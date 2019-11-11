 Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Присутствующие в зале и на улице скандируют "Ганьба"
Как ранее сообщал Цензор, адвокат Марченко упоминал что в период своей "бездеятельности" начальник ГУРСМО был на больничном.
Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).
Шкода що "повстанець" моторола не дожив до дня, коли в Україні суди судитимуть кіборгів, відпускатимуть Єфремових, а зелені дурні будуть радісно плескати в долоньки.
Или ты сам решать будешь?
Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович - український військовик, генерал-майор Збройних сил України, Учасник війни на сході України.
************** у російсько-українській війні
1 березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська[1]. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника[уточнити] Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому. ...Повертаючись до частини, підполковник Марченко зафіксував велике скупчення російських військ, в зв'язку з чим операція була скасована[2].
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів». Під час відвідин подарував Президенту України Петру Порошенку «оберіг кіборгів» - іграшку «Кузю».
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (4.12.2014).[
"Над Украиной безоблачное небо !!"
тогда вас услышат и охотно присоединятся....
пора, панове Генералы, делать оргвыводы !
отменит - нет
с позиции пукина - так и надо..
А воровство еще доказать нужно, и при том по закону. Но тебе то, как и всем Шариковым, все предельно ясно.
Кстати, Бог - имя собственное, пишется с заглавной. Какое же ты тупое.
Итак, дубинушка, как же твое "да все элементарно доказать, одевает броник и в него стреляют"?
Стыдно быть идиотом?
Хотя сдается мне, что ты не антиватник черниговский, а ватник Лахтинский, как и лайкнувший тебе Ленчик.
О ТО ТЫ УЖЕ ДОПИЛСЯ. 😂😅😂
но зебилов учить только портить
ТАК ТОГДА ВЫ ЖЕ ЗАКРИЧИТЕ ШО ОНИ И НЕ ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ. 😂😅😂
ВОТ ТОЛЬКО КАКОВО БУДЕТ ТВОЕМУ СЫНУ, КОГДА ЕГО ПРИЗОВУТ ПО МОБИЛИЗАЦИИ, ОТПРАВЯТ НА ФРОНТ, И В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТЫ ДАДУТ ЭТОТ БРОНИК???? А КАКОГО БУДЕТ ТЕБЕ??????
тебя можно и без фронта уделать...
а ты знаешь массовые броники, защищающие от пули снайпера??
просто ты тупой пропагандон
правильным путем идешь, ЗЕБЕня
а воровство в крупных масштабах не менее круто чем тероризм
Меняйте УПК-УПК меняйте!!!!
Украл 3 млрд .гривен - на второй день жена вносит 100 млн. грн. и муж выходит на свободу без последствий.
Сколько получил МИНЮСТ?
2 год ·
ДБР шьет Марчелле невыполнение своих обязанностей ВО ВРЕМЯ БОЛЬНИЧНОГО.
Но больничный сторона защиты в полной мере доказать суду не может, потому что вся первичная документация Цетра забезбечення изъята ДБР во время обысков.
Только фотокопии остались.
Плюс ДБР опять отстреливала хз что, потому что ДБР во время обыска не идентифцировала и не промаркировала изъятые броники и тем более пластины.
Не упаковала их отдельным пакетом каждый, а просто навалом их арестовала, хранила и перевозила. Что они отстреливали никто не знает, материалы по отбору образцов отсутствуют. И это в протоколах обвинения написано.
"А вот, господа, каламбурчик
"ЗЕБЕня вылетит через Трубу"
спасибо, господа судьи, вы убедили меня в полной невиновности Генерал-майора Марченко !
Справа
генерала Марченка крутиться навколо ніби-то поганих бронежилетів для ЗСУ.
Але
проблемка в тому, що ці бронік і досі закупляють для ВСІХ силовиків: МВС, СБУ,
прикордонники... і питань в них НЕМАЄ.
Правда чомусь треба репресовувати
реально бойового генерала.
Не такой нам мечтался удел.
Как пошли нас судить дезертиры,
Только пух, так сказать, полетел.
Мене ж тоді всі "гасили", не давали нічого зробити. Кожен день починався з питання: "Марченко сьогодні вижив? - Так, прикиньте, ще працює! - Ну нічого, до кінця тижня йому торба". Проходить тиждень - Марченко досі тут! Заступник міністра оборони, генерал Ігор Павловський мені в обличчя кричав: "Я тебе кінчу, ти тут працювати не будеш!"
мене викликає Павловський. Я йду до нього, а там стоїть жіночка з костюмом, який ми якраз розбираємо на нараді. Генерал каже: ось жіночка, вона тобі все роздрукує і розкаже, у неї ТУ й костюм.
Я її питаю: чому ж ви не прийшли на загальну нараду? А вона: от, Ігор Валентинович мені сказав придумати, то я й придумала, а він все затвердив. Нате вам уже готовий костюм і технічні умови.
Я Павловському кажу: товаришу генерал, так не буде. Мене для того й призначили, щоб викорінити таку практику. Тоді він і розійшовся: "Та ти що, полковнику, охерів?! Я тебе кінчу!.."
Слава Богу, його вже зняли. Він ще скаржився, що йому "тижня не вистачило, щоб кінчити Марченка".- А взагалі, чому виникли ці претензії, як ви гадаєте? Чи це претензії виробників, чи політичний момент теж?
- Я думаю, це сукупність. І претензії виробників, і політичний момент тут 100%. Мене, на жаль, так прив'язують, що, типу, якщо Марченко отримає якесь покарання, то всі будуть розуміти, що це відплата Порошенку. Але де я, а де Порошенко?.. Також вбачаю, що я не дуже зручний, бо говорю правду.
https://tverezo.info/post/106291?fbclid=IwAR0Fp16M5HtplGdFTgLL1suoaW_AlyeqbN46bGR_4tpPSheXgEzNGMCw-CE