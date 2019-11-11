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 Экс-чиновник "Укрзализныци" разоблачен на хищении более 50 млн грн акционерного общества, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила экс-чиновника "Укрзализныци" на хищении более 50 млн гривен акционерного общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший руководитель одной из региональных филий "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, экс-чиновнику объявлено о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158993
 
 
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За 50 миллионов нужно чиновников вешать
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Т.е. сумма убытка зависит от бесконтрольного использования гос.предприятий отдельными дирами, а не из-за формы владения ..
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Суть любого суда в Україні: чим більше вкрав,тим меньше застава,частина судді і вільний.Можна далі красти.
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застава повинна бути в десять разів більша, чим доказ того, що вкрав.візьміть насирова 2.5 млрд вкрав - а скільки застава?
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