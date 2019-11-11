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Все про:прокуратура (3736) прокурор (930) Донецкая область (4373) Мамедов Гюндуз (15) Белоусов Евгений (1)

 Белоусов назначен новым прокурором Донецкой области, - ГПУ

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в понедельник, 11 ноября, представил коллективу органов прокуратуры Донецкой области нового руководителя – Евгения Белоусова.

"Генеральная прокуратура Украины сейчас находится на этапе масштабного реформирования. В органах прокуратуры должны остаться только профессионалы, которые честно и беспристрастно выполняют свою работу, только прокуроры, исповедующих принципы верховенства права, неотвратимости наказания и нулевой толерантности к коррупции", - приводит слова Мамедова пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь Белоусов обозначил приоритетные направления своей работы: "Военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах", - сказал он.

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Евгений Белоусов - родился 31 марта 1984 года в г.Белая Церковь Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года. С августа 2018 работал в должности первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3158967
 
 
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свят, свят, свят, він же помер років 20 назад
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"В органах прокуратуры должны остаться только профессионалы, которые честно и беспристрастно выполняют свою работу, по звонку из ОП"

Дефачкі па визову...
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Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. У Тюбетейки гражданство Франции, а у этого? Таджикистан?
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