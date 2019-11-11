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 Общество, Спорт
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 Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу "Ukraine National Pro".

В субботу в Украине состоялся международный рейтинговый чемпионат Abu Dhabi National Pro Jiu-Jitsu Championship Ukraine Gi - Ukraine. Впервые он прошел в Киеве.

Турнир является частью Всемирного рейтинга AJP и Всемирной профессиональной квалификационной серии Абу-Даби, передает KHARKIV Today.

В соревнованиях на 8 татами участвовали более 800 человек со всей Украины, стран Европы, Северной Америки, Африки и Азии - всего из 12 стран мира - в таких категориях: дети, юноши, взрослые и мастера. Было разыграно 186 комплектов наград, а так же были вручены кубки за командные места. Украинские спортсмены достойно выступили на этом чемпионате.

Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 01
Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 02

 Наших спортсменов приехал поддержать Тарас Ситенко. Он надеется, что соревнования такого уровня станут возможны не только в Киеве. Президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ) Георгий Лаговский говорит, что интерес к этому виду спорта из года в год растет.

Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 03
Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 04
Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 05

"Украинская федерация выступила партнером международной федерации. Это первое такое масштабное событие в Украине. Мы проделали огромную работу, что все было на высшем уровне. Надеемся, что сотрудничество сохранится и готовим обращение к международной федерации AJP , чтобы этапы проходили уже в нескольких городах Украины - Киеве, Харькове, Одессе и Львове, чтобы показать украинцам и обратить внимание топ-чиновников на этот вид спорта, который развивается и привлекает огромное количество людей", - сказал Георгий Лаговский.

Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 06
Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 07
Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 08
Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу Ukraine National Pro. 09

Весной 2020 года наши спортсмены будут представлять Украину в Абу-Даби на международном рейтинговом чемпионате Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu.

Источник: https://censor.net.ua/n3158997
 
 
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Чув "Капоейра" а бразильську "Джиу Джитсу" вперше чую.
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ведущая школа о результативности в мире.
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мій онучатий племінник, 12 років, взяв золото.
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Поздравляю. Насколько я помню, арабы полностью оплачивают победителю и сопровождающему поездку и проживание в Абу-Даби. Мой пару раз участвовал но не прошел, в его категории было дофига участников
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