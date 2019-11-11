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Все про:Одесса (5723) Нацполиция (10393) мемориальная доска (124)

 Памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову уничтожили в Одессе

Пятеро неизвестных в балаклавах разбили расположенную в центре памятную доску активисту одесского "Правого сектора" Игорю Иванову, погибшему во время столкновений 2 мая 2014 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам одесской активистки Елены Балабы, доску разбивали пять человек в балаклавах. За нападением наблюдали охранники Греческого консульства, расположенного в нескольких десятках метров.

Доска была установлена ​​на центральной улице города - Дерибасовской. Именно здесь 2 мая 2014 года Игорь Иванов погиб от огнестрельного ранения. Он стал первой жертвой произошедших в городе беспорядков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Життя, котре врятувало місто: згадуючи загиблого 2 травня одесита Ігоря Іванова

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Также на Цензор.НЕТ: Фигуранты дела о трагедии 2 мая в Одессе Долженков и Мефедов вышли под залог

Источник: https://censor.net.ua/n3158984
 
 
 Топ комментарии
 
Глисты зашевелились, нелох дал добро.
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походу не все дебилы сгорели тогда 2-го мая в Одессе....
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Давно вже пропоную мінувати такі об'єкти... Хоча б вибірково.
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тебе с теми, кто уничтожил, ещё в одном поезде ехать.

Зелёная Сопля сказала
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Потрібно підвісити біля цього місця 5 випадкових відомих українофобів і ситуація в Одесі нормалізується! Навіть не має значення кого - Труханов, Ківалов, Скорік, Урбанський, Костусєв
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Брындак стоит за избиениями титушками журналистов, за событиями второго мая- он и Скорик две редкие твари.
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Шкода що не всіх курва прокацапських паскуд спалили тоді , дуже шкода ...Так і хочется сказати - Можем повторити!
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походу не все дебилы сгорели тогда 2-го мая в Одессе....
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А зараз су..жоповська (мертвячук ) ..розганяє по своїм каналам тему Одеси !!!?
..ююююю
.юююю
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Думаю, когда Дима был маленьким, его очень сильно обидел Петя.
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Це мабуть ті Шо недогоріли в будинку профспілок...
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Що за дикунство? Навіщо? Хоча прізвисько героя Іванов, можливо помилково вирішили, що дошку встановили якомусь кацапу, яких в Одесі безліч?
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Пята колона активізувалася не на жарт .Чи не пора дати по рогах,патріоти?
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Гріх глумитись над загиблими. Знайти і підвісити на пару діб. А поряд палку щоб кожний охочий міг "порадувати" зловмисників гарячими.
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Чему удивляться, наверно, пол-Одессы все еще ждут путлера.
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Одесский «Привоз» - кишит сепарами, которые мечтают «завалить» украиноговорящих граждан. Моё внимание на «Привозе» привлекли двое молодых мужчин, торгующих под стеной старого мясного корпуса ВНУТРИ базара. Один из них россиянин, торгующий бумажными салфетками, памперсами и прочим попутным товаром, арендует торговое место слева от служебного входа в мясной корпус, где производят ветеринарную санэкспертизу туш забитых животных доставленных на реализацию. На его товаре стоит объявление: «СУМКИ - НЕ СТАВИТЬ! ДАЖЕ ЧИСТЫЕ! ДАЖЕ ЛЁГКИЕ!».
Собеседник калорада торгует рядом с ним в соседнем отсеке. Покупателей не было и коллеги по бизнесу вышли пообщаться.
- Надо было завалить весь Майдан, перемежая речь нецензурной лексикой, сокрушался россиянин.
Приблизительно через год я снова проходил мимо одесских коллаборантов и остановился возле их витрины, делая вид, что разглядываю товар.
На этот раз бородач с сожалением констатировал, что не удалось в 14 году «замочить» в Киеве тысяч сто митингующих. Я вмешался в разговор и напомнил «мочителям», что год назад они уже обсуждали между собой эту проблему и что я обязательно сообщу об их планах в СБУ.
Одесские поклонники «Русского мира» от этой фразы вошли в ступор и не нашлись ничего ответить, как послать меня туда, куда посылают сейчас Императора 1/9 части суши.
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Да там и СБУ полуватное да и патриотам своей державы может грозить опасность, в том числе и Вам.
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А Жемчужина-то оказывается ВСЁ помнит и забывать не собирается.
Узнаю Город-Герой!
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невозможно забыть смрад паленой кацапятины.
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После 2 мая этих предателей Украины задерживали пачками по 20-40 рыл. Снова гидра рузькимира зашевелилась
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похоже, что скоро снова прийдется выжигать предателей и кацапских мразей с Одессы.
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В Одессе полно ваты. А мэр рашинский гражданин. Да и в силовых полно прорашинских уродов. Это было ясно после 2 мая и по темпам расследования.
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