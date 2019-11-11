 Все, что можно - упростить, что осталось - перевести в электронную форму, - Дубилет о реформировании государственной службы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Представляя нового руководителя, Дмитрий Дубилет акцентировал внимание на главных задачах НАГС. По его мнению, приоритетом является приблизить стандарты, по которым работают государственные служащие, к стандартам в коммерческом секторе.
"Все, что можно - упростить, а то, что осталось - перевести полностью в электронную форму", - отметил министр, раскрывая ключевые направления реформирования государственной службы.
Кроме того, министр анонсировал создание новой системы обучения, которая позволит государственным служащим постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда вне государственной службы.
"Я надеюсь, что НАГС станет именно тем центром, благодаря которому государственные служащие всех уровней будут развиваться", - заявил Дубилет.
В свою очередь Александр Стародубцев высказал свое видение основных направлений деятельности НАГС на ближайший год, среди которых: HR и диджитализация, реформирование ведомства, отказ от несвойственных функций, запуск новых проектов.
Тупейший дебильный пердеж ни о чем.
И лоховское "одобрям!"
Синонимы
"Он просто пошутил"
11.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь..