EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1012  52
Все про:вырубка (86) Кабмин (11342) лес (436)

 Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев

Кабмин запустил пилотный проект электронной регистрации заготовки древесины и онлайн-карты вырубок деревьев. К "лесу в смартфоне" уже подключены шесть областей Украины.

По состоянию на 11 ноября, в реестре обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Онлайн-карта рубок распространяется на: Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую и Тернопольскую области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Отмечается, что каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Работники заповедника на Закарпатье организовали незаконную вырубку леса: ущерб составляет свыше 0,5 млн грн. ВИДЕО

В общем перечне можно выбрать "Просмотр" и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть на онлайн-карте.

Если вы в лесу заметили вырубку деревьев, чтобы проверить ее законность, вам нужно включить свою геолокацию, зайти на сайт и выбрать опцию "Карта". На карте автоматически определится ваша геопозиция, нажав на соответствующий номер территории леса, вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет.

Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, вам нужно сообщить об этом в лесничество или лесхоз, на территории которого вы находитесь или вызвать полицию по номеру 102.

В будущем Кабмин намерен запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки.

Главная задача - сделать на сайте более доступную и информативную функцию просмотра лесорубных билетов всех лесхозпредприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Опубликованы свидетельства тотального уничтожения заповедных карпатских лесов. ФОТОрепортаж

Лесорубный билет - разрешение на заготовку древесины. Он содержит информацию о месте и объем заготовки. Документ выдают областные управления лесного и охотничьего хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3158960
 
   
 Топ комментарии
 
Не вийшло з "ґасударством_в_смартфонЄ", то ідітє в "лЄс_в_смартфонЄ".
To be continued. Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 5334
 показать весь комментарий
 
"Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, вам нужно сообщить об этом в лесничество или лесхоз, на территории которого вы находитесь или вызвать полицию по номеру 102." т.е. эти кретины подкинули работы населению, бегать по лесу, искать вырубки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да, называется "заблудшая овца" Заходишь в карпатский лес, поглубже, делаешь фотку незаконной вырубки, а там связи-то нет!!! дальше ни фотку отправить, ни дорогу назад найти ))))....
 показать весь комментарий
 
 
Якщо зустрінуться лісоруби - квест перетвориться на survival horror.
 показать весь комментарий
 
Ну все. Тепер браконьєри будуть вирубати ліс тільки законно.
 показать весь комментарий
 
 
теперь легче будет отслеживать тех, кто не занес... и тех кто не донес... и тех, кто донес - тоже...
 показать весь комментарий
 
 
Ето типо лес можно будет увидеть только в смартфоне? А запретить вывоз древесины из Украины как ето действует во всей Европе слабо?
 показать весь комментарий
 
 
Треба дякувати тим, хто допоміг Слуг обрати Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 9089
 показать весь комментарий
 
 
да при пЭте ведь все и началось а той Зеленой саранче понравилось пересесть на потоки..
 показать весь комментарий
 
 
было , но не в таких масштабах как началось 5 лет назад...Карпатам скоро гаплык, да и не только Карпатам....сумно это все...
 показать весь комментарий
 
 
А це неправда, бо Суркіс і Медведчук сильно рубали при Кучмі.
 показать весь комментарий
 
Я вже при Кучмі бачив лисі Карпати. Чого ж там рівняти
 показать весь комментарий
 
да я не спорю что тогда рубали лес - но типа выборочно - то там немного то там , чтобы не было сильно заметно, но сейчас это пипец - голые скроны стоят..
 показать весь комментарий
 
Мабуть ти мало був на той час у Карпатах. Вже тоді сильно ліс рубали.
 показать весь комментарий
 
 
А напомни дорогуша, кто начал массово леса рубать и вывозить в Европу? Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 2063
 показать весь комментарий
 
Медведчук тоже руку приложил к лесу, давненько уже, Алех
 показать весь комментарий
 
 
Лес в смартфоне, Новый год в смартфоне, Йолка с гирляндами и подарками - там же, колбаса и водка, сало и борщ... Чего тебе надобно сегодня, старче? ЧЯВо желаете отведать? Ах, Вам икорки черной!? ПЖаЛСТа, смотрите, нам нежалко)) Не жизнь, а сплошной смартфон...

У меня предложение!! ТАРИФЫ тоже сделайте в смартфоне, а не так, как они сейчас... Будьте последовательны, господа, не стесняйтесь!!
 показать весь комментарий
 
 
А ще заборонити вивозити моркву і картоплю. Ато вивезуть все і нічого не залишиться.
 показать весь комментарий
 
 
З такими справами картопля, капуста та зітхання скоро стануть делікатесами - а нарід повернеться в годинники, коли ми ялини стать вареника... Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 2505
 показать весь комментарий
 
 
так и в Украине запрещен вывоз )) тока пох.... и они думают, что селфи на фоне вірубки поможет не вырубать...))
 показать весь комментарий
 
"Ліс у смартфоні", а де розум у Слуг?
 показать весь комментарий
 
 
Там з обчислювальними потужностями усе сумно...
"Тетріс" у порівнянні з ними - квантовий некст-ген комп'ютер.
 показать весь комментарий
 
Не вийшло з "ґасударством_в_смартфонЄ", то ідітє в "лЄс_в_смартфонЄ".
To be continued. Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 5334
 показать весь комментарий
 
 
Еще одна игра в смартах а-ля покемон появится - "Лесорубы"))) потом - "Копачи" (янтаря), потом "*********"...
 показать весь комментарий
 
 
Кстат, а за янтарь как-то и замолчали уже. Шоу в Олевске провели, стрелочника назначили и тишина...но копают дальше...
 показать весь комментарий
 
 
"Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, вам нужно сообщить об этом в лесничество или лесхоз, на территории которого вы находитесь или вызвать полицию по номеру 102." т.е. эти кретины подкинули работы населению, бегать по лесу, искать вырубки.
 показать весь комментарий
 
 
У мене знайомий на Чернігівщині запитав у таких, що рубали У відповідь почув, що жити він довго не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Что удивительного, если ментов посылают нах.
 показать весь комментарий
 
 
А что, нельзя оставить дома телефон до того, как начать рубать?
 показать весь комментарий
 
 
Дайош кожному пеньку по смартфону!!!
 показать весь комментарий
 
 
Запретите экспорт леса и никакой "лес в смартфоне" не нужен будет.
 показать весь комментарий
 
 
У нас как всегда вместо бороться с преступлениями и их фундаментом, назначают главных решал по контролю за преступниками.
 показать весь комментарий
 
 
Харьковская область где?
Все супермаркеты завалены дровами и древесным углем, Украина скоро станет пустыней без леса и рыбы в реках и водоемах.
 показать весь комментарий
 
 
Министерство энергетики (Создано 29 августа 2019 г.) и защиты окружающей среды Украины абсолютно не занимается проблемами экологии!! И лично министр Алексей Анатольевич Оржель. Возможно, вопросами энергетики еще более-менее кто-то там и занимается, что, собственно, мешает заняться вопросами рек, озер, лесов, охотой и браконьерства, заповедных зон... Вот - министр. Я его вижу впервые). Кабмін запустив проєкт "Ліс у смартфоні" для контролю вирубки дерев - Цензор.НЕТ 4159
 показать весь комментарий
 
Все лето жарил шашлыки на украинском древесном угле. Пожелание, мельче куски надо делать.
 показать весь комментарий
 
А шо - своего леса Вам мало уже?) Ты смотри, украинские дрова им всем подавай...
 показать весь комментарий
 
Ну, там дуб, бук, граб, на них шашлыки вкуснее.
 показать весь комментарий
 
А Вы не пробовали жарить шашлыки на тех сухих ветках и сухой коре деревьев, собранных собственными руками?) Детей можно приобщить. Лес чище и целее. И вам зарядочкой немного заняться на свежем поздухе не повредит. Мы, если выезжаем на шашлык, то именно так и поступаем. Особенно после зимы такого сухостоя (в том числе) и сухих веток полно в лесу и лесополосах. За них и не штрафуют. Ну как-то так..

Люди! Берегите природу! Кабмін запустив проєкт "Ліс у смартфоні" для контролю вирубки дерев - Цензор.НЕТ 5089
 показать весь комментарий
 
В будущем Кабмин намерен запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 9004
С Рашки смеялись а теперь сами будете у своего гауляйтера лицензию на сбор грибов и ягод получать. Почему все законы у нас один к одному списываются с кремлевских законов? Кроме конечно законов об наказании за измену Родины где на Рашке садят на пожизненное а у нас выпускают пол личное обязательство.
 показать весь комментарий
 
 
Дякуємо тим, хто голосував за Зе та проти всіх (теж за Зе).
 показать весь комментарий
 
 
Почему так, Алех? Читай ниже, Али доходчиво обьяснил.
 показать весь комментарий
 
 
Я не успеваю следить за нововведениями "новой" влады! Мне кажется,что это не турборежим,а сверхтурборежим! Правду влада говорила,что с турборежимом покончено Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 7057.
 показать весь комментарий
 
 
Треба ж рашку догнати. В них всі закони беруться як під копірку від кацапів. Скоро будуть самі наших ветеранів в Інтерпол в розшук давати.
 показать весь комментарий
 
А у этого зеленого стада хоть что нить будет не в бущем времени....？Прожектов море...а результаты.. один сплошной пук в лужу...
 показать весь комментарий
 
 
так много хороших законов принимается ... очень надеюсь что это прорвет судебную систему и начнутся реальные посадки ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх