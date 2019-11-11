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 Все, что можно - упростить, что осталось - перевести в электронную форму, - Дубилет о реформировании государственной службы

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет представил нового председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Представляя нового руководителя, Дмитрий Дубилет акцентировал внимание на главных задачах НАГС. По его мнению, приоритетом является приблизить стандарты, по которым работают государственные служащие, к стандартам в коммерческом секторе.

"Все, что можно - упростить, а то, что осталось - перевести полностью в электронную форму", - отметил министр, раскрывая ключевые направления реформирования государственной службы.

Кроме того, министр анонсировал создание новой системы обучения, которая позволит государственным служащим постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда вне государственной службы.

"Я надеюсь, что НАГС станет именно тем центром, благодаря которому государственные служащие всех уровней будут развиваться", - заявил Дубилет.

В свою очередь Александр Стародубцев высказал свое видение основных направлений деятельности НАГС на ближайший год, среди которых: HR и диджитализация, реформирование ведомства, отказ от несвойственных функций, запуск новых проектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих

Источник: https://censor.net.ua/n3159004
 
   
 Топ комментарии
 
Сцук,де они таких дебилов находят?
Тупейший дебильный пердеж ни о чем.
И лоховское "одобрям!"
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Хроника одного Президента ...

11.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.

Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь..
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Застосують досвід Приватбанку по навчанню чиновників через Інтернет - вебінари! Але це на мій погляд не дасть жодного результату, тому що від способу навчання принципово нічого н не зміниться! Потрібно змінювати принципи надання адміністративних послуг населенню - передавати ці функції приватним підприємцям, які будуть наймати працівників і надавати послуги державного адміністрування - а держава та громадяни будуть оцінювати якість роботи таких державних адміністраторів! Якщо потрібно будуть доплачувати і це не буде корупція, бо в держави немає грошей забезпечити якісні адміністративні послуги для населення на всій території України! А так громадянин прийшов в РДА, заплатив, швидко отримав все що потрібно - не отримав то пожалівся і адміністратора поміняли! Ось справжній сервіс, коли чиновник це найманий працівник і його замовники це люди для яких він робить свою роботу! Чиновники на утриманні держави це вже віджило своє в 19 столітті і навіть в Європі адміністративні функції виконували люди які купляли свої посади за гроші - посади суддів та нотаріусів! Тому чисто державною і некомерційною влада не була ніколи! Тому потрібно перестати гратись в чесних чиновників і почати будувати нормальні ринкові відносини між населенням та державними адміністраторами! Тоді ми залучимо приватний капітал для модернізації України! Король Франції Людовик, коли починав війну він поповнював казну продаючи посади суддів та нотаріусів, у нас та сама ситуація, нам потрібно примусити місцевих мільйонерів витягнути свої гроші з офшорів і привезти в Україну - найкращий спосіб це зробити це замінити чиновників на ФОП з відповідною ліцензією! Україна отримає сотні мільярдів гривень тільки від купівлі ліцензій для ФОПів на державне управління! А потім ще можна райони на конкурсах роздавати, тому хто представить кращий проект модернізації району за мінімальний держбюджет з максимальним залученням приватного капіталу!
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Если вы знаете внутреннюю кухню Привата, то информатизация с вебинарами и обучалкой, это формирование парадигмы трудовых отношений по типу: "или делай что тебе говорят или иди на хер",- тебя уволит программа которая по результатам твоего КПИ сама формирует тебе выговоры и сама же создаст приказ на увольнение по статье. Дубилет единственный вменяемый из этой команды, не стоит гнать на единственный позитив этой команды. Ведь с экономическим блоком которым традиционно в Украине рулят схематозы-юристы не повезло.
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На жаль результативність цієї парадигми виявилась вкрай низькою! Приват не досягнув жодних результатів з такими працівниками, а збанкрутів і коломойському прийшлось вивести гроші на офшори і віддати Приватбанк в державне управління! Це катастрофа! Повторювати цю дебільну катастрофу на держслужбі не бачу жодних підстав! Дешеві і хитрожопі єврейські методи управління людьми як бидлом - в Україні не приживаються, це показав збанкрутілий Приватбанк! На жаль організатори цього бидло-марафону нічого не зрозуміли і намагаються застосувати найбільш неефективні інструменти в державному управлінні! Не буде українець працювати з тим власником для якого він лайно і нікчемний пил! Це український менталітет, його потрібно розуміти! Нажаль лаповухі менеджери нічого не зрозуміли зі свого колишнього невтішного досвіду!
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Удачи в этом нелегком вопросе!!Поддерживаю !!!
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Сцук,де они таких дебилов находят?
Тупейший дебильный пердеж ни о чем.
И лоховское "одобрям!"
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Все, що можна - спростити, що залишилося - перевести в електронну форму, - Дубілет про реформування державної служби - Цензор.НЕТ 8437 Знову ні про що ... Імітація роботи, покращення. Словоблуди при владі
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А може краще Дубілета спростити? Бажано так, щоб в електронну форму нічого було переводити.
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Можно нести любой бред. Главное - делать это с умным и уверенным видом. В случае чего - добавить 5 слайдов инфографики. Если все поймут, что это бред - невозмутимо заявить "Меня не так поняли".
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"Меня не так поняли"

Синонимы
"Он просто пошутил"
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Хроника одного Президента ...

11.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.

Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь..
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Вже і так все спрощено..., хіба чиновник вимагає довідки, які не передбачені законами?... Тому мудрецям у Верх.Раді, які вигадали всі ті довідки і інструкції, треба просто попрацювати над ними і спростити ...Молодь взагалі не йде на держслужбу : ні зарплат, ні перспектив. .. для тих , хто виживе після реформи держслужби (точніше - масового скорочення кадрів) - треба влаштувати ******* навчання - назвемо йог "ТРУСКАВЕЦЬ-2", наприклад...
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По программе денацификации были уволены все чиновники, работавшие при Гитлере, но большинство из них вскорости вернули, т.к. не нашлось такого огромного количества специалистов...
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вот таких дубилетов лучше перевести в электронную форму.
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