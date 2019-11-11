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 Политика Украины
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Все про:оружие (3794) легализация (103) Чумак (137)

 Чумак выступил за легализацию огнестрельного оружия: Конечно, случаются расстрелы в Америке, но это критично не увеличивает преступность. Даже наоборот, может ее уменьшить

Главный военный прокурор Виктор Чумак считает, что Украине необходим закон об обороте огнестрельного оружия.

Об этом он сказал в интервью изданию Главком, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос как он относится к легализации огнестрельного оружия Чумак заявил: "Абсолютно положительно. Это была моя и политическая позиция, и сегодняшняя. Отношусь абсолютно положительно. Это же не легализация оружия, а наличие закона, регулирующего оборот огнестрельного оружия. Это совершенно разные вещи. Когда у нас нет такого закона, который бы регулировал, или нет правил, которые устанавливают регулирование такого оружия, то это дает возможности для злоупотребления. От подарочного оружия до ее продажи. А вот наличие закона, который бы регулировал вопрос как продается оружие, кому продается, какие процедуры продажи, предпродажные процедуры, процедуры контроля за этим оружием... Так это совсем другая история. Страны, в которых все это есть, не страдают от этого. Бывает, конечно, случаются расстрелы в Америке. Но это критично не увеличивает преступность. Даже наоборот, может даже ее уменьшить. Это уже зависит от внутренней культуры и внутренних традиций в стране. В Швейцарии уже давно у всех есть оружие, но там самый низкий уровень преступности. Понимаете, оружие на руках у нас и так есть. У нас незаконного оружия огромное количество, незаконный оборот оружия огромен. Для этого нужно принять правила оборота оружия. Для того, чтобы изымать то, что вне закона. И понимать, что граждане могут пользоваться этим правом".

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Источник: https://censor.net.ua/n3158972
 
   
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Расстрелы в США начались недавно, а оружие там было легизизировано давно. Значит причина расстрелов - не владение оружием, а какой-то новый фактор. Есть точные данные, что все стрелки употребляли психотропные таблетки, которыми детей "пичкают" в школах США.
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прикольно быть расстрелянным, чтобы у кого-то уменьшилась преступность...
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Специально для тупых переводим на понятный язык слова этого прокурора (!): "Ну будут убивать кого-то время от времени, но это фигня и не критично.."
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И это правильно, чтобы можно было расстреливать этих уродов, зелёных слуг.
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Витюня! После этого текста, ты можешь остаться без работы! Прикинь как у бздливой шмаркли помокрели памперсы. Через 10 дней так через 10 дней....
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Да это ясно, хоплофилы такой же емкий рынок как и алкаши. В штатах народ на боеприпасах "простреливает" столько бабла, что не каждый на бензин тратит.
Нужно дать людям возможность стрелять много, стрелять везде, и чтоб за это ничего не было, а производителям патронов "профит".
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Україні потрібен закон про приватну власність і самооборону.
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