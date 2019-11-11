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 Политика Украины, Общество
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 Процесс разведения сил в Петровском завершен, - ООС

На третьем участке Богдановка-Петровское завершено разведение сил и средств сторон на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

По данным руководителя пресс-центра ООС Андрея Агеева, 12 ноября начнется разминирование территории.

"Сегодня (11 ноября. - Ред.) в 12.00 завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сегодня после 12.00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств, и уже завтра (12 ноября. – Ред.) после 12.00, это уже будут пятые сутки, начинается этап разминирования непосредственного самого участка", - сказал Агеев.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Даты проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему нет, нужно дождаться разведения сил на Донбассе, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3158969
 
 
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Та все до сраки, казламорді сказали, що вони все одно не приїдуть. Бо іхтамнєт! Процесс разведения сил в Петровском завершен, - ООС - Цензор.НЕТ 7252
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Наближається час, коли накінець то зєля зможе поцілувати Путдєра в дупіту.
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Хай ще Зе переконається, що з козлорилими не можна ні про що домовлятись. Він з дніпровської області і весь час думав що козлорилі це типу брати...
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А що йому переконуватись? Він сам з козломордих.
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Гордон о разговоре с Зеленским: "Он пожалел, что пошел в президенты".
Гордон в эфире трансляции в Интернете рассказал новые подробности своей двухчасовой встречи с президентом Зеленским, которая состоялась около 3 недель назад.
После разговора с президентом Гордон заявил о том, что состояние главы государства произвело на него тяжелое впечатление.
Зеленский сильно устал и постоянно находится в стрессе: мало спит и плохо питается.
По итогам беседы Гордон заявил о сложившемся впечатлении: Зеленский неоднократно пожалел о том, что пошел на пост президента. При этом одна фраза Зеленского по-настоящему очень сильно встревожила журналиста.
"Во время нашей беседы прозвучала фраза, которая меня встревожила. Мы говорили о людях, которые его критикуют, и он говорит: я могу встать и уйти - пусть они руководят страной", - зарядил Гордон.
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я могу встать и уйти - пусть они руководят страной

Бгг, это, типа угроза? Да уходи, все перекрестятся.
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ну всё теперь открывайте банковские отделения,давненько они их не чистили. Процесс разведения сил в Петровском завершен, - ООС - Цензор.НЕТ 9333
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Ви ШО... ЇХ ЖЕ БУДЕ ОХОРОНЯТИ " НАРОДНА МІЛІЦІЯ" - переодягнена сєпарня що воювала проти України...
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Президент країни, який каже своїм захисникам - приберіть зброю, залишиться і без захисників і без країни.
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Шел 2023 год....процесс разведения сил в районе Чопа завершен...Офис президента Украины временно перенесен в Варшаву...
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Короче я так понял что отводить ВСУ будем до тех пор пока не увидим кацапские танки с Лаврской колокольни... Процесс разведения сил в Петровском завершен, - ООС - Цензор.НЕТ 6704
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Повірте на слово. Якби москалі могли нас знищити, то вже це зробили б. А так щось у них пішло не так...
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А чому так довго? Он Х.йло вже знову послав Зебіла нах.й. В слідуючий раз швидше відводьте.
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