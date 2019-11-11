 Гончарук по депутатскому запросу отстранил первого замначальника Госгеокадастра Ривненщины Дубича

Об этом Алексей Гончарук сообщил на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя начальника Госгеокадастра в Ривненской области Сергея Дубича за озвученные депутатом факты коррупции в ведомстве. Поручил провести проверку действий господина Дубича", - написал премьер.

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Он напомнил, что с сентября правительство начало полное очищение Госгеокадастра от коррумпированных и неэффективных руководителей. За это время мы сменили 20 областных руководителей.

Отметим, что причиной отстранения стал депутатский запрос Романа Иванисова, передает Charivne.info. В нем говорится, что Госгеокадастр в Ривненской области выделил 28 га неизвестным лицам без ведома совета. Секретарь Зорянского сельского совета Ривненского района утверждает, что к ним никаких ходатайств лиц по этим участкам не поступали, соответственно решение противоречит действующему законодательству.