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Все про:опрос (1770) Центр Разумкова (94)

 Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Всего за два месяца число считающих, что события в Украине развиваются в правильном направлении, упало почти на 20%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в сентябре положительно изменения в стране оценивали 57% респондентов, а в октябре - 45%.

Одновременно со снижением числа оптимистично настроенных украинцев росло количество тех, кто оценивает события в стране негативно – с 17% в сентябре до 29% в октябре. В ноябре количество негативно настроенных респондентов практически сравнялось с количеством оценивающих ситуацию положительно и достигло 35% респондентов.

В целом, оценивая, как изменилась ситуация в стране с начала 2019 года, 48% респондентов заявили, что ничего не изменилось. Ухудшение ситуации отметили 26%, улучшение – 15%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Оценивая изменения в отдельных сферах жизни страны, чаще всего респонденты заявляли, что ничего не изменилось. Положительную оценку чаще, чем негативную, давали таким сферам, как уровень свободы слова (20% отметили улучшение, 14% - ухудшение), уровень демократии (17% и 14% соответственно), обороноспособность страны (19% и 16% соответственно) и международный имидж Украины (25% и 22% соответственно).

Ухудшение ситуации чаще всего отмечали в таких сферах, как уровень цен и тарифов (50% респондентов отметили ухудшение, 5% - улучшение), здравоохранение (31% и 6,5% соответственно), социальная защита (28% и 7%), уровень благосостояния семьи (27% и 8% соответственно), оплата труда (24% и 5% соответственно), уверенность граждан в завтрашнем дне (соответственно 31% и 14%), уровень стабильности (соответственно 28% и 12%), экономическое положение страны (соответственно 23,5% и 9%), ситуация с преступностью (соответственно 22% и 7%), пенсионное обеспечение (соответственно 21% и 6%), образование (соответственно 19% и 6%), соблюдение законности государственными служащими (соответственно 17% и 13%) и положение русскоязычного населения (соответственно 11% и 7%).

Также на Цензор.НЕТ: "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка. ВИДЕО

Отмечается, что доля тех, кто уверен, что Украина способна преодолеть существующие трудности в ближайшие годы, сократилась и составила 29% по сравнению с 34% в октябре 2019 года и 41% в сентябре 2019 года. Доля тех, кто надеется на разрешение проблем в долгосрочной перспективе, составила 46% (по сравнению с 43,%% в октябре и 40% в сентябре). Доля тех, что уверен, что имеющиеся проблемы не удастся решить вообще, также выросла – с 6% в сентябре до 10% в октябре и 11,5% в последнем опросе.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова в период с 1 по 7 ноября 2019 года. В нем приняли участие 2015 совершеннолетних респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Выборка строилась как многоуровневая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158996
 
   
 Топ комментарии
 
Схоже все набагато гірше, як що навіть служба Разумкова не змогла написати 146% підтримки своєму патрону. Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8325
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скоро монику на Хайфу погоним - а то ростов та занят))))))
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Толи еще будєт, о, ой , йой. Зєля готуй плаття і готуйсь рвати когті з України.
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значит будет бежать по-Керенски, под видом барышни Моники
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Що за херня? Це вони тепер циферки переплутали, чи ЦВК на виборах? 73-37?
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яка приємна новина, наче своїм коханим Roshen Brut 80% поласував Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4551
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Це як у старому єврейському анекдоті. Абрам зустрів дуже похнюпленого Мойшу і питає: "Мойша, што такоє?" Мойша тільки безнадійно махнув рукою. "А что плохо виходіт?" - знов питає Абрам. Мойша відповідає: "Абрам, виходіт хорошо, но входіт плохо".

Так і у слуг, куди не глянь погано входить і не туди.
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скоро монику на Хайфу погоним - а то ростов та занят))))))
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Кочановка его ждет, женское отделение - назвался Моникой, полезай в Кочановку Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2496
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Ось і відповідь, чому вибори у ВР ця прислуга Коломойського продав ла у липні. Бо у жовтні вони б літали, як фанера над Парижем. Хоча тепер, після повної узурпації відповідальність повністю на них. Тому просто відбрехатися, чи перевести стрілки не вийде. І ще. Для тих, хто твердив, що гірше не буде. Тепер 26 відсотків таки переконані, що є гірше. І це не лише "порохоботи" так звані, яких було значно менше, ніж 20 відсотків.
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Схоже все набагато гірше, як що навіть служба Разумкова не змогла написати 146% підтримки своєму патрону. Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8325
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Служба Разумкова к спикеру Разумкову отношения не имеет. Хотя и названа в честь отца, но отец со спикером Разумковым не жил и к службе сын от первого брака не приближен от слова "вообще".
И работают там специалисты своего дела. Или можешь привести хоть одно ложное исследование?..
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И это еще очень утрируют... Я в реале уже слышу, как зелупу паскудят бывшие зебилы...
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Подсунь им такого же пустобреха - опять выберут. Не знаю ни одного из них, кто был бы не сепаром, пусть и латентным.
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Україна - не кацапія. Якщо щось не подобається - довго не запрягають. ****** тому приклад.
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Чому замість коня врягли віслюка?
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Це ****** кінь? Воно свиня, яка не виконала жодної своєї предвиборчої обіцянки. Ще й нажилась непогано під час війни. Нагадаю. В другому турі голосували проти прокацапської моделі наслідування і передачі влади в один олігархічний клан. Зараз не кращий варіант. Але коріння пустити не дали.
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Петро Олексійович - найбільш успішний президент України, шмакля і поруч не стоїть.
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Молодець! Купи іконку з зображенням його родини у власній капличці і молись.
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Не треба перебільшувати - Петро поставив безпековий компонент на першому плані, тому я його підтримую. Його травили кацапи, плюси, мертвечуки... нікого не забув? Зараз Україна на краю прірви і шмакля штовхає її в спину. Ви зробили це разом. ЗІ Зеленський - це результат компромісу олігархату і недолугого народонасєлєнія, який не відчув війни.
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Парад в 2014г.-непревзойденное достижение Верховного , какой там Иловайск!
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Які кацапи його травили? лавров сказав, що це найбільш прийнятниий для них президент... мертвейчук за його каденцію отримав 3 (ТРИ) телевізійні канали і долю в надрах (державних). Про що ви лепечете?
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А тепер що? мертвечук сидить? поки що тільки усілякі портнови, які сиділи тихше води нижче трави при порошенку, шатають трубу і творять "бєспрєдєл" руками своїх судів.
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А було з кого вибирати? З одного боку нікому невідомий як політик Зеленський - з другого всім ну дуууууже хорошо відомий Порошенко.
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Он твой будущий президент, а вот ты куда от гиляки будешь ныкаться, зебанат-уже никому не интересно... Неужели вы, полудурки, думаете, что выбор зелупы вам не аукнится -мы ж помним вас, зебанутых, которые нас окружают🤗
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Ніколи більше пророшенко в Україні не буде президентом. Запам"ятайте це, убогі.
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падла воровская, лолита, в украине только должна сесть на нары вместе со свинярчуками
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лола должна сесть и должны лолку ********** пожизненно
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И вновь, сынуля комсомольского вожака жирующего на народ до 1991 года и продолжающего жировать по сей день, фабрикует своим центром фальшивые данные фальшивых опросов. Разумков опросил Разумкова и Разумков доволен работой Разумкова. Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4942 Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4942 Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4942
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ЗЕбильный Разумков, к Центру Разумкова никакого отношения не имеет! Кроме того, что он сын того, чьим именем назван Центр.

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Вы хотите сказать, что разумков не сын разумкова и не имеет ни какого отношения к центру разумкова? Ну, тогда огласите нам конечного бенефициара центра разумкова. Не БЕНЯфициара, а бенефициара.
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с 1999 до 2005 центр Разумкова возглавлял А. Гриценко с 2005 и по сегодня А Рачков. Финансируется за счёт оплаты заказной аналитики и грантов.
ЗЕбильный Разумков, это сын от первого брака Разумкова-старшего. Его второй женой была Юлия Мостовая с которой у него есть другой общий сын.
С ЗЕбилами Центр Разумкова никакой прямой связи не имеет.
Детальная информация в интернете, в том числе и финансовая, Гугл в помощь.
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за 30 останніх років, я тупо не можу нічого позитивного пригадати, на жаль. окремі якісь моменти, звичайно, можна із пальця дістати, а от щоб стратегічно, чи стабільно--нуль.
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А ви згадуйте щось з особистого життя - діти, природа, друзі ...
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Но было поздно, они уже с девственностью расстались, их поимели.
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краще б ти, зелупко, десь на етапі аналізів зіскочив. для всіх краще. в тому числі і для тебе ж.
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это ещё не пришли счета за отопление
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Тобто нехай довалює до кінця? Потім подивимось. Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2132
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Не треба було з вєліка на Теслу пересідати. Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8827
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Нытики пессимисты всё видят по своему, стакан на половину пустой, оптимисты говорят, наполовину полный. Все мечты сбылись, евроассоциация, безвиз, томос, независимость. Что же вам ещё надо?
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Люди хотят видеть радикальные действия во всех направлениях а не кисло-сладкий компромисс.
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Чтобы манка с неба падала и работать не надо было.
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Манка окажется несладкой, к тому же её придётся собирать, грузить, варить. Они всегда будут недовольны жизнью, а жизнь будет недовольна ими. Потому, что утеряли способность адаптироваться к обществу. Могли бы существовать более эффективно, повысить качество жизни, если бы всё Украинское общество имело бы единое общие взгляды, схожее сознание, моральные ценности, единые рамки приличия и уважительное отношение к закону и государству. А сейчас социум, как расколовшийся магнит, все его части отталкиваются друг от друга. Это замкнутый круг мнимой свободы.
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не понимаю,зачем зе влез в эти мутные манцы,чего ему не хватало..
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А чого завжди не вистачає клоунам? Правильно, аплодисментів.
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Вова, гип-гип-ура, тебе !!!!!!!!!!!! Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9959

хорошо летишь!
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Порохоботы откройте этот социологический опрос на сайте Центра разумкова и почитайте там. Зеленскому доверяют 68% так что х. вам в р.

Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?
Нинішня влада краща, ніж попередня
43,4
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої
30,0
Нинішня влада гірша, ніж попередня
12,3
Важко відповісти
14,3
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А подмены ты не заметил? Уже 3 месяца, как начали писать "доверяют" вместо "поддерживают". Потому что доверяющих всегда значительно больше. А вначале правления Зеленского было "поддерживают"...
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Хроника одного Президента ...
11.11.2019 г.

В верхах тихая паника. Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..

СБУ накрыло в Харькове огромную сеть занимающуюся незаконным начислением соцвыплат по липовым справкам жителям ОРДЛО. Масштабы просто дикие.
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Свят, свят, свят мне показалось что іван суліма пишет поминая на ночь Зубожілу, хорошо что на ник комментатора посмотрел, а то всю ночь не уснул бы... Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 281
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Ровно 73 наоборот. Эй где вы, голосовавшие за главзебила , зробывшие себя разом ? Или только зассцаные зе-троли остались ?))
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Юра ты долбоящер открой сайт Центра разумкова и прочитай это исследование
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1. Долбоящер тебя родил 2.тв выиграл медаль быдлан вечера. 3. Нех. Щастить)
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Интересно увидеть хоть одного из єтих 37% видящих "хорошие перспективы" - лавров ведь не голосовал?
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червона шапка‏ @rosakatzman 9 ч.9 часов назад



Жарт кварталівця Кошового про діабет Пороха мене навіть не дивує.Жарти про невиліковну хворобу, а що тут такого? Можна висміяти ЛГБТ українців, фізичні вади. Реально, чому тут дивуватися, якщо там звироднілі дегенерати? Але прошу пам'ятати, що їх зараз поставили керувати країною.
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Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5%
Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9734
Остальные, считают, что на страну "положили" и "забили".
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ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ПРИГОДИ КЛИЧУТЬ В НОВОРІЧНУ НІЧ,
ДИВА ЧЕКАЮТЬ ШВИДШЕ ВИРУШАЙ,
ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ... Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9735
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Чекайте, ще вирівняють ціни на ел. енергію з промисловістю, для всіх ФОП касові апарати, ну і інші покращення, я чекаю весни, там вована з командою трускавецьких мавпочок просто винесуть.
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Швидке розчарування наступило не тільки у вати і люмпена. Відомий правозахисник голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман, який був серед тих 73,22%, дав інтерв'ю для Української правди, і в нього вже не має того оптимізму, з яким від кидав бюлетень у скриньку.


"Конечно, у меня были надежды, когда пришли эти новые. Я считал, что привлекут профессиональных, а не случайных... Сегодня я вижу, как Зеленский привлекает людей, с которыми когда-то играл в теннис, шахматы или ел шаурму... Кадры самая серьезная претензия. Это может кончиться катастрофой... Зеленский перед Путиным никто. Он - карлик… ". Некоторые слова Глузмана похожи на покаяние: "Мы жертвы не Путина. Мы - жертвы своей власти. Мы - жертвы себя".
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Зеленський зробив дві фатальні помилки:

Перше - не проведено очищення України від соєвої плісняви. Соєвий мародер повинен уже місяців 2 сидіти на нарах. В результаті всі органи влади переповнені соєвими злодіями, корупціонерами і саботажниками

Друге - відмова від створення коаліції з Батьківщиною і призначення Тимошенко прем'єр-міністром. В результаті при владі опинилися відверті дебіли типу Гончарука та Мілованова.

Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, буде біда
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Буде Біда - прийдеться етапувати Коломойського на допит у США, там він відмив 470 млрд!!!! дол - рекорд світу, у цій сумі є частка чинного презедента. Крім того бубочка іде на поводу Хутіна - зливає території, зачищає бізнес під олігарха Коломойського, розвалив антипутінську коаліцію.... Доречі, це ви зробили разом!
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Еще один сулимаиван-косостадалец,голосовавший за зе
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Учитьівая истерику на большинстве телеканалов , рейтинг президента еще неплохо держится...
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Даже центр Разумкова видит, что зебобики обосрались.
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С меня при цифре 37 в момент слетает хмель... (с)
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Хроника одного Президента ...
11.11.2019 г.

Как мы и предупреждали, началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.

Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...
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центр Разумкова не того кто сидит в ВР за спикера?
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Этот Разумков родственник спикера парламента или он сам?
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