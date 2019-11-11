 Украина и Катар подписали протокол о либерализации авиаперевозок

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что соответствующий документ был подписан во время встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с президентом Администрации гражданской авиации Государства Катар Абдулы бин Насера Турки Аль-Субаеем.
"Мы либерализуем воздушное сообщение между Украиной и Государством Катар. Подписание сегодняшнего протокола позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок, устранит ограничения по количеству выполняемых рейсов, типов воздушных судов, а также пунктов назначения на территориях обеих стран", - сообщил Криклий.
Кроме того, министр инфраструктуры отметил, что заключение протокола позволит обеспечить создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между государствами, а также будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма и дальнейшему расширению географии полетов авиакомпаний.
В свою очередь Абдулы бин Насера Турки Аль-Субаей отметил, что подписание данного документа открывает новые возможности и свидетельствует о сотрудничестве Украины и Катара на высшем уровне.
AIN.UA
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