 В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - говорится в сообщении.

По словам Трубы, поэтому и назначаются все следственные действия, чтобы объективно выяснить обстоятельства каждого решения тех событий. Поэтому проводятся допросы моряков, назначаются экспертизы, изымаются документы.

Кроме того, Труба заявил, что сотрудники ГБР никогда не проводили ни обысков, ни других следственных действий на телеканале "Прямой".

"У нас даже оперативных подразделений нет, а следователи ГБР приходят на обыски в гражданском, с постановлениями суда и, конечно, без оружия".

"Мы выясним подробности тех событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективны - на них не повлияют никакие антикампании", - подытожил директор ГБР.

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.

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