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Все про:Мининфраструктуры (644) отопительный сезон (276)

 На сегодняшний день полностью отопительный сезон начался в шести областях. КАРТА

Отопительный сезон всех социальных и жилых объектов начался в шести областях полностью. В целом в Украине отопление жилых домов начато на 94,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по состоянию на 11 ноября на 100% подключены к отоплению Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

На сегодняшний день полностью отопительный сезон начался в шести областях 01

Также полностью к отоплению подключены жилые дома в Черниговской области.

Среди социальной сферы 100% объектов отапливаются в Житомирской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.

В целом в Украине отопление жилых домов начато на 94,2%, социальных объектов - на 97,8%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159026
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и думаю, нафига мне в квартире 25 градусов?
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действительно. Тут твои соплеменники недоумковатые недавно волали, шо все козлы, кто включил отопление в такую жару. Или ты с камчатки?
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так и есть - нам ведь за него платить и таки даже много - а на улице - просто жарко для ноября - это же факты - самое смешное шо дебелизм даже в простейшем
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а в остальных областях полностью не начался))) ппц писаки на цензоре
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Отопление должно включаться на входе в многоквартирный дом по решению жителей. Зачем нужны огромные теплопотери ? Реформа - это именно экономия, а не продажа самим себе зданий жеков за копейки.
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Теплоноситель должен быть подан. Сами жильцы должны сами регулировать температуру в квартирах. Уже неделю тупо прикручиваю батареии на кухне и в комнате на день. Ночью подогреваю. Задумался об установке тепломчетчиков. Но блин 3 стояка, окупятся не скоро.
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Нет. Ну вот зачем вода идёт горячая аж до вашего дома? У меня частный дом , и , естественно, поданную холодную воду я по своему желанию превращаю в отопление или в только горячую воду. Кстати, у меня два котла - газовый и электрический. Могу то есть обойтись и без газа , если нужно. То же нужно применять и в больших домах.

Но греть воздух при таких ценах - это небывалая роскошь , которую я себе не позволяю. Включу отопление уже при морозах. Сегодня было вообще +20. Какое отопление )))
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Вот и думаю, нафига мне в квартире 25 градусов?
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