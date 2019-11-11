 Зеленский внес в Раду два законопроекта о разведке

Проект "Закона о разведке" был зарегистрирован под № 2412, соответствующая карточка появилась на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Также президент передал в парламент законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, касающихся финансирования разведывательной деятельности. Документ был зарегистрирован под № 2413.

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Тексты законопроектов пока не обнародованы.

Оба законопроекта определены Зеленским как неотложные.