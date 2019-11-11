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 Политика Украины
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 Зеленский внес в Раду два законопроекта о разведке

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о разведке.

Проект "Закона о разведке" был зарегистрирован под № 2412, соответствующая карточка появилась на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Также президент передал в парламент законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, касающихся финансирования разведывательной деятельности. Документ был зарегистрирован под № 2413.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завершается работа над законами об СБУ и разведке. Этот законодательный пакет - существенный шаг вперед, - директор НИСИ Литвиненко

Тексты законопроектов пока не обнародованы.

Оба законопроекта определены Зеленским как неотложные.

Источник: https://censor.net.ua/n3158952
 
 
 Топ комментарии
 
как-то беспокойно становится за разведку...
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Первый жрал, второй дрочил, третий - карандаш точил,
Эта - губки красила, та - в смартфоне лазила.
Тот билеты продавал, этот - кнопки нажимал.
Шото приняли - а шо? Да какая разница!
Главное, шо лохторату эти Слуги нравятся!
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Вот и вся разведка ... "В Офисе президента работает «троянский конь», действующий в интересах России и предоставляющий главе государства дезинформацию. "

Об этом сообщила журналист Соня Кошкина.
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как-то беспокойно становится за разведку...
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Да ну. Нє волнуйтєсь.
Просто повернуть старих провєрєнних кураторів ...
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"разсела" набагато краще. Я сьогодні у метро почув як жінка говорить хлопцю: пройдіть, бо я через дві жопи пройшла. Хлопець: у вас теж жопа. Жінка: у мене не жопа Зеленский внес в Раду два законопроекта о разведке - Цензор.НЕТ 9472 Уявіть як ця дупою "разсела" Зеленский внес в Раду два законопроекта о разведке - Цензор.НЕТ 9472
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На сайте Генерального Консульства РФ в Одессе
https://odessa.mid.ru/home
В разделе «россия и Украина» есть перечень субъектов российской федерации, среди которых указана Республика Крым, что является грубым нарушением всех международных норм и статей 133 и 134 Конституции Украины. Будет ли реакция от Президента и Ко или от МИД или от компетентных органов?
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ну, хоть шось вносить, потрошенко, як вніс закон про незаконне збагачення--то вніс. всі ворюги стали хероями і кавалерами
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Первый жрал, второй дрочил, третий - карандаш точил,
Эта - губки красила, та - в смартфоне лазила.
Тот билеты продавал, этот - кнопки нажимал.
Шото приняли - а шо? Да какая разница!
Главное, шо лохторату эти Слуги нравятся!
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Разведчик должен встречать врага свинцом.
Причем с хорошим винцом, чтобьі врагу понравилось.
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Хоча тут ще залежить від ворога...
Якщо ОРДЛО - то й "Три семерки" буде норм.
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Штирлиц цельій день мотался по городу в поисках явки.
Он забьіл, что сигаретьі "Ява" продавались только на расеюшке.
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@unian
Україна встановила рекорд з імпорту російської картоплі
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это те самые о которых Столтенберг говорил?
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Вот и вся разведка ... "В Офисе президента работает «троянский конь», действующий в интересах России и предоставляющий главе государства дезинформацию. "

Об этом сообщила журналист Соня Кошкина.
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пс... и главное что журналюги знают скорее всего и фамилию это крота - а разведка нет... Зеленский внес в Раду два законопроекта о разведке - Цензор.НЕТ 552
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то не конь, то бурятіна, яка маскується під коняку
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Ну депіли... навіщо вам розвідка? Зробіть додаток у смартфоні і усьо...
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о разведке.Источник:https://censor.net.ua/n3158952

Кто-ТО ВЕРИТ, ЧТО артист так разбирается в разведке, что вносит свои законопроекты?
Отсюда
Тексты законопроектов пока не обнародованы.
Оба законопроекта определены Зеленским как неотложные.Источник:https://censor.net.ua/n3158952
Говорящая голова от украинофобов. Да и только.
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наверно, обязал наших разведчиков отчитываться напрямую перед кремлём...
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"зєлєнський і законопроекти про розвідку" - як поєднати в нормальній голові ці речі....
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Зеленского назначили генералом разведки и дали папаху.
Пах узеленского болел еще две недели...
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Клоун в плаще и с кинжалом. Разведчик,закосивший от армии.Зеленський вніс у Раду два законопроєкти про розвідку - Цензор.НЕТ 9330 Зеленський вніс у Раду два законопроєкти про розвідку - Цензор.НЕТ 1376
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