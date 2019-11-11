 Управляющая госбанка в Киеве завладела свыше 1 млн путем мошенничества с платежными картами

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2018 года управляющая территориального отделения банка, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, обеспечила выдачу платежных банковских карт без фактического присутствия клиентов банка, которые являются владельцами указанных банковских карт.

После совершения указанных действий, последняя без ведома клиентов осуществила перевод средств с пенсионных счетов на новосозданные карточные счета, после чего передала безосновательно выпущенные платежные банковские карты другим лицам для обеспечения снятия наличных на них денежных средств.

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Таким образом, должностное лицо банка завладела путем обмана денежными средствами клиентов банка в сумме 356 234 грн и денежными средствами банка в размере 711 390 грн.

По результатам предварительного расследования женщине предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время местной прокуратурой принимаются меры для взятия подозреваемой под стражу.