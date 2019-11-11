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 Экономика, Общество
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Все про:табак (199) Евросоюз (12661)

 Во многих странах ЕС существует практика наличия на рынке единого дистрибьютера табачных изделий, - НВ

На данный момент компания-монодистрибьютор (Logista в Южной Европе, SMD в Швеции) занимает более 90% рынка дистрибуции в странах Южной Европы – Испания, Италии, Франции, Португалии, а также Швеции.

Об этом пишет Интерфакс Украина со ссылкой на Новое время.

Во Франции, например, Logista обслуживает всю цепочку дистрибуции, получая продукцию у производителя и доставляя ее ритейлеру. Ритейлеры в свою очередь приобретают продукцию мелким оптом в магазинах формата Cash&Carry (оптовые торговые точки), которые принадлежат Logista. В Италии система дистрибуции табачных изделий похожа на французскую. Локальные склады компании были переформатированы в 2014 г. и сейчас представляют собой сервисные точки с небольшими магазинами, либо магазинами Cash&Carry.

Сложившаяся модель с поставщиком крупного портфеля выгодна не только производителям и торговым точкам, но и государству, которое усиливает контроль над сбором налогов и нелегальным рынком

По официальным данным Государственной налоговой службы, в Украине выдано 112 оптовых лицензий и доступ к рынку открыт для всех игроков, но соответствовать требованиям производителей очень сложно. Это требует больших инвестиций в склады, транспорт, персонал и нескольких лет работы для налаживания всех процессов.

- Европейский опыт показал, что такая модель рынка не противоречит закону, выгодна всем участникам и приносит дивиденды государству в виде прозрачного администрирования, контроля и полноты уплаты налогов, - отмечают в редакции.

Источник: https://censor.net.ua/n3158973
 
 
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во многих! это пять! а вы вообще считать умеете?
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У нас всю дистрибуцію цигарок контролює РПЦ (Гундяй ) і це правда , спочатку це був Мегаполіс тепер інша назва Тедіс. але це бізнес РПЦ 100% !
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Той хто в цій статті намагається захищати "єдиного дистрибютора " - ворог або проплачена гнида !
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І саме тому зєбуіни приколупалися не до оптового посередника, а до виробника! Во многих странах ЕС существует практика наличия на рынке единого дистрибьютера табачных изделий, - НВ - Цензор.НЕТ 4607
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Вдемайтесь в эту игру слов: "практика наличия на рынке единого дистрибьютера", как будто эта практика сразу ставит наличие такого монополиста в рамки здоровых и легитимных рыночных отношений.

На самом деле такая практика всего лишь говорит о том, что в этих странах лоббисты интересов дистрибьютера подсуитились (читай, подкупили чиновников) лучше, чем в других, и всё!
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Бабушке Бене не дают спать лавры дедушки Гундяева?

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Бутусик мразь уже открыто адвокатствует грабительской россияшкинской фирме тедис на пару с россияшкинской конторой интерфакс,пошел ты нах гнида.
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