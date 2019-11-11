 Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%) или 20,1% среди всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Согласно данным опроса 67,7% украинцев считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Еще 20,5% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные - не определились с ответом.

Опрос проводился с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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