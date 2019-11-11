 Памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову уничтожили в Одессе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам одесской активистки Елены Балабы, доску разбивали пять человек в балаклавах. За нападением наблюдали охранники Греческого консульства, расположенного в нескольких десятках метров.

Доска была установлена ​​на центральной улице города - Дерибасовской. Именно здесь 2 мая 2014 года Игорь Иванов погиб от огнестрельного ранения. Он стал первой жертвой произошедших в городе беспорядков.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

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