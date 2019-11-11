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 Задержание Мазура в Польше произошло при злоупотреблении РФ уставом Интерпола, - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что задержание украинского активиста Игоря Мазура в Польше произошло при злоупотреблении Российской Федерацией уставом Интерпола.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, она обратилась к уполномоченному по гражданским правам Польши Адаму Боднару с просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты.

"Задержание Игоря Мазура произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерное использование организации как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев", - написала Денисова.

Также омбудсмен отметила, что министр юстиции Денис Малюська лично отрабатывает механизм защиты, чтобы не допустить экстрадиции нашего соотечественника в РФ.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

Источник: https://censor.net.ua/n3158981
 
 
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Не может быть, никогда (не) нарушали Международное Право, а тут бац и нарушили.
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а нельзя было злоупортебление заранее предусматривать или тупо выполнять?
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Интересно а сколько ихтамнетов подали в розыск Интерпола, и сколько из них задержаны и переданы нашей Стране для справедливого Суда, в ответ что они не покидают территорию своей страны не поверю.
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А никак нельзя РФ от интерпола отключить?
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Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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