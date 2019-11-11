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 Проблемный округ №198: ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Рудыка народным депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в понедельник.

"Зарегистрировать народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе № 198 Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийный, самовыдвижение", - зачитал текст постановления заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

В свою очередь председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования, определения результатов выборов и признания Рудыка избранным народным депутатом в 198-м округе.

Напомним, в августе Верховный Суд отменил протокол Центризбиркома от 21 августа о результатах выборов в округе №198 в Черкасской области, согласно которому победу на нем одержал Рудык.

5 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка в результате повторного установления результатов по решению суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159022
 
 
 Топ комментарии
 
Верховний суд сів у калюжу. Не дивлячись на те, що гаряче підтримав кандидату від СН. Деколи для суддів набагато достойнвше дотримуватися норм закону, а не політичної доцільності, як це зробив Конституційний Суд у вападку розпуску Верховної Ради. Правда все одно вийде назовні.
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Верховний суд сів у калюжу. Не дивлячись на те, що гаряче підтримав кандидату від СН. Деколи для суддів набагато достойнвше дотримуватися норм закону, а не політичної доцільності, як це зробив Конституційний Суд у вападку розпуску Верховної Ради. Правда все одно вийде назовні.
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а он у папика своего спросил разрешение? а то помница, як за грибами сходить, вместо картошку копать, так нада спрашувать, а как пойти во власть, шоб вместе с братанами грабить воровать и красть, так уже с его молчаливого согласия? ))
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а ты зарабатываеш на платочек, крестик и похоронную налобную ленточку от самого рудика )))))
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многа буквавелей и все без толку...больше не пиши! тьі не ставишь ьььь там , где нужно.. не буду читать!пока!
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прально, рудик, ни атвликася. бабушки зашдались твоих предвыборных пакетиков )). удачи не пожелаю.
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вроде норм дядька, +1 к ЕС если не ошибаюсь
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главное, чтобы печати вовремя смачивать на бюллетенях.
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