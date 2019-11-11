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 Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

В случае проведения референдума 68,3% украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%) или 20,1% среди всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Согласно данным опроса 67,7% украинцев считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Еще 20,5% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные - не определились с ответом.

Опрос проводился с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли, - опрос Центра Разумкова 01
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли, - опрос Центра Разумкова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158980
 
   
 Топ комментарии
 
не "продление" ...а ЗАБОРОНА на продаж ЗЕМЛІ ...тільки ОРЕНДА ...але ж ця пейсата шайка хоче продати землю за яку вмирали наші діди прадіди ...зараз вмирають наші діти ...
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Угумс. Самый честный и неподкупный.

Ну тот самый, который постоянно рисует растущее к ЗЕ "доверие" украинцев на фоне падения рейтингов.
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Крупным агрокомпаниям практически не нужны люди - им нужно только сплошное поле, чтобы роботизированные трактор и комбайн ехали максимально прямо и без препятствий.
По 300 000 га и больше у крупнейших латифундистов страны (а первоочередное право на выкуп угодий получат по зе закону арендаторы). Это, для сравнения, земля, где могли бы иметь постоянную работу 10 000 фермерских семей. А иностранцы смогут владеть, пользоваться и распоряжаться землями покупая украинские юрлица, которые уже купили землю (так саудиты, например, уже купили «Мрию»).
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у нас никто не хочет работать а ты про фермеров)))) арендатор имеет право на выкуп по цене не ниже предложенной другим покупателем. у нас как всегда и сам ничего не смогу сделать и другим не дам. у нас 15 лет назад все поля были усеяны самоейками соснами. вот я уверен что у тебя нет земли. давай запретим продавать квартиры, а то китайцы все скупят?)))
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Як не хто не хоче? Подивися на підданих Засух. Там пару десятків трактористів комбайнерів всю фазенду обробляють, а решта їм і нафіг не потрібна.
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остальные просто синелобые воришки))) бабкам в селе уже некому дрова поколоть за деньги)) а ты про комбайнеров. посмотри на американских фермеров и все поймешь
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Ви хоча б одного американського фермера особисто в живу бачили?
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у "вас" може й "нехотят" ...а у нас не хочуть працювати задаром
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агрокомпании заинтересованы в маратории на продажу земли. им выгодно платить копейки за аренду и высасывать все из земли а потом кинуть ее, мне за 7 га дают АЖ 1500 грн в год, это нормально? а другого арендатора просто нет
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Ага, їм уже потрібно зірвать бабло і звалить звідси.
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а зачем им сваливать? идиотов в украине много, на сотни лет у мошенников работы будет. ты у него будешь на стройках работать а он твою землю пахать, все честно)))
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Заробітків тих вже не буде, а ось вигребти- легко. Своїх ж порвуть при переросподілі.
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ти , "собственник" ...ти непевний чи вдасться тобі ще хоч раз попісяти ...чого ти "собственник" ?...гніда ти бездомна і безмізка
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Власникі землі обійдуться і без влади і без дебільного центра розумкова.
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нужно лет на 20-30 запретить любые референдумы, народ у нас еще темный и глупый, могут такого напринимать))) если поставить на референдум вопрос об отделении одного района в украине за газ по 50 коп на 10 лет для всей украины то 90% скажут, да пусть отделяются, что там один район)))
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чиста па-вашему, па-кацапски. Картинка українськго народу с рашаТВ.
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это картинка с всего мира , а в раше точно такие же недалекие ))) ***** же говорит что один народ, и он где то прав. такие же воришки и пьяницы, и купить можно за обещание светлого будущего
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Ото ж бачимо що, ви є прихильником #аднавонарода
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Не 63 а мабуть всі 93 % проти проджу землі України Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8494
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Навіть бацька Лукашенко сказав зебілам, вам, що нема чим зайнятися? Хочуть продати Україну зелохи.
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Безземельные будут решать судьбу владельцев паев?
Ну и референдум!
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Мне не понять то "население" которое против рынка земли если они её вообще не имеют. Тогда я за референдум против отдыха за границей, не хрен всяким городским сраням отдыхать там, всех в кириловку.
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5 тыс долярив за гектар и 99,9 процентов будут за
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Незважаючи на те що переважна більшість українців проти продажу землі, зелена влада продовжує ламати суспільство через коліно та просувати продаж землі. Все це призведе до зростання суспільної напруги, а можливо й до громадянського конфлікту. Зеленський, зупинися поки не пізно! Втекти ти можеш не встигнути.
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Нужно ограничить возможность приобретать землю одному человеку и аффилированным с ним лицам
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у нас так і є, навіть чоловіків тих знаємо: Веревський, Бахматюк, Косюк, Ахмєтов та Порошенко.
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шо за хрень пишет разумков? 68% против продажи !!!!!
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Это смотря как задать вопрос и кому.
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Главное ввести лимит на продажу земли. 200 га в одни руки вполне достаточно. 210 тысяч га это катастрофа и нет разницы иностранцам или гражданам Украины. Землю задешево скупят олигархи, а народ, селянин останется ни с чем. Пара десятков семей будут владеть землей всей Украины. Такого беспредела даже в царской России не было. Новые князья!
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Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5769 Доброгодня Лимит не спасет. Купят подставные лица, а потом "продадут" хозяевам. Кто там будет считать те гектары?
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210 тысяч гектар в одни руки это новый феодализм. Останется только право первой ночи ввести!
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