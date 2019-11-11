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 Госгеокадастр должен создать цифровую модель Украины к концу 2020, - Гончарук

Кабинет Министров Украины поручил Государственному агентству по вопросам геодезии и картографирования (Госгеокадастру) создать цифровую модель Украины к концу 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Задача №1 Госгеокадастра - до конца 2020 года сделать облет всей территории Украины и завершить создание цифровой модели территории Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, это необходимо для того, чтобы объединить реестр недвижимого имущества с государственным земельным кадастром.

"Мы уже проводим облет Волынской и Львовской областей, чтобы сформировать высокоточные ортофотопланы с разрешением 1:10 000 - по европейскому стандарту", - отметил премьер.

Кроме того, Гончарук поручил к 1 августа 2020 инвентаризировать всю землю, включая 10 млн га сельскохозяйственных земель государственной собственности, внести данные в кадастр, и подготовиться к открытию рынка сельхозземель.

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Госгеокадастр должен создать цифровую модель Украины к концу 2020, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158957
 
 
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Все фигня, меня Крым интересует. Там полетим?
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Её на местах уже всю раздерибанили 10 лет назад.Теперь передерибанивают.
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Узаконить не законное и вместо аудита, окончательно перейти к феодальному строю?
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Нельзя создать нормальный кадастр и реестр не проверив статки тех кто в этих структурах и не пересажав большую часть из них.

Нельзя это сделать быстро, можно только возглавить быстро схемы.

Нельзя делать рынка без законов.
В ЕС изначально сначала были законы, суды и правоохранители, а не как у нас с княжичами.
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та раслабтесь, чуваки...вам бы до Нового года досидеть с такими загонами по всем направлениям...)) какой там 2020 год?)) Вы молитесь чтоб живы-здоровы остались в итоге всего что заварили...и чтоб Украина осталась хотя бы в тех границах что отдал кондитер...
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На цифровій моделі України бобудують цифрову державу. Впровадять цифрові ж реформи і піднімуть на небачену висоту цифрову економіку. Переможуть уцифрових баталіях всіх цифрових ворогів(тоиу призову не потрібно - зайве це) і цифровим щастям оуифрують цифрового українця. Так завершитьсяуифровий проект "держава у смартфоні". Нічого не нагадує? А у мене складається враження, що якийсь схиблений комп'ютерщик розробляє нову стратегічну комп' ютерну гру типу Lord (King) Zelenskij.
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