 Все, что можно - упростить, что осталось - перевести в электронную форму, - Дубилет о реформировании государственной службы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Представляя нового руководителя, Дмитрий Дубилет акцентировал внимание на главных задачах НАГС. По его мнению, приоритетом является приблизить стандарты, по которым работают государственные служащие, к стандартам в коммерческом секторе.

"Все, что можно - упростить, а то, что осталось - перевести полностью в электронную форму", - отметил министр, раскрывая ключевые направления реформирования государственной службы.

Кроме того, министр анонсировал создание новой системы обучения, которая позволит государственным служащим постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда вне государственной службы.

"Я надеюсь, что НАГС станет именно тем центром, благодаря которому государственные служащие всех уровней будут развиваться", - заявил Дубилет.

В свою очередь Александр Стародубцев высказал свое видение основных направлений деятельности НАГС на ближайший год, среди которых: HR и диджитализация, реформирование ведомства, отказ от несвойственных функций, запуск новых проектов.

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