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 Политика Украины, Технологии
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 Госспецсвязь должна отдалиться от бизнеса и сосредоточиться на защите государственных секретов, - глава ведомства Петров

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины должна сосредоточиться на задачах национальной безопасности, избавившись от несвойственных ей функций и перейдя на новые стандарты защиты информации.

Об этом заявил глава ведомства Валентин Петров в ходе заседания общественного совета при администрации Госспецсвязи, сообщает Цензор.НЕТ.

"Миссия Госспецсвязи заложена в ее названии - специальная связь и защита информации. Все остальное должно трансформироваться. Самое важное сегодня - это дерегуляция. То есть, мы максимально должны отдалиться от бизнеса. Наша задача - защищать те системы, где циркулируют государственные секреты", - приводятся его слова в сообщении на сайте ведомства.

По словам Петрова, в настоящее время необходим постепенный переход от комплексных систем защиты информации к современным рискоориентированным стандартам защиты информации.

"Мы предложим Кабинету министров внедрять это. В данном вопросе у нас полное взаимопонимание с Министерством цифрового развития и трансформации. Наше дело - техническое обеспечение системы управления государством, национальная безопасность и системы кризисного управления. Здесь мы должны быть сильными и эффективными", - отметил он.

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Глава Госспецсвязи также указал необходимость создания отраслевых стандартов в сфере защиты информации с привлечением отраслевых регуляторов и высказался за упразднение несвойственных функций и техперевооружение службы. При этом Петров подчеркнул, что ведомство является, прежде всего, оператором национальной защищенной сети.

"Эта сеть станет основой информационного обмена государственных электронных информационных ресурсов, систем специальной связи и т.п. То есть, мы должны стать главным центром для госресурсов, предоставляя при необходимости услуги наиболее уязвимым объектам критической инфраструктуры", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2019 года уволил главу Госспецсвязи Леонида Евдоченко и назначил Валентина Петрова, ранее занимавшего должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158966
 
 
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бизнесмены достали? а что они делают на спецсвязи?
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А шо, у смартфоне спецзвязку вже не буде? Швидко злилися зєбобіки. Головне голосно УРЯЯЯ крикнути, а потім в тіхаря злити все в унітаз.
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шо і спецсвязь приватизировна попередніком?
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у зелебобов задание по максимуму все развалить перед очередным нападением парашки
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