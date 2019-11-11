 Больше всего украинцы доверяют ВСУ, волонтерам и Зеленскому, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Так, больше всего украинцы доверяют ВСУ (70% опрошенных), волонтерским организациям (70%), президенту Украины (68%), церкви (65%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), добровольческим батальонам (62%), Национальной гвардии Украины (58%), Государственной пограничной службе (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%).
Недоверие украинцы чаще высказывают СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе (73%), чиновникам (68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду Украины (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%), Национальному банку Украины (52%).
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Кроме того, чаще всего граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим по сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%.
С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что сейчас власть ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей.
В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
Также на Цензор.НЕТ: Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова
Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
слышь мусор патрюльный а ну скажи - майдан будет ты в протестующих стрелять будешь или просто тихо свалишь на свое "ранчо" типа не при делах? найдут ведь.
аргумент мощный, соевый, других нету
Так що ти того... Як захворієш- лікарю відразу кажи що ти за Зєлю.
Швидко мине.
А от ЗСУ, волонтери, Церква це те, що рятує Україну. Як можна їм не вірити ?
Если все так открыто и просто , то сажали бы не пашинского за защиту от гопника.
Зебилы, ну когда мозги включите!!!
за попытку создания которой он был с позором вышвырнут из его партии:
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE
Но ведь не зря его зовут бизнесмены "Петя-параша"...спланировав побитьё студентов на Майдане и тем самым запустив сам протест, он спланировал и свой приход к власти, и создание всё той же организации по личному обогащению ... что он и сделал...
А здесь много интересного, со свидетелями, в деталях...
Порохоботам, проплаченным и отупевшим просто настоятельно рекомендую посмотреть.
Украинские сенсации. Мандатские страсти.
https://youtu.be/3xijqFIyPTI
Смотреть с 6 : 52
лави порохоботів ростуть..
такими темпами через 4,5 роки їм вдасться повалити Зе
Надо было в другой палате опрос проводить, например у буйных, может цифры были бы другие.
І волонтерам. Та окремим блогерам.
Про тлю смішно було.
- Ой, не знаю.
- Припиніть дурні дзвінки.
Пионтковский: Шарий, Портнов, Дубинский, Бужанский - агенты Путина! SobiNews
https://youtu.be/bmVyA82LvGM
попы - все попы , пономари и прочий люд духовного звания просят , требуют денег , мир мол материальный , монастырей мало так че дайте