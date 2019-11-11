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 Гончарук по депутатскому запросу отстранил первого замначальника Госгеокадастра Ривненщины Дубича

Отстранен от исполнения обязанностей первый заместитель начальника Госгеокадастра в Ривненской области Сергей Дубич "за озвученные депутатом факты коррупции в ведомстве".

Об этом Алексей Гончарук сообщил на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя начальника Госгеокадастра в Ривненской области Сергея Дубича за озвученные депутатом факты коррупции в ведомстве. Поручил провести проверку действий господина Дубича", - написал премьер.

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Он напомнил, что с сентября правительство начало полное очищение Госгеокадастра от коррумпированных и неэффективных руководителей. За это время мы сменили 20 областных руководителей.

Гончарук по депутатскому запросу отстранил первого замначальника Госгеокадастра Ривненщины Дубича 01

Отметим, что причиной отстранения стал депутатский запрос Романа Иванисова, передает Charivne.info. В нем говорится, что Госгеокадастр в Ривненской области выделил 28 га неизвестным лицам без ведома совета. Секретарь Зорянского сельского совета Ривненского района утверждает, что к ним никаких ходатайств лиц по этим участкам не поступали, соответственно решение противоречит действующему законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/n3159008
 
 
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