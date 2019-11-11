 Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев

По состоянию на 11 ноября, в реестре обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Онлайн-карта рубок распространяется на: Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую и Тернопольскую области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Отмечается, что каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

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В общем перечне можно выбрать "Просмотр" и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть на онлайн-карте.

Если вы в лесу заметили вырубку деревьев, чтобы проверить ее законность, вам нужно включить свою геолокацию, зайти на сайт и выбрать опцию "Карта". На карте автоматически определится ваша геопозиция, нажав на соответствующий номер территории леса, вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет.

Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, вам нужно сообщить об этом в лесничество или лесхоз, на территории которого вы находитесь или вызвать полицию по номеру 102.

В будущем Кабмин намерен запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки.

Главная задача - сделать на сайте более доступную и информативную функцию просмотра лесорубных билетов всех лесхозпредприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов.

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Лесорубный билет - разрешение на заготовку древесины. Он содержит информацию о месте и объем заготовки. Документ выдают областные управления лесного и охотничьего хозяйства.