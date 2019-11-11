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 Политика Украины
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Все про:информация (323) Сивохо (10)

 Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо говорит, что благодаря личным связям членов своей команды получает информацию от жителей оккупированных территорий.

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Как я не раз уже говорил, в моей команде практически все - выходцы из Донецка и Донецкой области. Конечно, у всех остались связи там, поэтому наша информация - именно из таких личных связей. Конечно, мы общаемся не с чужими людьми, не просто с респондентами, мы получаем одни из самых правильных ответов. Есть положительные изменения, конечно ", - заявил Сивохо.

Советник секретаря СНБО рассказал, что часто общается с жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий.

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"Во время последних визитов на Донбасс я много общался и с переселенцами, и с жителями неподконтрольной и подконтрольной территории. Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. Вы знаете - это такая граница между мирами. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время этих КПВВ не стало бы вообще. Это моя мечта - чтобы страна снова стала единой", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3159014
 
   
 Топ комментарии
 
"Как я не раз уже говорил, в моей команде практически все - выходцы из Донецка и Донецкой области.

Сказал, что в нашем СНБО теперь ОРДЛО рулит.
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сівохо само інформатор, тільки з підконтрольної...
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Это тот конь,что не подносит руку к сердцу при исполнении гимна Украины?
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"Как я не раз уже говорил, в моей команде практически все - выходцы из Донецка и Донецкой области.

Сказал, что в нашем СНБО теперь ОРДЛО рулит.
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Якще не гидко Зєлє пользуватися таким ппєгдіком як Сивохою?
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А сам Сивохо кого інформує на тій стороні? Чи не забагато в людини яка має допуск до державної таємниці контактів з терористами? Інформація може перетікати не тільки звідтам в Україну а й навпаки! Члени команди Сивохо використовують захищені канали зв'язку під контролем СБУ? Запис всіх контактів з терористами ведеться чи ні? Чи ми навіть Держспецзв'язку хочемо ліквідувати щоб ніхто нічого не контролював, як хтось зливає інформацію терористам?
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Тут Трамп публікує розмови з Зеленським, я хочу щоб опублікували розмови членів команди Сивохо з представниками терористів! Про що вони там говорять, чи не зливається державна таємниця терористам? Якщо говорять не по телефону де аудіо-відео фіксація розмов спецзасобами СБУ? Хто контролює цю нечувану інформаційну дірку?
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Ви що, знущаєтеся? Тож Зебіл сам такий, просто він мусить поки що маскуватися. А сивусі пофіг - він був кацапом (навіть не малоросом), кацапом і остався.
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сівохо само інформатор, тільки з підконтрольної...
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Это тот конь,что не подносит руку к сердцу при исполнении гимна Украины?
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в коня немає рук Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 2708 а на трьох він встояти не може
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Конечно нет рук.Ведь всем извесно что у зеленой жабы Сивухи-ласты.
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А вам больше нравятся те,которые одну к сердцу,а другую в гос карман суют Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 5675
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А может он сепар или просто прикладывает руку к сердцу,когда гимн ЗасРашки звучит?
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Может,а может он путька переодетый Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 794
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Смотря сколько выпить - может и не такое показаться,а выпить он любит.
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спалился сивохо..агет 007..
====
верьте моим информаторам Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 2218
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собутыльники пишут сивухе в личку в вк Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 3652
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Конечно, зебобикам, сдать Украину проще простого.

Клоуны.
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Сивохо советник по интеграции Украины в малороссию.
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Перлы голубя сивохо все это аут еще дороги для танков заасфальтируй

Новинарня

@Novynarnia

· 53 минЯ хотів би, щоби КПВВ не стало взагалі, - Сивохо про лінію розмежування - https://novynarnia.com/2019/11/11/ya-
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Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо... Не країна, а якась Дебіляндія...
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Еще один разведчик,наряду со шмарклей прорался в тыл врага и опросил жителей окупированных територий.У него в каждом селе свой староста. Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 3267
Шуцман Сивуха. Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 3267
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Та не слушайте вы его,вам всё Геращенко и Чорновол расскажут
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Я чё так скромно-то, слава,пиши СЛАВА КПСС Сивохо розповів про інформаторів із непідконтрольної території - Цензор.НЕТ 6534
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Жирный алконавт не с врагом бухает, а получает информацию. И при этом ни разу не палиццо.
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Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо - алкоголик.
Генеральный директор директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин - алкоголик.
В кого не ткни пальцем, в этой ЗЕкоманде - так алкаш, наркот, рекетир, озабоченный или просто банальный вор. Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 2716
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грамотный подбор кадров - каждого есть за что достать. в целом получается монолитная и сплоченная ко-*****. театр марионеток.
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ЗЕКоманда. Получается. Если не дадут сдрыснуть.
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Получает самую достоверную информацию от своих корешей-сепаров. Я ржу. Интересно, от настоящих украинцев до него информация когда-нибудь доходит? Ну, кроме коментов на ютюбе, конечно.
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Не дивно,що в його так званій команді немає представників тих до кого сепарів будуть інтегрувати.
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Сообщите кто-нибудь этому дебилу, что мнение круга общения человека может коренным образом отличаться от позиции общества в целом. Результаты таких "соцопросов" он может свернуть в трубочку и засунуть себе в очко. Если выразиться проще, то за "опрос" Сивуха выдал свое мнение и мнение своих собутыльников. В общем, далеко не факт, что Донецк думает так, как описал этот сепар. А вот то, что именно так думает именно он лично, утверждать можно со 100% уверенностью.
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Так бы и сказал: "Работаю на ГРУ или на ФСБ". И это была бы правда, которая, кстати, объясняет ту кремлевскую пропаганду, которую Сивохо серет нет, не на оккупированную Россией территорию, а внутри свободной Украины.
А что ещё ждать от антимайдановского прокацапского говна?
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Самий найкращий варіант, щоб таких сивох--клоунів взагалі не було. Чи придурок, чи косить під придурка. Така інформація тільки для квартала 95 корисна, а для українців --це лайно.
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вы предлагаете усыплять их ещё в родильном отделении? К сожалению, на момент рождения определить, сивоха он или к примеру зеленский с богданом или герусом с коломойским, нет ни какой возможности. К СОЖАЛЕНИЮ.
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Какой-то бесконтрольный бред... Трудно вычислить после этого заявления все его и его "команды" связи?...
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работа для участкового толкового Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 9062 ну или для МГБ дырляндии и его следственного отдела Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 9062 под цугундер друзей своих сотрудников подвести молодец сивухо Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 9062
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Очередная бредятина от выключателя. В барабан стучишь, маскальская шестерка?
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Военком, я этот хряк ещё призывного возраста. Или хряк косит по энурезу от призыва, как и гидрант из Кривого Рога?
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не не призывного по причине ожирения Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 4472 ещё при ссср забраковали Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории - Цензор.НЕТ 3734
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Ну, помнится оно в конце 90-х пожирнее было. А жирок он сгоняется, при рытье индивидуальной стрелковой ячейки. Особенно на такого хряка ячейки.
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ну я его помню ещё в конце 80х когда он завывал блюзом про учителя маслякова Сивохо розповів про інформаторів із непідконтрольної території - Цензор.НЕТ 2192
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чем он "особенный"? - вся зе-влада из этого подвида.
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прямо разведчик какой то сивоха . в контрразведку его .один хрен всему уже триндец ))
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Под видом дебоша и пьянки, разведчик Сивоха, кропотливо собирал информацию о врагах
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Сівохе решпект! Провів опитування і створиу Нову Молоду гвардію. Ну й темп! (не гастроном радянський)
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"...Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время этих КПВВ не стало бы вообщеИсточник: https://censor.net.ua/n3159014..."

А моя мрія, це щоб на кордані з Лугандоном вирили глибокий рів, паркан з колючим дротом і напругою 220В.
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Короче Сивохо прямо с кремля информацию получает.
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😀😀😀
Блин, так зачем Украине разведка . Еще содержи ее . ВОТ СИВОХА ЗА ВСЕХ РАЗВЕДЧИКОВ ПРИ ПОМОЩИ СВОИХ СОБУТЫЛЬНИКОВ И НАРАБОТАЕТ
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Это наверное бывшие собутыльники этого жирного алкаша...
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сивоха общается с друзьями из мгб ордло.
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всё правильно сказал, молодец. а прахоботы - слуги козломодых.
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Мне просто сложно предстваить себе, какой компромат должен иметь ФСБ на всех этих клоунов, чтобы они такую упрямую мокальсткую пургу все несли, как один. Ребята, если это порнуха, где вы друг друга в #опу ширяете полностью обколотые, то не бойтесь, мы вас простим, только свалите оттуда, ей богу!
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А не пора ли СБУ поинтересоваться связями сивохи????
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Государев человек не может использовать инфу,полученную из сомнительних источников.Для єтого есть специальние служби, которие ему єту информацию готовят и анализируют.А если он использует трамвайние слухи, для принятия решений державной важности, то очевидно что он не на своем месте...
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От і я про це ! Тому жирному дебілу навіть не зрозуміти, що навіть справжньому інформатору ворог часто підкидає свідчення дуже схожі на правду, щоб ввести в оману свого противника. Йому невідома тиха війна спецслужб розвідки. Розкажіть тому кабану, що мабуть ЦРУ в США знає про його бамбас більше, ніж він зі своїми "інхварматарамі" і з РНБО,Генштабом і СБУ разом взяті !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Его друзья информаторы, это те которые убивали с большим удовольствием Украинцев еще в Киеве на Майдане. Не даром эта толстожопая падаль была и остается в первых рядах антимайдана.
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А че фото не выложил?
Или к Героям Украины их не представил?
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