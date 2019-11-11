 Процесс разведения сил в Петровском завершен, - ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

По данным руководителя пресс-центра ООС Андрея Агеева, 12 ноября начнется разминирование территории.

"Сегодня (11 ноября. - Ред.) в 12.00 завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сегодня после 12.00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств, и уже завтра (12 ноября. – Ред.) после 12.00, это уже будут пятые сутки, начинается этап разминирования непосредственного самого участка", - сказал Агеев.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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