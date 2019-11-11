 России, скорее всего, откажут в удовлетворении запроса по Мазуру: информацию о его розыске из базы Интерпола должны удалить, - глава украинского бюро Неволя

Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя в комментарии "ГОРДОН" заявил, что России, скорее всего, откажут в удовлетворении запроса по заместителю главы украинской партии УНА-УНСО Игорю Мазуру, задержанному в Польше, передает Цензор.НЕТ.



"Когда Интрепол выдает красную карточку гражданину страны, он уведомляет национальную службу. Но в случае с Мазуром было циркулярное информирование о розыске, а не красная карточка. Это разные вещи. Украинское бюро Интерпола не всегда знает о том, что человек в розыске. Так бывает, когда красная карточка не опубликована. В таком случае страна – инициатор розыска может самостоятельно исключать из списка страны, которые она считает нужными – и они не получат соответствующую информацию. Не исключены тут и злоупотребления. Поэтому мы активно противодействуем таким действиям, в частности, России. Для этого сотрудничаем с руководством Нацполиции, привлекаем мои личные контакты из Генерального секретариата Интерпола. Схожие ситуации уже были с Яценюком, Тягнибоком и другими политическими деятелями. И секретарит изучает такие инциденты, стараясь их контролировать", – подчеркнул Неволя.

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По его словам, Россия злоупотребляем инструментами Интерпола.



"Другое дело, что система контроля не всегда эффективно срабатывает. И в таких случаях мы реагируем по факту. Когда мы узнали об инциденте с Мазуром, то сразу проинформировали Генеральный секретариат, обратив их внимание на возможное злоупотребление инструментами Интерпола со стороны РФ. Ведь статут организации запрещает странам – членам вмешиваться в дела военного, расового, религиозного и политического характера. Если это доказывается, то карточки или циркуляр удаляются из системы. И человека больше не разыскивают. Но мы не можем гарантировать, что РФ прекратит такую деятельность и будет придерживаться правил Интерпола. Кстати именно это помешало в прошлом году представителю России возглавить организацию", – отметил собеседник.



По его мнению, в ближайшее время Интерпол удалит информацию о розыске Мазура.



"Мазура отпустили на поруки консула. Его не арестовали и меру пресечения не избрали. То есть реакция польской стороны – адекватная. Думаю, объективно отреагирует и Генеральный секретариат Интерпола – и информацию о розыске Мазура удалят как такую, которая не соответствует правилам организации. После этого поляки могут вообще не рассматривать это дело в суде. Потому что для этого пропадут основания. Пока что решаются технические моменты, и Мазур остается в Польше. Мы и сторона защиты свою позицию обозначили. Теперь польская власть должна изучить вопрос детально: получить документы от РФ и дать им оценку. И есть очень много признаков того, что России, скорее всего, откажут в удовлетворении их запроса. Согласно прогнозу Генсекретариата Интерпола, информацию о розыске Мазура из базы должны удалить. На это им нужно от суток до трех. Максимум – неделя. Месяцами ждать не придется. А вот процедура экстрадиции займет чуть больше времени", – резюмировал Неволя.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.