онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что подписание протокола предоставит Украине возможность законно осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море.

"Просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, работающих в акватории Азовского моря", - призывают в ведомстве.

Отмечается, что Украина не может отказаться от участия в заседании комиссии ведь пока отсутствуют альтернативные механизмы в действующем правовом поле по регулированию деятельности сторон в сфере рыболовства в Азовском море.

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В 2019 году Украина через дипломатов получила официальное приглашение от России с предложением провести переговоры и подписать протокол об использовании природных ресурсов в 2020 году в Азовском море. Прежде, чем выразить свою позицию, Украина провела ряд консультаций. По результатам всех обсуждений договорились о проведении очередной сессии комиссии дистанционно, а не как это происходило раньше - поочередно на территории каждой из стран.

Неподписание соответствующего протокола по результатам заседания комиссии будет способствовать росту незаконного вылова водных биоресурсов в Азовском море и снизит показатели отечественной рыболовной отрасли. Также без подписанного протокола Украина потеряет правовые основания для установления лимитов на вылов биоресурсов в бассейне Азовского моря, а РФ сможет обвинить Украину в невыполнении норм международного законодательства.

Сейчас статус Азовского моря определяется несколькими международными договорами - это Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Договором между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный 24.12.2003. В настоящем Договоре говорится, что деятельность в сфере рыбного хозяйства регулируется в соответствии с Соглашением 93-го года заседания Украино-Российской Комиссии (УРК).

Источник: https://censor.net.ua/n3159027
 
 
 Топ комментарии
 
что тут понимать?все написано

В министерстве отмечают, что подписание протокола предоставит Украине возможность законно осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море. Источник: https://censor.net.ua/n3159027азовское море уже не наше
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дистанционный лов рыбы через удалённый доступ. лихо! ))
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признают что азовское море уже все рф
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Совет форумчанПравила форума
 
Спонтом І рибку з'їсти і з москалями за руку не вітатися!
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Сейчас начнётся, никто нихрена не понимает, но будет сплошная зрада.
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что тут понимать?все написано

В министерстве отмечают, что подписание протокола предоставит Украине возможность законно осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море. Источник: https://censor.net.ua/n3159027азовское море уже не наше
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Это двухсторонний документ, значит и "предоставит россии возможность законно.." или ты хочешь что бы они без контрольно рыбу ловили, сравни возможности, как варвары выловят всю рыбу за пару лет. Что делать будешь?
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вони і так будуть безконтрольно виловлювати, бо не визнають наших кордонів.
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костя к разуй глазки они так и делают задерживают наших рыбаков,ты их удешь контролировать с дивана?
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Отвечу обоим, без документа за безконтрольный вылов ты им предъявить ничего не сможешь, даже в теории. И в суды по этому поводу можешь даже не ходить, тем более в международные.
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еще раз-кто будет контролировать?
ранее было

В свою очередь представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук считает, что открытая атака военными РФ кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Азовском море закрыла все политические дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
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Чем он подкрепляет свое мнение, атакой на военные корабли, серьёзно, по безконтрольному вылову рыбы в суд он тоже пойдёт с этими аргументами? Что ж удачи. А контролировать должны те структуры которые указаны в документе. Я не знаю кто конкретно, но все это регламентируется.
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Тебя никто не ущемляет в твоём зе-фанатизме . Цени .
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дистанционный лов рыбы через удалённый доступ. лихо! ))
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Скоро увидите ролик : землю продать , Азов слить .
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Таки признали оккупированный Крым за оккупантом?
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признают что азовское море уже все рф
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Разумеется. Сомневаюсь что Россия пойдет на уступки. Границы вылова зависят от того чей Крым.
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интересно чем занимается доблестный МИД во главе с Пристайко?хотя я догадываюсь-с формулой лаврова бегает
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це все наслідок кучміного договору - про спільні внутрішні води з рашкою.
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І знов Чучма: Будапештський Меморандум, спільне море, Мінські договірняки і прочая, прочая. Совпадєніє?
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Скільки риби рф має право виловити в тер.водах України?
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Нисколько . Сколько они выловили возле украинского Крыма ?
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По цьому договору рф має право на промисловий вилов риби у наших тер.водах навіть біля Маріуполя....
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Договір підписаний з кацапами не вартий того онлайна в якому він підписаний.
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В свою очередь представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук считает, что открытая атака военными РФ кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Азовском море закрыла все политические дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
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У засРашки своя гордость.




Независимый взгляд 💥‏ @zgldz



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Украина дистанционно подпишет протокол с РФ о вылове рыбы в Азове - Цензор.НЕТ 4885


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Підпишіть договір з РФ , а потім всюди розповідайте про "агресію" ... Не дивно , що Заходу вже набридла ця клоунада !
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Вже рік у Львові не можна купити бичків,які за янека коштували десять,за Пороха - двадцять п"ять,а за Зєлі пропали зовсім...
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Видатна Перемога Зеленського!

Кацапи дозволять нам трохи половити риби!
Слава ЗЕ!
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Я так понял по факту азовское море уже не Украинское в принципе как и крым!!
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И пусть мне теперь кто то докажет что наши силовые структуры что то там защищают! я скажу вам что они защищают:
1 СВОЙ КАРМАН
2 ЗАЩИЩАЮТ ВЛАСТЬ КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ СИЛОВИКАМ НАБИВАТЬ СВОЙ КАРМАН
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