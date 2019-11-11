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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1327) Керченский пролив (355) моряки (949) Труба (187) ГБР (692)

 В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, - Труба

Директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро выясняет, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - говорится в сообщении.

По словам Трубы, поэтому и назначаются все следственные действия, чтобы объективно выяснить обстоятельства каждого решения тех событий. Поэтому проводятся допросы моряков, назначаются экспертизы, изымаются документы.

Кроме того, Труба заявил, что сотрудники ГБР никогда не проводили ни обысков, ни других следственных действий на телеканале "Прямой".

"У нас даже оперативных подразделений нет, а следователи ГБР приходят на обыски в гражданском, с постановлениями суда и, конечно, без оружия".

"Мы выясним подробности тех событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективны - на них не повлияют никакие антикампании", - подытожил директор ГБР.

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.

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В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, - Труба 01
В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, - Труба 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158975
 
   
 Топ комментарии
 
Т.е. Трубадур хочет доказать, что переход кораблей из одного украинского порта в другой было преступление? Пора переименовать ДБР в ФСБ. Получается, что лучше сидеть дома и не высовывать рыло.
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В Трубі стирчить штутцер Порнова.
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Трубадур пусть откроет соглашение Кучмы про совместное пользование нашим проливом.
Там написано что украинские и российские судна ходят через пролив без разрешения.
Уведомление было послано и ответ не требуется.
Потому что уведомление это значит поставить в известность.
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В Трубі стирчить штутцер Порнова.
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а моряков, выполняющих преступный приказ никто и не обвинял
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Пока не выяснили был ли преступный приказ.
Чуть позже обвинят.
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Ну не ідіоти, з їх "прєступним пріказом". Та отямтесь, зебіли, вибори вже закінчились. як ви ж державою керувати збираєтесь, також прєступні прікази віддавти будете, чи відразу здастесь. хоча, до того і йде.
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дун дупообразий, сам підеш, чи указать путь? пиши в себе, можеш в дупі, а до мене не лізь
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Кізяк казламордий знає короткий шлях, не раз ходив.
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Ти диви, обідчивий який. Ну то нєхер тут лізти, сиди собі в своїй зеленій дупі і дихай рівненько. А заявився на форумі, то не звізди. А ти більше, якщо керувати зібрався - все, давай, керуй, пілять. Прєступні прікази, дебільне чмо зелене...
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я хоть зелене, --виросту, а ти дэбільне чмо і це навіки
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Тебе, пліснява, витруть старою лахою з хлоркою. У ДБР немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, - Труба - Цензор.НЕТ 8192
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государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - Источник: https://censor.net.ua/n3158975

Пока они как свидетели?
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Т.е. Трубадур хочет доказать, что переход кораблей из одного украинского порта в другой было преступление? Пора переименовать ДБР в ФСБ. Получается, что лучше сидеть дома и не высовывать рыло.
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Трубадур пусть откроет соглашение Кучмы про совместное пользование нашим проливом.
Там написано что украинские и российские судна ходят через пролив без разрешения.
Уведомление было послано и ответ не требуется.
Потому что уведомление это значит поставить в известность.
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В 1994 подписала Будапешт, сдал ЯО засрашке. в 1996-98 создал олигархат. 1998 породил Медведчука. 2000 грохнул Гангадзе. в 2003 сдал пуйлу Азов и пролив. 2004 затянул во власть Януковича и донецкий клан. 2019 Кучма на засіданні ТКГ у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу. Кучма предложил прописать в соглашении относительно режима тишины на Донбассе команду "не стрелять в ответ".
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Це все марно - до зебілів ніколи не дійде. Їм плюси засрали мізки так, що навряд чи здоровий глузд колись повернеться. Я сотні разів намагався говорити з ними - вони відповідають ретрансляцією Г+Г, слово в слово.
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нет ни одного уголовного производства? Это намек своему корешу?
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Это как в старом советском анекдоте -- если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка.
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"Хочемо посадити Порошенко хоч якось"
Звичайно що моряків туди направили "умышленно", інакше чого б вони туди пливли.
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он думает, что все вокруг придурки! Моряков никто не обвиняет.... Еще хуже, на руку пуйлу, по приказу Портнова искать преступный приказ высшего руководства страны, там где наши корабли должны совершенно законно ходить в наших украинских водах....
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насколько я помню, была передеслакация уже второй раз(первый раз не было задержания), из базы Одесса на базу под Мариуполь или Бердянск, для усиления защиты в Азовском море.. Это преступление? или не раздражать врага лучше?
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Весь цивилизованный мир считает крым украинским, и только долпоепы в Украине ставят это под сомнение...дебилы *****. Какие проблемы если ВМСУ решили сделать перегон своих катеров из точки А в точку В по своим территориальным водам....
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Тут інше розслідується - чи був наказ "нестрєлять" якщо росія нападе на віськові кораблі, і по друге чому українські моряки не відкрили вогонь по рашистам у звязку з агресією
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Є таке поняття у військовій справі - співставлення бойових втрат, у групі кораблів був офіцер, який визначив, що пара катерів не може протистояти вертольотам, літакам та бойовим кораблям вищого класу не будучи повністю знищеними. Так зрозуміло?
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А хто буде відповідати за те, що моряки мали повернутись в Україну згідно рішення Трибуналу, а повернулись по обміну? І ще - питання для зебобіків: якщо США буде вимагати коломойського на суд до себе не трендіть, що він громадянин України , а Україна своїх громадян не видає. Видає, ще й як. Цемаха видали! Отож. Усім доброго вечора!
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Какая мерзость....
Да хоть трижды злонамеренно, но Петя направил украинских моряков в украинский порт через украинский пролив!
Пара падонков эта ванючая фаллопиева труба вместе с партновым!
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Були пан труба. Агресор окупував Крим і не пропускав наші кораблі, як військові, там і грузові. Заблокував порти і бажав, щоб ми признали Крим його. Я так розумію, Ви маєте на увазі державних діячів росії, які призвели до поселення агресії?
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Так заведіть! Як можна посилати моряків в води, на які претендує РФ?
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Сначала Петя провел парад , когда нужно бьіло все сильі бросить на Иловайск. Потом послал корабли , дав указание проходить пролив , игнорируя связь с Керчью .
Следствие должно разобраться в рецидивах верховного...
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Сколько можно это фуфло толкать! Моряки неоднократно сообщали кацапам о намерении пройти там. Кацапы не отвечали.
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ы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив" - козлы ************, может вы лучше выясните - почему уже не первый месяц наших воинов БЕЗНАКАЗАННО расстреливают кацапы как в тире? Ради святого пустопорожнего нормандского формата? Десятки погибших и сотни раненных, тяжелейших, почти не жильцов.

Может хватит, труба, ****** заниматься антиукраинской по сути на радость *****?
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всё верно сказал. а соевые боты - лакеи пуйла.
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Ну що тута не зрозуміло,копають по повній під Пороха,тут і до бабки не ходи. Хоч яку-небудь зачіпку,нуда,Порох **НЕЛОХ**,понаоставляв після себе чого хоч--БЕРИ І САДИ!!!! Мені ось цікаво така фігня,можливо хто розтлумачить, жрали майже всі Пороха,був херовий--вибрали ЧЕСНОГО,так в нього бабла не менш ніж в Пороха і майже з половини нічого не платив!! Будуть декотрі вопіть,що заробив чесно,так і Ахметов чесно. Тільки ось при Пороху я спав спокійніше,можливо ще й при цьому буде все ГУТ,але поки повна Ж,,,!! І скрізь де не візьми,пти П було декілька службовців з темним життям,а тут--ПОГОЛОВНО,що не візьми,то і біографія,хоч відразу в СБУ,бо або працюютб,або працювали на рашку!! Одним словом--ТОИ ЕЩЕ БУДЕТ ОЙ_Е_ЕЙ!!!!
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Іде здача інтересів України в усіх напрямках.
Здача території, здача міжнародного іміджу і відповідно підтримки.
розврвання зв"яків з МВФ через компроміс з Беней.
Розпродаж землі яка є годувальницею українців. Гроші за земл пропьбться проїдяться і.....опа.
Що нащадкам українців залишиться, рабська праця на обрізаних яким дадуть гроші на купівлю землі, щоби ті її продали але дорожче іноземцям.
Що ще можна гіршого зробити для народу.
Воно бреше про референдум, бо знає що втече після "дерібану".

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