 Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в сентябре положительно изменения в стране оценивали 57% респондентов, а в октябре - 45%.
Одновременно со снижением числа оптимистично настроенных украинцев росло количество тех, кто оценивает события в стране негативно – с 17% в сентябре до 29% в октябре. В ноябре количество негативно настроенных респондентов практически сравнялось с количеством оценивающих ситуацию положительно и достигло 35% респондентов.
В целом, оценивая, как изменилась ситуация в стране с начала 2019 года, 48% респондентов заявили, что ничего не изменилось. Ухудшение ситуации отметили 26%, улучшение – 15%.
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Оценивая изменения в отдельных сферах жизни страны, чаще всего респонденты заявляли, что ничего не изменилось. Положительную оценку чаще, чем негативную, давали таким сферам, как уровень свободы слова (20% отметили улучшение, 14% - ухудшение), уровень демократии (17% и 14% соответственно), обороноспособность страны (19% и 16% соответственно) и международный имидж Украины (25% и 22% соответственно).
Ухудшение ситуации чаще всего отмечали в таких сферах, как уровень цен и тарифов (50% респондентов отметили ухудшение, 5% - улучшение), здравоохранение (31% и 6,5% соответственно), социальная защита (28% и 7%), уровень благосостояния семьи (27% и 8% соответственно), оплата труда (24% и 5% соответственно), уверенность граждан в завтрашнем дне (соответственно 31% и 14%), уровень стабильности (соответственно 28% и 12%), экономическое положение страны (соответственно 23,5% и 9%), ситуация с преступностью (соответственно 22% и 7%), пенсионное обеспечение (соответственно 21% и 6%), образование (соответственно 19% и 6%), соблюдение законности государственными служащими (соответственно 17% и 13%) и положение русскоязычного населения (соответственно 11% и 7%).
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Отмечается, что доля тех, кто уверен, что Украина способна преодолеть существующие трудности в ближайшие годы, сократилась и составила 29% по сравнению с 34% в октябре 2019 года и 41% в сентябре 2019 года. Доля тех, кто надеется на разрешение проблем в долгосрочной перспективе, составила 46% (по сравнению с 43,%% в октябре и 40% в сентябре). Доля тех, что уверен, что имеющиеся проблемы не удастся решить вообще, также выросла – с 6% в сентябре до 10% в октябре и 11,5% в последнем опросе.
Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова в период с 1 по 7 ноября 2019 года. В нем приняли участие 2015 совершеннолетних респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Выборка строилась как многоуровневая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Так і у слуг, куди не глянь погано входить і не туди.
И работают там специалисты своего дела. Или можешь привести хоть одно ложное исследование?..
ЗЕбильный Разумков, это сын от первого брака Разумкова-старшего. Его второй женой была Юлия Мостовая с которой у него есть другой общий сын.
С ЗЕбилами Центр Разумкова никакой прямой связи не имеет.
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хорошо летишь!
Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?
Нинішня влада краща, ніж попередня
43,4
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої
30,0
Нинішня влада гірша, ніж попередня
12,3
Важко відповісти
14,3
11.11.2019 г.
В верхах тихая паника. Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..
СБУ накрыло в Харькове огромную сеть занимающуюся незаконным начислением соцвыплат по липовым справкам жителям ОРДЛО. Масштабы просто дикие.
Жарт кварталівця Кошового про діабет Пороха мене навіть не дивує.Жарти про невиліковну хворобу, а що тут такого? Можна висміяти ЛГБТ українців, фізичні вади. Реально, чому тут дивуватися, якщо там звироднілі дегенерати? Але прошу пам'ятати, що їх зараз поставили керувати країною.
Остальные, считают, что на страну "положили" и "забили".
ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ПРИГОДИ КЛИЧУТЬ В НОВОРІЧНУ НІЧ,
ДИВА ЧЕКАЮТЬ ШВИДШЕ ВИРУШАЙ,
ЙОЛКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ...
"Конечно, у меня были надежды, когда пришли эти новые. Я считал, что привлекут профессиональных, а не случайных... Сегодня я вижу, как Зеленский привлекает людей, с которыми когда-то играл в теннис, шахматы или ел шаурму... Кадры самая серьезная претензия. Это может кончиться катастрофой... Зеленский перед Путиным никто. Он - карлик… ". Некоторые слова Глузмана похожи на покаяние: "Мы жертвы не Путина. Мы - жертвы своей власти. Мы - жертвы себя".
Перше - не проведено очищення України від соєвої плісняви. Соєвий мародер повинен уже місяців 2 сидіти на нарах. В результаті всі органи влади переповнені соєвими злодіями, корупціонерами і саботажниками
Друге - відмова від створення коаліції з Батьківщиною і призначення Тимошенко прем'єр-міністром. В результаті при владі опинилися відверті дебіли типу Гончарука та Мілованова.
Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, буде біда
11.11.2019 г.
Как мы и предупреждали, началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.
Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...