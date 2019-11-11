 В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.
"Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - говорится в сообщении.
По словам Трубы, поэтому и назначаются все следственные действия, чтобы объективно выяснить обстоятельства каждого решения тех событий. Поэтому проводятся допросы моряков, назначаются экспертизы, изымаются документы.
Кроме того, Труба заявил, что сотрудники ГБР никогда не проводили ни обысков, ни других следственных действий на телеканале "Прямой".
"У нас даже оперативных подразделений нет, а следователи ГБР приходят на обыски в гражданском, с постановлениями суда и, конечно, без оружия".
"Мы выясним подробности тех событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективны - на них не повлияют никакие антикампании", - подытожил директор ГБР.
Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.
Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.
Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.
Чуть позже обвинят.
Пока они как свидетели?
Там написано что украинские и российские судна ходят через пролив без разрешения.
Уведомление было послано и ответ не требуется.
Потому что уведомление это значит поставить в известность.
Звичайно що моряків туди направили "умышленно", інакше чого б вони туди пливли.
Да хоть трижды злонамеренно, но Петя направил украинских моряков в украинский порт через украинский пролив!
Пара падонков эта ванючая фаллопиева труба вместе с партновым!
Следствие должно разобраться в рецидивах верховного...
Яке співпадіння 1840 Член Ради Федерації від окупованого Криму Сергій Цеков заявив, що розмови про повернення кораблів можна вести, якщо Україна публічно визнає свою провокацію у Керченській затоці.,і Беніна Труба починає рити ! Причому підводячи під потрібний окупантам результат !
"СПРАВУ МОРЯКІВ ДБР РОЗПОЧАЛО В ІНТЕРЕСАХ РОСІЇ ЗА ЗАЯВОЮ ПОРТНОВА"
Может хватит, труба, ****** заниматься антиукраинской по сути на радость *****?
Здача території, здача міжнародного іміджу і відповідно підтримки.
розврвання зв"яків з МВФ через компроміс з Беней.
Розпродаж землі яка є годувальницею українців. Гроші за земл пропьбться проїдяться і.....опа.
Що нащадкам українців залишиться, рабська праця на обрізаних яким дадуть гроші на купівлю землі, щоби ті її продали але дорожче іноземцям.
Що ще можна гіршого зробити для народу.
Воно бреше про референдум, бо знає що втече після "дерібану".