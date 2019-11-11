 Проблемный округ №198: ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Рудыка народным депутатом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в понедельник.
"Зарегистрировать народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе № 198 Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийный, самовыдвижение", - зачитал текст постановления заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.
В свою очередь председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования, определения результатов выборов и признания Рудыка избранным народным депутатом в 198-м округе.
Напомним, в августе Верховный Суд отменил протокол Центризбиркома от 21 августа о результатах выборов в округе №198 в Черкасской области, согласно которому победу на нем одержал Рудык.
5 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка в результате повторного установления результатов по решению суда.