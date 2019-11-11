 Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Как я не раз уже говорил, в моей команде практически все - выходцы из Донецка и Донецкой области. Конечно, у всех остались связи там, поэтому наша информация - именно из таких личных связей. Конечно, мы общаемся не с чужими людьми, не просто с респондентами, мы получаем одни из самых правильных ответов. Есть положительные изменения, конечно ", - заявил Сивохо.

Советник секретаря СНБО рассказал, что часто общается с жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий.

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"Во время последних визитов на Донбасс я много общался и с переселенцами, и с жителями неподконтрольной и подконтрольной территории. Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. Вы знаете - это такая граница между мирами. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время этих КПВВ не стало бы вообще. Это моя мечта - чтобы страна снова стала единой", - сказал он.