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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6087) суд (22706) Марченко (33) Бронежилет (28)

 Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн

Такое решение принял заместитель главы суда Белоцерковец.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Присутствующие в зале и на улице скандируют "Ганьба"

Как ранее сообщал Цензор, адвокат Марченко упоминал что в период своей "бездеятельности" начальник ГУРСМО был на больничном. 

Также читайте: Подозреваемый в закупке некачественных бронежилетов генерал-майор Марченко: "Им сказали: "Соберите хоть что-нибудь и мы вас поддержим". До абсурда доходят"

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

Источник: https://censor.net.ua/n3158989
 
 
 Топ комментарии
 
Ей, розумнику зелений, ти хоч знаєш хто такий Дмитро Марченко?
Шкода що "повстанець" моторола не дожив до дня, коли в Україні суди судитимуть кіборгів, відпускатимуть Єфремових, а зелені дурні будуть радісно плескати в долоньки.
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Зебилы довольны. Надо же кого то посадить. То, что выбирает по сути портном, подельник януковича - зебилов не напрягает. В реальности как раз задерживают тех, кто боролся за Украину. Медвечуки и Бойки на свободе, к ним притензий нет. И да, давайте зебилы, переводите сразу разговор на Пороха.
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Собственно, сегодня суд постановил: если ты защищал свою страну, то ты лох, и тебя посадят под любым высосанным из хуя предлогом.
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Ей, розумнику зелений, ти хоч знаєш хто такий Дмитро Марченко?
Шкода що "повстанець" моторола не дожив до дня, коли в Україні суди судитимуть кіборгів, відпускатимуть Єфремових, а зелені дурні будуть радісно плескати в долоньки.
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Ага, печерський суд, найсправедливіший суд у світі.
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У тебя есть другие предложения?
Или ты сам решать будешь?
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Та зізнайся, ти не знаєш хто такий Дмитро Марченко, чим він відомий, що конкретно йому інкремінує наш найчесніший суд імені Портнова. У тебе просто тваринний інстинкт радості коли ти бачиш, що судять якогось там генерала за якусь там "корупцію". А те що в той же час суди відпускають відвертих сепарів і терористів, тобі хочеться не помічати
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Тоесть то. что там портнов стросит для тебя не имеет значения? Там у тебя кстати союзничек появился, в борьбе с порохоботами. Унылая лошадь в народе зоветься.
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за киборгов взялись Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 5817



Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович - український військовик, генерал-майор Збройних сил України, Учасник війни на сході України.
************** у російсько-українській війні
1 березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська[1]. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника[уточнити] Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому. ...Повертаючись до частини, підполковник Марченко зафіксував велике скупчення російських військ, в зв'язку з чим операція була скасована[2].
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів». Під час відвідин подарував Президенту України Петру Порошенку «оберіг кіборгів» - іграшку «Кузю».

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (4.12.2014).[
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Хто б тобі відрубав би, щоб ти поменше тут спамив...
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Цапик, почему, не вопишь, про рюкзакова и сына его когда посадят? Продажная тварь! Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 992
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Зебилы довольны. Надо же кого то посадить. То, что выбирает по сути портном, подельник януковича - зебилов не напрягает. В реальности как раз задерживают тех, кто боролся за Украину. Медвечуки и Бойки на свободе, к ним притензий нет. И да, давайте зебилы, переводите сразу разговор на Пороха.
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товарищи военные нужно кричать не "ганьба", а

"Над Украиной безоблачное небо !!"

тогда вас услышат и охотно присоединятся....
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пусть посидит генерал-майор в качестве назидания своим коллегам по Генштабу, которые во время инагурации зе-преЗика ему честь отдавали.

пора, панове Генералы, делать оргвыводы ! Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 5905
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За каждый броник 1 млн грн. Подозрительно большой размер залога .
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Да найдет он их - не сомневайтесь Ну расскажет друзья скинулись.
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Может быть. Это ведь залог, который возвращают. А бежать он никуд ане собираеться.
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По инфо про Марченко, он один из честных офицеров . Думаю апелляция отменит залог и арест
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Собственно, сегодня суд постановил: если ты защищал свою страну, то ты лох, и тебя посадят под любым высосанным из *** предлогом.
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нагаю усім хто постить цю картину - на стілець обтягнутий шкірою цього судді посадили не коваля чи конюха, а сина цього судді!
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щас наколядує у жінки.
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Пока ты чучело ныло тут про полвареника, он жизнью рисковал. Зебилы довольные арестами ветеранов, что еще нужно доказать?
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я б хотів шоб і дєбілів твого типу ся чаша не оминула щастям
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моника обезглавливает армию
с позиции пукина - так и надо..
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да все элементарно доказать, одевает броник и в него стреляют, если выдержал броник то садится следователь ,если нет то подозреваемого хоронят без почестей
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Я просто скрыл от тебя логическую цепочку. Итак, ты не знаешь что собой представляет бронежилет, ибо не знаешь что такое "за броневое воздействие пули", но тем не менее предлагаешь одеть на человека броник и шмальнуть. Как там у классика, отнять и поделить? Шариков. Типичный избиратель клована.
А воровство еще доказать нужно, и при том по закону. Но тебе то, как и всем Шариковым, все предельно ясно.
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боже, какое ты умное существо)))) знаешь что такое тех. характеристика? так вот если если написан один сплав а поставили другой и вот этот дядя подписал акт приемки то или этот дядя получил откат или эксперт который делал экспертизу, или следак который сфабриковал это дело, или эксперт который дал заключение что броники бракованные. правильный ответ выбирай сам )))) одаренный балабол
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Ух ты! Как заерзал! Вспомнил за тех.условия. А как же твое "да все элементарно доказать, одевает броник и в него стреляют"?
Кстати, Бог - имя собственное, пишется с заглавной. Какое же ты тупое.
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все дети загнанные в угол начинают искать ошибки))) иди придурок уроки учи, а то завтра батя по сраке отшмаляет
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Дети? Угол? странные у тебя эротические фантазии. Все дибилы выхватывают из текста одно предложение, и обсасывают со всех сторон.
Итак, дубинушка, как же твое "да все элементарно доказать, одевает броник и в него стреляют"?
Стыдно быть идиотом?
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у тебя что родители пьяные спят? что то ты не на шутку разлазился в инете)))
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Еще одна травма детства? Тебе к психологу, а лучше к психиатру.
Хотя сдается мне, что ты не антиватник черниговский, а ватник Лахтинский, как и лайкнувший тебе Ленчик.
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смотря на тебя я понимаю что будущее украины очень мрачное))
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ТО ЕСТЬ БРОНИК НЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПУЛЬ???????? 😂😅😂
О ТО ТЫ УЖЕ ДОПИЛСЯ. 😂😅😂
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Леньчик, ты у нас известный боевой пидарок, че хотел сказать то?
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вообще то сей броник противоосколочный
но зебилов учить только портить
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ТЫ ДУМАЕШЬ У КОГО ТО БУДУТ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ИСПЫТАНИЯ ЭТИХ ПРОБЛЕМНЫХ БРОНИКОВ ВЗРЫВОМ ГРАНТЫ РЯДОМ С ,,ПРИНЯВШИМИ" ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ????? 😂😅😂
ТАК ТОГДА ВЫ ЖЕ ЗАКРИЧИТЕ ШО ОНИ И НЕ ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ. 😂😅😂
ВОТ ТОЛЬКО КАКОВО БУДЕТ ТВОЕМУ СЫНУ, КОГДА ЕГО ПРИЗОВУТ ПО МОБИЛИЗАЦИИ, ОТПРАВЯТ НА ФРОНТ, И В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТЫ ДАДУТ ЭТОТ БРОНИК???? А КАКОГО БУДЕТ ТЕБЕ??????
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тебе не надоело демонстрировать свою неосведомленность и полный идиотизм?
тебя можно и без фронта уделать...
а ты знаешь массовые броники, защищающие от пули снайпера??
просто ты тупой пропагандон
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Леня, кацапский троль, причем чрезвычайно тупой.
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Як цікаво, "антиватник" пропонує стріляти в кіборга! Захарченко посміхається дивлячись на зебілів з пекла
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а киборг это что особые люди лишенные жажды наживы?))) иди уроки учи, патриот))
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Я знаю точно, що судді перчерського суду - явно не "лішени жажди наживи", цьому безліч прикладів. А ти і далі продовжуй вірити Портновському ДБР і Портновському печерському суду, аби тільки тобі не довелось виходити зі свого світу фантазій і не довелось визнавати що ти обісрався вибравши клоуна. Портнов повернувся в Україну, Богатирьова повернулась, Коломойський повернувся, Єфремов на свободі, Цемаха відпустили під особисте зобов'язання Цемаха, а тим часом за сфальсифікованою справою судять людину яка ризикувала своїм життям під улюлюкання зебілів - ні, це не реванш.
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Я знаю точно, що судді перчерського суду - явно не "лішени жажди наживи", цьому безліч прикладів. А ти і далі продовжуй вірити Портновському ДБР і Портновському печерському суду, аби тільки тобі не довелось виходити зі свого світу фантазій і не довелось визнавати що ти обісрався вибравши клоуна. Портнов повернувся в Україну, Богатирьова повернулась, Коломойський повернувся, Єфремов на свободі, Цемаха відпустили під особисте зобов'язання Цемаха, а тим часом за сфальсифікованою справою судять людину яка ризикувала своїм життям під улюлюкання зебілів - ні, це не реванш.
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ох и дурак)) ты наверно со швабоды? ))) там таких пацтриотов доморощенных много
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а ты ш шоевой шоблы - там такие пецриоты все - особенно у соевого корыта )))
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Надо сказать, что как раз, когда пришла та партия, за которую уцепились, подозреваемый лежал в госпитале.
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і я так думаю,на солдат одягають,що вони думають, що солдату рана не болить,бронжилет на 4 підозрюваних і слідчий есперимент вогонь
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Вина генерала совершенно не очевидна - посадка его только разозлит военных


правильным путем идешь, ЗЕБЕня
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Государсвтво заказало и заплатило как за средненький броник , а качество и гарантий хочет как за сверх прочный! Не забывайте господа, на улице капиталистический рынок!
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Если крал, то должен сидеть.
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Так, звичайно, але чому його відправляють в СІЗО, а терориста Цемаха випустили під домашній арешт??
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а терорист и вор петя - даже заседает под куполом
а воровство в крупных масштабах не менее круто чем тероризм
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Ярослав сус.Соси зеленую шмарклю и не отвлекайся...
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В Украине дурка - откуда у генерала 76 млн. гривен залога. Или вопрос , а если генерал смог украсть 76 млн. грн. - то может быть это уже не генерал?
Меняйте УПК-УПК меняйте!!!!
Украл 3 млрд .гривен - на второй день жена вносит 100 млн. грн. и муж выходит на свободу без последствий.
Сколько получил МИНЮСТ?
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Страна ЗЕ-лохов.. Сначала Марченко за реформу в МО, потом Лапина за то что в Луганском аэропорту херачил московских орков, потом всех нас кто гонял сепарьё 7 апреля в Николаеве, 2 мая в Одессе и по другим городам..
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Anton Shvets
2 год ·

ДБР шьет Марчелле невыполнение своих обязанностей ВО ВРЕМЯ БОЛЬНИЧНОГО.

Но больничный сторона защиты в полной мере доказать суду не может, потому что вся первичная документация Цетра забезбечення изъята ДБР во время обысков.
Только фотокопии остались.
Плюс ДБР опять отстреливала хз что, потому что ДБР во время обыска не идентифцировала и не промаркировала изъятые броники и тем более пластины.
Не упаковала их отдельным пакетом каждый, а просто навалом их арестовала, хранила и перевозила. Что они отстреливали никто не знает, материалы по отбору образцов отсутствуют. И это в протоколах обвинения написано.
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поручик Ржевский:
"А вот, господа, каламбурчик

"ЗЕБЕня вылетит через Трубу" Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 1269
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его подобие в латинской Америке вылетело на юх тьху то есть куда то в строну рашки Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 4842 и не полиция и не армия боливийская не заступилась за бубочку тамошнюю
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Следователь ДБР, некто Олексенко. пишет на заседании суда над Дмитрием Марченко в смс-ках куда-то в чат с названием «Кабинет»: «В суде. Ушлепков тут ******» Ушлепки это Герой Украины Межевикин? Герой Украины Порхун, полный кавалер орд.за мужество Чайка? Ахтем Чийгоз? Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 4686Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 6165
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Герой Украины Межевикин, Герой Украины Порхун, полный кавалер орд.за мужество Чайка, Ахтем Чийгоз.......

спасибо, господа судьи, вы убедили меня в полной невиновности Генерал-майора Марченко !
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Політика Зе досить проста: Колаборанта Сивохо в РНБО,Єрмака, який звинувачує Україну у війні в ОПУ,Єфремову волю, Сватів на екран, а морякам кримінальну справу, захисникам допити в СБУ, кіборга Марченко за грати. Можна скільки завгодно записувати ролики,але книга життя все фіксує Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 991
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Скоро слуги непонятно какого народа всех причастных к отпору кацапской агрессии пересадят? В это время открытые враги типа подонка портнова - на свободе, не преследуются и откровенно издеваются над патриотическими силами.
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якщо садять героїв України і вони мовчки ідуть на забій я тоді не знаю хто такі не герої
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народ такий хрєноватєнький.. ГЕРОЇВ нищать, а вони, цукі, мовчать.
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блаЗЄнським за будь-яку ціну треба посадити когось з команди П.Порошенка. Не зупиняться ні перед чим.
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Sofiya Fedyna@ukrainesinger

Справа
генерала Марченка крутиться навколо ніби-то поганих бронежилетів для ЗСУ.
Але
проблемка в тому, що ці бронік і досі закупляють для ВСІХ силовиків: МВС, СБУ,
прикордонники... і питань в них НЕМАЄ.
Правда чомусь треба репресовувати
реально бойового генерала.

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Слів вже нема - лише матюки... Падлюча зелена влада зрадників України...
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Медведчука посадят когда??? дали Зеленскому власть максимальную, чтобы он пересажал Медведчука, Порошенка, Ахметова, рыгов всех, а он их не то, что не сажает, а он выпустил Ефремова, который в СМИ террористов на видео признался, что финансировал террористов и Зеленский его выпустил. Просто черти развели народ, как в наперстки! Портнов вернулся, а на него тоже была запись СБУ обнародованная, что он совершил гос измену - это запись с Глазьевым. Уже достала вся эта мафия олигархов. издеваются над миллионами Украинцев. Всю мафию нужно казнить на площадях!
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Что же вы присмирели, эадиры?!
Не такой нам мечтался удел.
Как пошли нас судить дезертиры,
Только пух, так сказать, полетел.
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Дуже цікаве інтерв'ю з генералом-реформатором Дмитром Марченком

Мене ж тоді всі "гасили", не давали нічого зробити. Кожен день починався з питання: "Марченко сьогодні вижив? - Так, прикиньте, ще працює! - Ну нічого, до кінця тижня йому торба". Проходить тиждень - Марченко досі тут! Заступник міністра оборони, генерал Ігор Павловський мені в обличчя кричав: "Я тебе кінчу, ти тут працювати не будеш!"

мене викликає Павловський. Я йду до нього, а там стоїть жіночка з костюмом, який ми якраз розбираємо на нараді. Генерал каже: ось жіночка, вона тобі все роздрукує і розкаже, у неї ТУ й костюм.
Я її питаю: чому ж ви не прийшли на загальну нараду? А вона: от, Ігор Валентинович мені сказав придумати, то я й придумала, а він все затвердив. Нате вам уже готовий костюм і технічні умови.
Я Павловському кажу: товаришу генерал, так не буде. Мене для того й призначили, щоб викорінити таку практику. Тоді він і розійшовся: "Та ти що, полковнику, охерів?! Я тебе кінчу!.."
Слава Богу, його вже зняли. Він ще скаржився, що йому "тижня не вистачило, щоб кінчити Марченка".- А взагалі, чому виникли ці претензії, як ви гадаєте? Чи це претензії виробників, чи політичний момент теж?
- Я думаю, це сукупність. І претензії виробників, і політичний момент тут 100%. Мене, на жаль, так прив'язують, що, типу, якщо Марченко отримає якесь покарання, то всі будуть розуміти, що це відплата Порошенку. Але де я, а де Порошенко?.. Також вбачаю, що я не дуже зручний, бо говорю правду.
https://tverezo.info/post/106291?fbclid=IwAR0Fp16M5HtplGdFTgLL1suoaW_AlyeqbN46bGR_4tpPSheXgEzNGMCw-CE
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Дмитро Марченко (праворуч) у Донецькому аеропорту
Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 6514
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