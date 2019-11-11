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 Суд отменил решения о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении УПЦ КП, - Минкультуры

Шестой апелляционный административный суд в Киеве отменил предыдущие решения Окружного административного суда Киева (ОАСК) об удовлетворении иска Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры Украины о запрете ликвидационной комиссии совершать действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП.

"Суд отменил все запреты относительно действий ликвидационной комиссии", - сказал "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в сентябре Окружной административный суд Киева (ОАСК) частично удовлетворил иск Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии

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Напомним, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

В Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

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Патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.

27 августа Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка.

11 сентября ОАСК признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии.

Юридическая служба Киевской митрополии Православной церкви Украины на сайте ПЦУ опубликовала разъяснения относительно постановления. В частности, в разъяснении говорилось о том, что "ни субъекты, ни действия этих субъектов, которые указанным постановлением им запрещено совершать, не являются ни предметом судебного разбирательства, ни даже следствием этого предмета.

Источник: https://censor.net.ua/n3158983
 
   
 Топ комментарии
 
А ведь имел шанс войти в историюцерковную и светскую ...как мудрый старец!)
А теперь за него и слова хорошего не найдешь!)))
Старый глупый дед...с манией величия и ГОРДЫНЕЙ непомерной...

Короче...давай до свидания Фил...
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Філарет іди собі з Богом і не позорся на старості...
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Почему он не занял Лавру когда для него её освободили УНА-УНСО в 90-х? Времени и возможностей было предостаточно! А он предпочёл куда-то испарится...
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Що характерно, написано собачою... Прихильники УПЦ КП - УКРАЇНСЬКОМОВНІ!!!

Спалилася кацапка, ти хоч знаєш основну практичну відмінність між УПЦ КП і УПЦ МП? От як відрізнити ці церкви під час служби?
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дуже просто , кп не згадує гундяя , вваажє, що таакого просто не існує, а мп славу йому воссилає.
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Ну це вже більш глибока різниця... Є простіша різниця і її знає будь-хто, хто був у храмі УПЦ КП (ну чи ПЦУ), але не кацапи. От ми зараз її і перевіримо Суд отменил решения о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении УПЦ КП, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 7745
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я вважаю цю головною, якою мовою співають, то вторине, в мп навіть проповіді читають українською,але від цього вони меншим злом не стають
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Неканоничние секты рпц мп и кпц кп обрекают вашу душу на гиенну огненную!))))
Покайся и вернись в лоно Мамы Церькви!)))
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Этот старый фсбешный пердун никак не успокоится.
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вся власть от Бога - так говорили православные попы после революции.когда большевики разрешили выбирать патриарха - да амбиции и деньги выше веры - не хорошо
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А ведь имел шанс войти в историюцерковную и светскую ...как мудрый старец!)
А теперь за него и слова хорошего не найдешь!)))
Старый глупый дед...с манией величия и ГОРДЫНЕЙ непомерной...

Короче...давай до свидания Фил...
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да ,полностью с вами согласен ,даже не вериться
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Фотка зачетная)))
Дед понял что сейчас отберут награбленное им годами майнишко)))))
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Філарет іди собі з Богом і не позорся на старості...
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По старой доброй православной традиции...
Дедулю нужно было еще год назад отправить в дальний монастырь..на хлеб и воду...
Грех ГОРДЫНИ замаливать))
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Вы уже вылизали ЗЕ!))))
Не щемли...не грошей...не трусов!)))
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Ты истинно православная? Или так..на по шишки?
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Если да...то сиди и помалкивай...
Так как до 18 ст.церковь женщин за людей не считали!
Ибо души у них быть не может!))))
Бог вдохнул жизнь в Адама!
А Еву создал из ребра его...как удобный такой гаджет в приложение к мужчине!))))
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Я с чиповаными вообще крайне редко общаюсь)))
Номер в нике как бирка в ухе поросенка!))

Миль пардон мадам...
Проходите мимо
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Людей хвалят прежде всего за их дела и пока их дела не идут во вред Украине, никто из нормальных их грязью поливать не будет.
Но даже эти простые вещи сложны, для понимания у определённой части населения.
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дед жизнь свою положил во имя украинской церкви, без всяких лжетермосов и поддержки от дьякона петра из мп.
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Дед всю жизнь положил за СВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК!)))
УПЦ КП появилась в ответ когда Филарета не захотели возвести на престол РПЦ МП...
Это так...напоминание вам!))) Бо забыли вы...
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когда уже этого маразматика боженька к себе заберет?
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Та ще не одна буханка хлиба та казанок с борщем умруть!)))))
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Дед по своему старческому маразму просрал то, что мог свое имя вписать золотыми буквами в историю Украины. Так нет-же, его жаба задавила, что не он главный. Куйло и Гундяй такого подарка и не ждали.
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"Срань Господня!"©
Перерукоположенный митрополит-недорукоположенный Патриарх Филарет - второй в истории РПЦ местоблюститель Патриаршего престола РПЦ, который не стал Патриархом РПЦ. Но у первого местоблюстителя была другая причина - тогда вообще никто не стал Патриархом - Пётр I ликвидировал Патриархию. После того случая в РПЦ 200 лет рулил Оберпрокурор Священного Синода. А Филу дали попробовать местоблюстителем, а потом прокатили мимо Патриаршего престола РПЦ - от дед охренел, взбеленился и до сих пор хохрится и ерепенится.
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Православие в законе? Уже сорок сороков беспрепятственно шастают в госучреждениях? И что делает охрана ?!? Где она ?
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Интересные у нас законы.
Минкультуры распоряжается имуществом громады. Громада на это доверенности не давала.
Так комуняки передавали церкви под склады и конюшни, а иконы куда-попало, по своему дурному хотению.
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