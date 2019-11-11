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 Политика Украины, Общество
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 Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", среди лидеров других стран хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% - отрицательно и лишь 15% - положительно.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 октября - 4 ноября 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

К президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% – отрицательно, только 15% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Отмечается, что в динамике за более чем полтора года практически не изменилось отношение к А.Меркель, В.Путину, А.Лукашенко, Э.Макрону. Несколько улучшилось к А.Дуде, ухудшилось - к Д.Трампу и Р. Эрдогану.

В разрезе сторонников различных политических сил президенты Беларуси, России и Турции являются явными фаворитами среди симпатиков партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Зато западные лидеры пользуются большей поддержкой среди сторонников партий "Европейская Солидарность" и" Голос". Также А.Лукашенко и В.Путин являются явными лидерами поддержки среди тех, кто жалеет за распадом Советского Союза.

Опрос проводился среди население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 29 октября - 4 ноября 2019.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос Рейтинга 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159000
 
 
 Топ комментарии
 
Ну путен понятно, но лукашенко за что любить? Он такой же путен, только лайт.
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лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину

Либо брехня, либо (что скорее) шизофрения
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"не треба буде боятись навіть українських гнид" - это ваши слова. Все уже зафиксированно.
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Так ти ж гнида і є А взагалі то ПНХ ліміт твого часу вичерпано. порєбрик там .
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Я не украинец. А вы как раз завели разговор про своих украинских гнид, и то что другим их нечего боятся, так как они все ваши.
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Твоя думка,і хто ти, мене не цікавить,Ти ********** тварюка і звичайний провокатор від якого тхне ******. Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2965
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Это у вас тактика порохобота обычного - забиться в свою конуру и лаять оттуда на всех, когда объяснить вами же написанное вы уже не в состоянии.
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Взагалі у позитивному ставленні до себе свого часу виграла Даля Грібаускайте, колишній президент Литви. До неї позитивно ставились 90% українців.
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Если этот опрос имеет какое то отношение к реальности, то это абзац.
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а на фига эта информация? даешь опрос "как вы относитесь к смешарикам или покемонам". сплошная профанация
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Це не соціологія. Це просто замовна маніпуляція.
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По факту, украинцы дремучие...
15% любят ***** вражеского государства. 66% под-хуйловича.
Трамп может и обидеться за такой рейтинг.
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Это в какой районной организации ВЛКСМ опрос проводили?
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Ну не йо...ті ? Як не зе виберуть , так ще якийсь придурок подобається .
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Помните ,как вице-спикера ВР Украины не пустили в Белорусь ?
Погран.служба отправила за разрешением в МИД РФ. Это что ?
Или как вывезло ФСБ пацана украинца из Белоруссии. А это что?


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кому нахер нужен этот опрос ? чем нибудь мозги забивают лиш бы не о проблемах Украины
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Офіс Зєлєнского обирає типаж,який доведеться грати Вові ? Але ж це очевидно ! Бацька так само вперше прийшов до влади в результаті єдиних чесних виборів саме на антикорупційних гаслах !
Тільки проблемка є.Вовік занадто молодий,та й фактура не та,щоб грати роль "крєпкого хозяйствєнніка".
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В годы Гитлера такого опроса не делали,потому что все стороны боялись расстрела и ГУЛАГа Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2883
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Ага, и результатов по которым побеждал Адольф, а не товарищ сралин
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Согласно результатам опроса, среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.
Источник:https://censor.net.ua/n3159000

Куда дели ещё 7.22%?
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А как же Америга, Ниметчина, Хранция и т .д. Полная зрада...
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Поцілуйте його в дупу всім своїм стадом,і обирайте на наступних виборах.продажні барани.
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Малоросс, по опросам, вы выбрали Лукашенко.
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Согласно результатам опроса, среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси# Ну то не українці, то скиглящие по палке малоросси...
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66% служат доказательством, что малороссы выбрали бы Лукашенко...
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Ти *********** підорос кого тут малоросом називаєш?
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Зеленский хочет до конца года ввести е-пенсии , Вова мог бы землю отдать в равных долях УКРАИНСКИМ СЕМЬЯМ, без права продажи,а ПЕНСИИ мог бы убрать и только оставить гос служащим, как надоел это совковый подход" Емельной" реформы.Оставил бы 35% земли и мог бы торговать ею от лица Украинского народа ,но не граждан Украины,а также лиц с двойным и тройным гражданствомУкраїнці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2492.
Редактировать или удалить этоУкраїнці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2492
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Лукашенко знайшов єдино правильний спосіб керування країною,яка,як і Росія і Україна було смертельно заражена комуністичною бацилою...Власне він і не сильно реформував,люстрував і капіталізував,просто не дав розвернутись тому відьомському приватизаційному шабашу...Це і до честі білорусів,що спромоглися такого вибрати...Ну а ми вже перебрали всіх,включаючи зеків,комуняк,шароварних патріотів,олігархів і докотились вже до клоуна...та ще й єврея...Навіть уявити не можу,хто після каденціі "піаніста" прийде в черговий раз "спасати Україну"...
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Очень актуальный опрос. Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 933
А где вариант ответа - "ни как к ним не отношусь, я сам мировой лидер"? ))
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Явно опрашивали то зеленое стадо которое выбрало зебобика...
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Каждый шестой украинец любит путина?! Кто эти люди?
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Всі хто ******* ***** це мабуть посібники російських окупантів. Таких тре зразу позбавляти громадянства України.
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уверен Зеленый Лох мониторит настроения, и прекрасно видит, куда население этой территории хочет двигаться. В стойло, где затхлый запашок навоза, беспросветная стабильность и сидение на 2х стульях вместе с мифическим нейтралитетом и попрошайничеством у сильных мира сего. Только вот уже не получится усидеть, табуретку на которой сидел Кучма - перевернули, и отбили 3 ножки
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Для зе-команды наоборот теперь будет фиксация лучше.
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Народ заслуживает ту власть которая его имеет...
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Суть в чем, если диктатор щемит ЛГБТ, не плодит негров, не особо душит народ налогами, и не лезет в остальные сферы жизни, то народ за него любому глотку порвет. Пофиг что тиран, зато один и без фанатизма. Потому что у нас - свора путиных, мадуро, чен ынов, асадов имитирует народовластие. И мы должны улыбаться и верить, что они не найдут общий язык как превратить наши жизни в твердую валюту к общей их прибыли.
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А что, разве Лукашенко - мировой лидер? Бред!
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