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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:банки (1648) Киев (18186) мошенничество (757) прокуратура (3736)

 Управляющая госбанка в Киеве завладела свыше 1 млн путем мошенничества с платежными картами

Столичная прокуратура сообщила о подозрении киевлянке, которая, злоупотребляя своим служебным положением, путем обмана, по предварительному сговору с другими лицами, завладела имуществом государства и других лиц в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2018 года управляющая территориального отделения банка, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, обеспечила выдачу платежных банковских карт без фактического присутствия клиентов банка, которые являются владельцами указанных банковских карт.

После совершения указанных действий, последняя без ведома клиентов осуществила перевод средств с пенсионных счетов на новосозданные карточные счета, после чего передала безосновательно выпущенные платежные банковские карты другим лицам для обеспечения снятия наличных на них денежных средств.

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Таким образом, должностное лицо банка завладела путем обмана денежными средствами клиентов банка в сумме 356 234 грн и денежными средствами банка в размере 711 390 грн.

По результатам предварительного расследования женщине предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время местной прокуратурой принимаются меры для взятия подозреваемой под стражу.

Источник: https://censor.net.ua/n3158953
 
   
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Сьогодні я в АТБ чув, що не проходять карти Приватбанку. Це про це у статті?
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Ну вот, хоть какая то от тебя польза. У меня тоже приват не работал. Значит проблема не только с моей карточкой.
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Угу, валите все преступления, совершенные в Киеве на Киевлян
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овца. тупая овца. да и лимон гривен это копейки, за которые можна надолго сесть. зачем? --овца.
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Может смыться не успела в европку. Дело, конечно выглядит очень палевно. Вряд ли можно было не наследить.
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Ого. Для неї епоха бідності точно скінчилася.
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Шот схема дибильная какая-то с кучей лишних задействованных людей.
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В Привате при еще Бене, мне на руки выдали одну карточку, а в ПРиват24 было доступно две. Пошел разбираться в СБ Привата, так просто заблокировали вторую карту и не пояснили, зачем так сделали .
Сейчас выдают и в ПРиват24 только одна карта .
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Можете создать виртуальну еще если надо. Кстати очень удобно. Чтобы не светить свою карту в инете - пользовать прокладкой
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