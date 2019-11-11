 Задержание Мазура в Польше произошло при злоупотреблении РФ уставом Интерпола, - Денисова

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, она обратилась к уполномоченному по гражданским правам Польши Адаму Боднару с просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты.

"Задержание Игоря Мазура произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерное использование организации как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев", - написала Денисова.

Также омбудсмен отметила, что министр юстиции Денис Малюська лично отрабатывает механизм защиты, чтобы не допустить экстрадиции нашего соотечественника в РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несколько раз без проблем въезжал в Польшу в прошлом и позапрошлом году, - Мазур

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.