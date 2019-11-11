 Госгеокадастр должен создать цифровую модель Украины к концу 2020, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Задача №1 Госгеокадастра - до конца 2020 года сделать облет всей территории Украины и завершить создание цифровой модели территории Украины", - говорится в сообщении.
По его словам, это необходимо для того, чтобы объединить реестр недвижимого имущества с государственным земельным кадастром.
"Мы уже проводим облет Волынской и Львовской областей, чтобы сформировать высокоточные ортофотопланы с разрешением 1:10 000 - по европейскому стандарту", - отметил премьер.
Кроме того, Гончарук поручил к 1 августа 2020 инвентаризировать всю землю, включая 10 млн га сельскохозяйственных земель государственной собственности, внести данные в кадастр, и подготовиться к открытию рынка сельхозземель.
Нельзя это сделать быстро, можно только возглавить быстро схемы.
Нельзя делать рынка без законов.
В ЕС изначально сначала были законы, суды и правоохранители, а не как у нас с княжичами.