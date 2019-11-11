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Все про:опрос (1763) Центр Разумкова (90)

 Больше всего украинцы доверяют ВСУ, волонтерам и Зеленскому, - опрос Центра Разумкова

Наименьшим доверием среди жителей страны пользуются судебная система, чиновники, политические партии и российские медиа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, больше всего украинцы доверяют ВСУ (70% опрошенных), волонтерским организациям (70%), президенту Украины (68%), церкви (65%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), добровольческим батальонам (62%), Национальной гвардии Украины (58%), Государственной пограничной службе (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%).

Недоверие украинцы чаще высказывают СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе (73%), чиновникам (68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду Украины (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%), Национальному банку Украины (52%).

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Кроме того, чаще всего граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим по сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%.

С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что сейчас власть ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей.

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Также на Цензор.НЕТ: Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3159023
 
   
 Топ комментарии
 
про доверие вазелину - бред. они что в дурдоме опрос проводили?
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табаки, ты все знаешь о собаках, правда в основном под хвостом
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Но только в Петиной будке.Что бы воздух не портили.
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так смотри канал г+г, шо ты так нервничаешь, смотри свою мосийчучку -сливной бачок, конченную и дубынского по кличке- ложь-******, это твое, мажь это дерьмо на хлеб! тебе полезно! Зеленое дерьмо на хлебе у зеленожопых- это прэлестно!
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Или прямой,но опять таки анал.
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у кацапа каждая первая мысль про анал Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4657 Дятел, тебе же ответили - анал табу!! Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4657
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Ты по ходу еще и п.......про голубую луну поешь , мусорок в опале ?
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участковый, а ты когда в патрюльные пошел - баранов продал или пасешь по вечерам еще? как ты входную коммисию то прошел? ты же тупой как твое стадо. небось баранчика кадровикам притаранил....
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Я таких баранов как ты иногда пасу , с помощью посоха-ПР
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красавец. значит палкой людей бьешь. ты только что подписал себе приговор. учти это на будущее мусор патрюльный.
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Ты наверное уже обоссался от злобы ?
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да с чего ты решил что я на тебя злюсь? мне тебя просто жаль. ты зашкварился по полной. поздравляю
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ты то откуда знаешь? он тебя имел? ты пассив что ли?
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Мусор в изгнании , пойди поплачь перед своей иконой-фоткой петьки мародера Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6404
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да с чего мне плакать? с вас зебаранов что ли? нахер надо. у меня все хорошо. я сейчас кошу бабло с таких лохов как ты и перевожу его в баксы и евро.
слышь мусор патрюльный а ну скажи - майдан будет ты в протестующих стрелять будешь или просто тихо свалишь на свое "ранчо" типа не при делах? найдут ведь.
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херня это всё.. меня например никто не опрашивал..!
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По количеству тролей и ботов на украинских сайтах Порошенко переплюнул даже Путина с Пригожиным. Все форумы позасирали своим щекаладным дерьмом. Угомонитесь, дурни. Никогда народ больше не выберет Мальдивско-Панамского. За 5 лет он превратил Украину в самую бедную в Европе страну.
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угу, а твой любимы Зеклоун превратит за 1 год Украину в Сомали...
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все доказательства гнилой соевой ботвы построены на предположении ухудшения положения в Украине а каком-то мифическом будущем
аргумент мощный, соевый, других нету
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с спам ЗЕбил в спам..ЗЕбилы тут в спаме. Иди на сру весну винторогий там твои ЗЕбилы туся или на Яндексе..тебе туда малоросс ЗЕбил.
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Зачем ЗЕбилу зарплата, пусть Скотов по Г+Г жрёт...
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тебе соевым шоколадом выдадут. не переживай
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Шоколад хоть сожрать можно, а тебе выдадут концертиками Шапито 95, сериалом Голоумкой, и Скотами по Г+Г ..жри не обляпайся.
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Если один шоколад хавать,знаешь что может быть?Понос.
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То шо вам скармливают шоколадом не является. Ну подумай сам- откуда в дупе сывочолого шоколад?
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Ну, заборгованості по зарплатні в медичних працівників подекуди уде чотири місяці.
Так що ти того... Як захворієш- лікарю відразу кажи що ти за Зєлю.
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лахтинский бот финансист ( спец по фанфырикам боярышника) разглагольствует о ботах Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6800
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Як можна довіряти Вазелину ?Він повний відстой.
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То ли дело свынарчуковское кодло!
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зебил, да забудь ты про петю. Хотя как забыть, он же тебе в портки по два раза на день срет Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6833
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Центр Разумкова далі далі можна не продовжувати...
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Рейтинг зеленського тимчасове потьмарення..
Швидко мине.
А от ЗСУ, волонтери, Церква це те, що рятує Україну. Як можна їм не вірити ?
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Ничего вы, порохоботы не понимаете. Ведь Зеленский - это выдающийся писсюонист современности!! Никто из вас не сбацает куем штрауса, а этот могет!
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Даже как то неудобно за порохоботов, последнию иллюзию лишают.
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илюзия у свинособак из-за поребрика, а сцарь то - *****
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Когда все порохоботы найдут себе новую руботу. Уедут в Чехию клубнику собирать.
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Ніколае Чаушеску. За дві доби до страти- рейтинг 98%.
Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 352
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військові десантники виконали страту через 10 хвилин після оголошення рішення трибуналу.
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Автомобильный завод "Рога и копыта" план по выпуску рогов и копыт выполнил досрочно.Теперь можно сваливать а Панаму.
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где уголовное дело? Нет? Ну тогда давай в спам.
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Спам какой то дефективный оказался.Халтура одним словом.
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Отрыжка каломойской пропаганды...
Если все так открыто и просто , то сажали бы не пашинского за защиту от гопника.
Зебилы, ну когда мозги включите!!!
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Дай цифру, сколько денег привата через зе-прокладки прошло?)))
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Петро-параша создал преступную организацию для личного обогащения по типу той,
за попытку создания которой он был с позором вышвырнут из его партии:
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE

Но ведь не зря его зовут бизнесмены "Петя-параша"...спланировав побитьё студентов на Майдане и тем самым запустив сам протест, он спланировал и свой приход к власти, и создание всё той же организации по личному обогащению ... что он и сделал...
А здесь много интересного, со свидетелями, в деталях...
Порохоботам, проплаченным и отупевшим просто настоятельно рекомендую посмотреть.

Украинские сенсации. Мандатские страсти.
https://youtu.be/3xijqFIyPTI
Смотреть с 6 : 52
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Сорри,.. смысл верхнего предложения - Петю вышвырнули из партии Юща-паскуды.
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Можешь не извиняться) боровский бред нормальные люди не читают
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Щось не видно довіри до аваківської деградованої поліції)))
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в настоящей ситуации украинцы могут расчитывать только сами на себя !
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Зебилы до того тупые что когда им клоун водит по губам своей ялдой они думают что это колбаса
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с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей

лави порохоботів ростуть..
такими темпами через 4,5 роки їм вдасться повалити Зе
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президенту Украины (68%)..

Надо было в другой палате опрос проводить, например у буйных, может цифры были бы другие.
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ЗСУ - так, крім МО і особливо прес-центру ООС.
І волонтерам. Та окремим блогерам.

Про тлю смішно було.
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Брехня! Никто не верит Зеклоуна и его брехне! Он же пошутил, шутник херов.
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Зеленскому не верят,но голсуют.Нонсэнс,фантастика какая то.Ну а мародеру Петру верят?Не верят и не голосуют.Здесь абсолютная реальность.Облом Петруха однако.Пипец подкрался незаметно.
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Центр Розумкова изначально под цензурой
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Кілька днів тому вчергове зателефонували на квартирний телефон з якогось "центру соціологічних опитувань". Я стандартно запитав - "Повна офіційна назва центру? Юридична адреса? Прізвище керівника? Хто замовив опитування?"
- Ой, не знаю.
- Припиніть дурні дзвінки.
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Панове, прошу всiх подивитися -

Пионтковский: Шарий, Портнов, Дубинский, Бужанский - агенты Путина! SobiNews

https://youtu.be/bmVyA82LvGM
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вставлю свои 5 копеек , те кто хоть раз пересекал границу ни погранцов не таможеников не уважают ( для обычного человека и те и другие одинаковые , и жрут почти одинаково )
попы - все попы , пономари и прочий люд духовного звания просят , требуют денег , мир мол материальный , монастырей мало так че дайте
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